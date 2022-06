Nobilo o skidanju imuniteta Miloševiću: DORH je malo zakasnio sa zahtjevom

Boris Milošević do prije koji mjesec bio je potpredsjednik Vlade, no onda je postao jedan od onih koji su iz HDZ-ove Vlade Andreja Plenkovića morali otići zbog sumnje na korupciju.

Odnosno jer je postao jedan od onih protiv kojih je USKOK pokrenuo istragu. Iz Vlade je otišao u veljači, kada je jednu stranu Markova trga zamijenio drugom jer je aktivirao svoj saborski mandat. A da bi se saborski zastupnik mogao kazneno goniti, DORH mora tražiti skidanje saborskog imuniteta. Riječ je o formalnosti, a ta je formalnost jučer i ispunjena jer je DORH takav zahtjev uputio Saboru, a da je zahtjev stigao, potvrdio je Robert Jankovics, predsjednik saborskog Mandatno-imunitetnog povjerenstva.

Nastavak postupka

– Da, saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo zaprimilo je DORH-ov zahtjev za skidanje imuniteta Borisu Miloševiću. Taj je zahtjev formalne naravi. To je zapravo nastavak postupka iz veljače kada je Vlada Miloševiću skinula imunitet kao tadašnjem potpredsjedniku Vlade, i to zbog provođenja postupka istrage. Kako je Milošević početkom svibnja aktivirao svoj zastupnički mandat u Saboru, mi smo sada dobili DORH-ov zahtjev za skidanje Miloševićeva zastupničkog imuniteta. U DORH-ovu zahtjevu piše da je u pitanju sumnja na poticanje počinjenja kaznenog djela – kazao je Robert Jankovics.

Pojasnio je i kakav je daljnja procedura, odnosno kada bi se mogla održati sjednica MIP-a na kojoj bi se odlučivalo o DORH-ovu zahtjevu.

– Mi ćemo o tome odlučivati na sjednici MIP-a u utorak, no MIP daje samo prijedlog odluke, a konačnu odluku donosi Sabor na svojoj plenarnoj sjednici te se onda o toj odluci u Saboru i glasa. Kako idućeg tjedna nema zasjedanja Sabora, o pitanju skidanja imuniteta Borisu Miloševiću u Saboru bi se, pretpostavljam, moglo glasati u petak 1. srpnja – kazao je Jankovics. Dodao je da on mišljenje i stav članova Povjerenstva o ovom slučaju ne bi prejudicirao. No ako ćemo suditi po dosadašnjoj praksi, Miloševiću će mandat gotovo sigurno biti skinut jer je Sabor sve dosadašnje zahtjeve DORH-a za skidanje imuniteta saborskim zastupnicima koji su se našli na udaru USKOK-a rješavao u korist DORH-a.

Da je zahtjev za skidanjem imuniteta Miloševiću stigao u Sabor, čuo je i njegov odvjetnik Anto Nobilo, koji pak smatra da je DORH možda s tim zahtjevom malo i zakasnio.

– Koliko je meni poznato, oni su provodili neke istražne radnje, odnosno ispitivali su svjedoke, a njemu imunitet za to vrijeme nije bio skinut. Mislim da su to morali napraviti ranije – kaže Nobilo.

No DORH očito smatra da je pitanje Miloševićeva (ne)imuniteta od veljače bilo pokriveno zahtjevom kojim su od Vlade tražili skidanje imuniteta ministru Josipu Aladroviću koji je također morao otići zbog sumnji u korupciju. Tada od Vlade nisu tražili da se i Miloševiću skine imunitet jer po zakonu i nisu morali s obzirom na to da se on sumnjiči za djelo za koje je predviđena kazna zatvora viša od pet godina. Prema zakonu, od Vlade se tražilo skidanje imuniteta za ministre koji su se sumnjičili za koruptivna djela za koje je bila predviđena kazna zatvora do pet godina. No nakon slučaja Aladrović, najavljene su izmjene zakona, prema kojima članovi Vlade više neće imati imunitet za koruptivna djela koja se progone po službenoj dužnosti.

Još nije ispitan

Što se tiče Miloševića, on još nije iznio svoju obranu, a činjenica da je DORH tražio da mu se skine imunitet vjerojatno znači da će i to uskoro doći na red. Inače, to kada će neki osumnjičenik biti pozvan da iznese obranu, odlučuje tužiteljstvo, koje često ispitivanje okrivljenika zna ostaviti kao zadnju radnju prije no što odluči hoće li i na koji način okončati neku istragu.

Milošević je osumnjičen s dvojicom bivših HDZ-ovih ministara Darkom Horvatom i Tomislavom Tolušićem, a osim njih dvojice još se sumnjiče Ana Mandac, Katica Mišković i Velimir Žunac. Miloševića se sumnjiči da je urgirao za neke firme, tražeći da dobiju državne poticaje, iako formalno nisu zadovoljavale uvjete.

