Macron, Merz i Starmer danas odlučuju o sudbini Europe

Iako su Europljani proteklih 11 mjeseci proveli pokušavajući sve ne bi li se, unatoč očitom međusobnom animozitetu, ipak nekako ulizali patološki narcisoidnom i halapljivom američkom predsjedniku, neograničeno mu laskajući i podmićujući ga darovima, milijunskim poslovima i neumjerenim obećanjima, sada je s tom neukusnom i nedostojnom igrom valjda gotovo. Na europskoj strani, doduše, i dalje ima onih – poput primjerice šefice europske diplomacije Kaje Kallas – koji i dalje pokušavaju umanjiti važnost objave nove američke vanjskopolitičke strategije tvrdeći kako je Amerika i dalje glavna saveznica Europe. Ali sada bi valjda svima trebalo biti jasno da je jedno povijesno razdoblje okončano i da Amerika nije više najveća saveznica Europe, kao što to, uostalom, nije od prvih dana nakon Trumpova siječanjskog povratka u Bijelu kuću premda na europskoj strani mnogi u to nisu željeli povjerovati. Štoviše, ne samo da Trumpova Amerika nije saveznica ujedinjene Europe nego je, uz Putinovu Rusiju, i njezina glavna protivnica.