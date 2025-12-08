Macron, Merz i Starmer danas odlučuju o sudbini Europe

Iako su Europljani proteklih 11 mjeseci proveli pokušavajući sve ne bi li se, unatoč očitom međusobnom animozitetu, ipak nekako ulizali patološki narcisoidnom i halapljivom američkom predsjedniku, neograničeno mu laskajući i podmićujući ga darovima, milijunskim poslovima i neumjerenim obećanjima, sada je s tom neukusnom i nedostojnom igrom valjda gotovo. Na europskoj strani, doduše, i dalje ima onih – poput primjerice šefice europske diplomacije Kaje Kallas – koji i dalje pokušavaju umanjiti važnost objave nove američke vanjskopolitičke strategije tvrdeći kako je Amerika i dalje glavna saveznica Europe. Ali sada bi valjda svima trebalo biti jasno da je jedno povijesno razdoblje okončano i da Amerika nije više najveća saveznica Europe, kao što to, uostalom, nije od prvih dana nakon Trumpova siječanjskog povratka u Bijelu kuću premda na europskoj strani mnogi u to nisu željeli povjerovati. Štoviše, ne samo da Trumpova Amerika nije saveznica ujedinjene Europe nego je, uz Putinovu Rusiju, i njezina glavna protivnica.
Amerikanci odlaze, ali ne odlaze mirno i dostojanstveno, nego prkosno, poručujući da EU treba ukinuti i vratiti suverenitet pojedinačnim državama, što je stav koji američki vladajući nacionalpopulisti, što nas uopće ne čudi, dijele s ruskim neoimperijalistima
Komentara 9
Podrzavam americki stav po ovom pitanju stoposto...
I tko je kriv za inferiornost EU politike naspram Amera i Rusa? EU je odbacila ruske energente i trgovinu s njima i sada u potpunosti ovisi o dobroj volji Amera i što se tiče obrane i što se tiče ekonomije i što se tiče energije. Jako "pametni" potezi europskih političara. Sada mogu raspravljati koliko god žele, ali postali su (smo) zadnja rupa na svirali i to se neće promijeniti u skoroj budućnosti. Da apsurd bude još veći, ovo je možda jedinstvena prilika da se Europa osamostali od Amera, ali za to je potrebna i hrabrost i bilni rezovi a ne beskonačna naklapanja.
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Ne propustite
Zatvorili su granicu s Rusijom, ostali bez 12 milijardi eura a sada su našli pod nadzorom Bruxellesa
Beograđanka ostala u šoku nakon situacije na zagrebačkom kolodvoru: 'Tek sam kasnije shvatila...'
VIDEO Heroj iz Hercegovine spasio djevojčicu od pedofila: 'Kada sam to vidio, znao sam da moram nešto učiniti'
VIDEO Ozbiljan incident na aerodromu: Heathrow preplavile hitne službe. Uhićen je muškarac, ima ozlijeđenih
Želite prijaviti greške?
Mladen Grdović: 'Moj odnos s bivšom suprugom Brankicom za mene je povijest, a budućnost je oprez'
Smatrali su nas teroristima: Film o političkom progonu Hrvata u Australiji 70-ih kandidat je za Oscara
Zbog slomljene ruke i helikoptera, trošak liječenja više od 7000 eura
Lažni antifašisti crvenu zvijezdu vade samo kad je zgodna za selfije skrivajući se iza nje dok pljuju žutu
Još iz kategorije
Kako je Hrvatska u očima razvijenih zemalja EU postala nova Afrika za njihovo smeće
Bavimo se ZDS-om i petokrakom, a u Gospiću, Benkovcu i Zagorju nitko ne miče ilegalni medicinski otpad iz EU. Nisu javni ni rezultati analiza tla i voda
Jedan dio europske ljevice u Putinovoj Rusiji još uvijek vidi saveznicu protiv 'neoliberalnog' Bruxellesa i američke hegemonije
Tsipras u svojoj knjizi "Itaka", nazvanoj po Odisejevu otoku, simbolu dugo očekivanog povratka kući, neuobičajeno otvoreno prepričava jednu od najdramatičnijih i najintenzivnijih kriza u povijesti Europske unije, grčku dužničku krizu i krizu eura
Ne postoji hibridno-ratno djelovanje izvana. Sami smo te mučne teme otvorili i sami ih još uvijek možemo zatvoriti
Hrvati kao da navijaju za vlastiti neuspjeh
Iako Bašić nije uspio doći do šefa Sabora, bar je uspio prostor staviti u fokus
Ako nemate prostor, nemate ni državu, davno je upozorio Bašić, ali stanje u prostoru dokaz je da ga gotovo nitko nije doživio ozbiljno
HDZ-ova vođu pratila je sreća što kao jamac nije morao otplaćivati kredite svojih pulena
Ako državni inspektor, i ne bilo koji, nego baš glavni, upadne u grijehe korupcije, to je isto kao da svećenik s oltara propovijeda da nema Boga, i to ne bilo koji svećenik, nego sam biskup. Hrvatska je i to doživjela, poslije svega
Koje pouke će se izvući iz tragedije u Sitnicama?
U udruzi "Pruži mi ruku" poručuju da je taj zločin klasičan primjer femicida, rastućeg problema
S čim ćemo pred cezara? Možda je vrijeme pogledati istini u oči
Poznato je kako je Odesa za Europljane, bar za neke među njima, nešto poput "crvene linije", preko koje neće prijeći lako ako Rusi krenu u osvajanje ovog grada.
Lažni antifašisti crvenu zvijezdu vade samo kad je zgodna za selfije skrivajući se iza nje dok pljuju žutu
Privremeni revolucionari, sezonski humanisti i profesionalni ogorčenici, svi u jednoj koloni, povijest, pa i onu noviju, preuređuju u kulisu za osobni bijes.
Šrinkifikacija života: Kako nas svaki dan polako grickaju
Čitao sam o promjeni vlasništva tvrtke, nereda u njoj i sličnim stvarima, i razumijem da je špekulantima koji su tvornicu kupili hitno potrebna lova, ali smo obiteljski donijeli odluku da ih nećemo više kupovati.
Ova trojica su loši šarlatani, neodgovorni rodno woke lgbtq otrovani i truju eu