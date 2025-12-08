Naši Portali
Denis Romac
Autor
Denis Romac

Macron, Merz i Starmer danas odlučuju o sudbini Europe

storyeditor/2025-12-07/PXL_REU_071225_143072213.jpg
KEVIN LAMARQUE/REUTERS
08.12.2025. u 07:24

Amerikanci odlaze, ali ne odlaze mirno i dostojanstveno, nego prkosno, poručujući da EU treba ukinuti i vratiti suverenitet pojedinačnim državama, što je stav koji američki vladajući nacionalpopulisti, što nas uopće ne čudi, dijele s ruskim neoimperijalistima

Iako su Europljani proteklih 11 mjeseci proveli pokušavajući sve ne bi li se, unatoč očitom međusobnom animozitetu, ipak nekako ulizali patološki narcisoidnom i halapljivom američkom predsjedniku, neograničeno mu laskajući i podmićujući ga darovima, milijunskim poslovima i neumjerenim obećanjima, sada je s tom neukusnom i nedostojnom igrom valjda gotovo. Na europskoj strani, doduše, i dalje ima onih – poput primjerice šefice europske diplomacije Kaje Kallas – koji i dalje pokušavaju umanjiti važnost objave nove američke vanjskopolitičke strategije tvrdeći kako je Amerika i dalje glavna saveznica Europe. Ali sada bi valjda svima trebalo biti jasno da je jedno povijesno razdoblje okončano i da Amerika nije više najveća saveznica Europe, kao što to, uostalom, nije od prvih dana nakon Trumpova siječanjskog povratka u Bijelu kuću premda na europskoj strani mnogi u to nisu željeli povjerovati. Štoviše, ne samo da Trumpova Amerika nije saveznica ujedinjene Europe nego je, uz Putinovu Rusiju, i njezina glavna protivnica.

Komentara 9

Pogledaj Sve
Avatar KlimaveLaži
KlimaveLaži
08:21 08.12.2025.

Ova trojica su loši šarlatani, neodgovorni rodno woke lgbtq otrovani i truju eu

TJ
tjako
08:16 08.12.2025.

Podrzavam americki stav po ovom pitanju stoposto...

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
07:58 08.12.2025.

I tko je kriv za inferiornost EU politike naspram Amera i Rusa? EU je odbacila ruske energente i trgovinu s njima i sada u potpunosti ovisi o dobroj volji Amera i što se tiče obrane i što se tiče ekonomije i što se tiče energije. Jako "pametni" potezi europskih političara. Sada mogu raspravljati koliko god žele, ali postali su (smo) zadnja rupa na svirali i to se neće promijeniti u skoroj budućnosti. Da apsurd bude još veći, ovo je možda jedinstvena prilika da se Europa osamostali od Amera, ali za to je potrebna i hrabrost i bilni rezovi a ne beskonačna naklapanja.

Kupnja