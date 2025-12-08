Naši Portali
NOĆNO OBRAĆANJE

Trump: Razočaran sam zbog Zelenskog; Zelenski: Nije bilo lako

08.12.2025.
u 07:20

Unatoč američkom posredovanju i povremenim kontaktima na visokoj razini, napredak u mirovnim pregovorima bio je spor, a sporovi oko sigurnosnih jamstava za Kijev i statusa teritorija pod ruskom okupacijom još uvijek nisu riješeni

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da nije siguran hoće li ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pristati na novi američki prijedlog usmjeren na okončanje ruske agresije u Ukrajini. Sjedinjene Države razgovarale su s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i ukrajinskim dužnosnicima, uključujući Zelenskog, rekao je Trump. "Moram reći da sam pomalo razočaran što predsjednik Zelenski još nije pročitao prijedlog, to je bilo prije nekoliko sati", dodao je.

Trump je napomenuo da bi Moskva "radije imala cijelu zemlju... ali Rusija je, vjerujem, u redu s tim", dodajući da, međutim, nije siguran hoće li se Zelenski složiti s prijedlogom.

Na Floridi su Trumpov posebni izaslanik Steve Witkoff i njegov zet Jared Kushner od četvrtka održali nekoliko dana razgovora s ukrajinskim dužnosnicima, uključujući bivšeg ministra obrane Rustema Umerova i načelnika Glavnog stožera Andrija Hnatova. U utorak su u Moskvi održali petosatni sastanak s Putinom.

Na kraju američko-ukrajinskih razgovora na Floridi u subotu, Zelenski se telefonski pridružio razgovorima, opisujući ih kao konstruktivne. "Američki predstavnici znaju osnovne ukrajinske stavove", rekao je Zelenskij u svom nedjeljnom večernjem videoobraćanju. "Razgovor je bio konstruktivan, iako ne i lak", dodao je. Zasad nije poznato kako se početni američki mirovni plan od 28 točaka razvijao u posljednja tri tjedna, s ključnim neriješenim temama koja uključuju teritorijalna pitanja i američka sigurnosna jamstva.

Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje ratne dobitke.

Zelenskij bi se u ponedjeljak u Londonu trebao sastati s europskim čelnicima, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, britanskog premijera Keira Starmera i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, kako bi pregledali trenutačni status mirovnog plana. Daljnji razgovori planirani su u Bruxellesu. Unatoč američkom posredovanju i povremenim kontaktima na visokoj razini, napredak u mirovnim pregovorima bio je spor, a sporovi oko sigurnosnih jamstava za Kijev i statusa teritorija pod ruskom okupacijom još uvijek nisu riješeni. Moskva kaže da je otvorena za pregovore i krivi Kijev i Zapad za blokiranje mira, dok Ukrajina i njezini saveznici kažu da Rusija odugovlači i koristi diplomaciju kako bi učvrstila svoje dobitke.

Europski čelnici podržali su postupni diplomatski proces za Ukrajinu, vezan uz dugoročna sigurnosna jamstva i trajnu vojnu pomoć. Trump se, međutim, usredotočio na brzo postizanje dogovora i podjelu tereta, a diplomati upozoravaju da svi razgovori ostaju krhki i osjetljivi na promjene u američkoj politici, prenosi Reuters.
Ključne riječi
Volodimir Zelenski Ukrajina rat u Ukrajini

ER
Erik13
07:59 08.12.2025.

On je razočaran Zelenskim. Nevjerojatno, pa nije Zelenski poslao 1000 tenkova i milijune bombi sam sebi. Gdje mu je prijatelj Vladimir?

TE
Teodor
08:34 08.12.2025.

Sve od početka jasno, sve drugo je folkrol

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
07:49 08.12.2025.

Sutra će biti razočaran s Putinim, preksutra opet sa Zelenski, a onda opet s Putinim..., a dolarčiči od prodaje oružja samo kapaju u kasicu prasicu.

