Nobilo: Milošević je poslužio kao smokvin list

Boris Milošević, do veljače bio SDSS-ov potpredsjednik u Vladi Andreja Plenkovića, no morao je otići zbog USKOK-ove istrage. Jednu stranu Markovog trga zamijenio je drugom, jer je aktivirao saborski mandat, no u petak mu je Sabor na zahtjev DORH-a skinuo saborski imunitet da bi danas mogao biti ispitan u USKOK-u. U USKOK je došao u 11 sati, no nije bio raspoložen za izjave. Malo razgovorljiviji bio je njegov odvjetnik Anto Nobilo, koji kazao da je Milošević iznio obranu u kojoj je zanijekao krivnju.

- Milošević negira počinjenje kaznenog djela, a mogu slobodno reći da ne postoji niti jedan jedini dokaz da je on potaknuo državni organ na bilo kakvu radnju, bilo dozvoljenu, bilo nedozvoljenu. Ne postoji takva radnja, ne može se identificirati, a njega se sumnjiči da je nekoga potaknuo. Samo je na zahtjev državnog organa dostavio dvije liste, jer je poslušao ono što su mu rekli i ništa više - kazao je Nobilo.

Dodao je da je Milošević "poslužio kao smokvin list kako bi se sakrila operacija koja je bila u tijeku, a on nije bio svjestan toga".

Milošević je osumnjičen u istrazi pokrenutoj protiv Darka Horvata, još jednog ministra iz Plenkovićeve vlade. Sumnjiče se za malverzacije s potporama koje su dodijeljene tvrtkama koje na to nisu imele pravo. Riječ je o 2,6 milijuna kuna.

Upitan je li Milošević istražiteljima rekao tko je od njega tražio podatke tvrtki kojima su poslije dodijeljene potpore, Nobilo je kazao:

- Ana Mandac je od njega to zatražila, a on je dostavio imena s obzirom na prijave s terena da su to firme koje imaju najviše šanse da dobiju. Njemu nikad nitko nije rekao da se neće poštivati rang lista. Bilo mu je čudno što se od njega traži popis firmi, no sastavio ga je da ga se ne bi optužilo da nije surađivao, da nije dostavljao liste i da zbog toga nisu dobili potpore - kazao je Nobilo.