UKINULI IM RAČUN ZA OGLASE

Nastavlja se obračun Muska s Europskom komisijom: EU nazvao 'četvrtim Reichom'

FILE PHOTO: Elon Musk
Foto: ALLISON ROBBERT/REUTERS
1/2
VL
Autor
Andrej Matijašević/Hina
08.12.2025.
u 07:03

Musk je podijelio korisnički komentar u kojem je Europsku uniju nazvao "četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje

Dva dana nakon što je Europska unija izrekla veliku novčanu kaznu platformi X, ta je društvena mreža ukinula račun za oglase Europske komisije, a vlasnik Elon Musk usporedio je Uniju s nacističkom Njemačkom. "Vaš račun za oglase je ukinut", napisao je u nedjelju voditelj proizvoda u X-u, Nikita Bier, kao odgovor na objavu Europske komisije kojom je najavila kaznu platformi od 120 milijuna eura zbog kršenja pravila transparentnosti, odnosno Akta o digitalnim uslugama.

Bier je naveo da je s računa EU objavljen post koji "zavarava korisnike da pomisle da je riječ o videu i umjetno povećava doseg". Račun Europske komisije i dalje je vidljiv, kao i njezine objave, prenosi Dpa.

U međuvremenu je tehnološki milijarder Musk nastavio izražavati svoje neprijateljstvo prema "tiranskoj, neizabranoj birokraciji koja tlači stanovnike Europe". Musk je podijelio korisnički komentar u kojem je Europsku uniju nazvao "Četvrtim Reichom", zajedno sa slikom zastave EU-a koja se ljušti i otkriva nacističku zastavu sa svastikom ispod nje.

EU je u petak objavila da je kazna izrečena jer je platforma dovodila u zabludu korisnike, uskraćivala podatke istraživačima te nije transparentno dokumentirala oglase koji se prikazuju na platformi. Komisija je navela da je iznos kazne razmjeran prekršaju. Musk je na X-u odgovorio pozivom na ukidanje EU. Kazna je izazvala i reakciju američkog državnog tajnika Marca Rubija koji ju je nazvao "napadom na sve američke tehnološke platforme i američki narod".

 
