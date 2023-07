Noa, Lukas, Šime i Luka u posljednji su tren spasili štene iz potoka, za Reksa su dali i džeparac

Bespomoćno štene izbačeno iz automobila, ostavljeno uz cestu, napušteno u šumi... Takvih je tužnih priča, na žalost, mnogo više nego ljudi koji, životinji u nevolji, priskoče u pomoć. Ipak, četvorica dječaka iz Cernika kod Nove Gradiške, nada su u neko bolje sutra jer su, jednoj takvoj priči, koja je mogla biti tužna, sami 'izrežirali' sretan kraj. Iako sva četvorica, zajedno, imaju tek 36 godina, sedmogodišnji Šime Kovačević, njegov tri godine stariji brat, Lukas, te dvojica njihovih prijatelja, Luka Žakić (9) i Noa Šimić (10), prije nekoliko su dana, u posljednji trenutak, prije proloma oblaka i naleta jake bujice, iz potoka spasili jedan mali, ali zato ništa manje vrijedan, pseći život. Za Reksa, kako su nazvali spašeno štene, sva četvorica su darovala svoj džeparac, a tople riječi i iskrene dječje želje, koje su napisali na papir, izmamit će vam suze.

Dečki su se, tog prijepodneva, kao i obično tijekom ljetnih praznika, igrali u dvorištu, a onda je dječji smijeh i žamor nadjačao prodoran i bolan cvilež. Dječaci na prvu nisu znali od kuda dolazi plač šteneta, a onda su, u koritu potoka, na oko 4 metra dubine, ugledali malo, do kože mokro klupko. Iako je dan bio vruć, mokri se psić tresao od šoka i straha. Djeca su ga, bez razmišljanja, odlučila odmah izvući iz potoka, ali do šteneta nije bilo lako doći, jer korito je duboko, a obale strme, zarasle u trnje, žbunje i koprive. Ipak, ništa od toga nije ih spriječilo u silnoj želji da pomognu, odmah i sada.

Vođeni onom "kad se male ruke slože, sve se može“, dječaci su udružili snage te su, sami, krenuli u akciju spašavanja. Ne želeći gubiti vrijeme, Noa se, bos, odmah počeo spuštati niz strmu obalu te je kroz trnje stigao do male, četveronožne zvijezde, psića kojemu je upravo on, odmah dao i ime - Reks.

Mali je pas, u malim dječacima, na sreću, odmah prepoznao velike ljude, te, iako silno uplašen, nije bježao. Privinuo se uz Nou, koji ga je, u naručju, polako i oprezno, uz pomoć prijatelja, iznio iz dubokog korita potoka.

Spas pred bujicom "5 do 12“

Čitava dječja akcija spašavanja odigrala se samo pet minuta prije strahovitog, ljetnog pljuska, pravog proloma oblaka, uslijed kojeg je potok u tren oka toliko nabujao, da se razina vode podigla za nekoliko metara i došla sve do mosta. Da je psić još samo tih pet minuta ostao u koritu potoka, u naletu snažne bujice ne bi imalo baš nikakve šanse za spas. Na sreću i dječaci i spašeno štene kišu i nevrijeme dočekali su na sigurnom. Reks je odmah dobio i pravi VIP tretman - porciju ukusne hrane te toplu i mirisnu kupku, nakon čega je spavao satima.

"Čim smo izvukli Reksa iz potoka, odmah smo ga utoplili i nahranili. Umotali smo ga u deku, stavili u krevetić, čak smo mu otpjevali i uspavanke, pa se smirio i zaspao. Kada se, nakon par sati, probudio, igrali smo se s njim, da ga razveselimo i bio je jako sretan, a onda smo obavijestili 'Novogradiške njuške', pa je došao Saša, koji ga je, istog dana, oko šest sati popodne, preuzeo, jer Reksu treba liječenje. Iako je kod nas bio samo par sati, zavoljeli smo ga jako, kao da je oduvijek tu, s nama, pa je rastanak s Reksom bio jako, jako težak, bilo je i suza. Napisali smo mu čestitke, s najboljim željama, a onda smo se dogovorili i da sav svoj džeparac, sva četvorica, damo za Reksa, kako bi i on, baš kao i psi koji su nečiji ljubimci, dobio svoje igračke, jer, još je mali, pa mu, kao i nama djeci, igračke trebaju, voli ih i jako im se raduje“, pričaju nam dječaci. Sretni što su spasili psića, ali i tužni što mali Reks više nije s njima, poručuju odraslima, da ne napuštaju četveronožne prijatelje te da budu suosjećajni i pomognu svakoj životinji u nevolji.

Dobrota ovih dječaka rasplakala je volontere

"Dojava da se u Cerniku nalazi štene, bačeno u potok, nije bila, poput ostalih, tek poziv da dođemo i izvadimo psića iz potoka. Vjerovali ili ne, čitav su taj, ni malo lak posao, već odradila, ni manje ni više, nego djeca. Nije im smetalo što štene smrdi, jer je bio u prljavštini, nije im smetalo što mu je koža upaljena, a dlaka na mjestima potpuno prorijeđena. Za njih je ovo malo, nesretno biće, bilo jednako lijepo, kao i njihovi kućni ljubimci. Za njih je, mali Reks, kako su ga nazvali, bio psić vrijedan svakog truda. Od kada naša Udruga postoji, ovako nešto dirljivo još nismo doživjeli. Poruke s dobrim željama za Reksa, koje su dječaci napisali na papir, izmamile su nam i suze, ali radosnice, jer djeca, poput njih, lokalnu sredinu i svijet, mogu promijeniti na bolje. Noa, Lukas, Šime i Luka dali su glasnu lekciju odraslima“, kaže nam Saša Stojić, iz Udruge Novogradiške njuške, koja postoji od 2019. godine.

Od tada se, nekolicina volontera, doslovno bori s vjetrenjačama. Azila na ovom području nema, sredstva su, blago rečeno, skromna, a napuštenih je pasa i mačaka, kako kažu, svakim danom, sve više. Trenutno 'Novogradiške njuške', iako nemaju baš nikakvih kapaciteta za smještaj, skrbe o čak 40-ak napuštenih pasa, među kojima je sada i mali Reks.

"Obećali smo dječacima da će Reks biti sretan pas!“

"Reksa smo odmah odveli na pregled, gdje mu je pružena prva veterinarska skrb, što je i prvi korak k boljem životu. Potom je, s još 3 napuštena šteneta, iz različitih legla, otišao na privremeni smještaj. Pred njim je sada mjesec do dva borbe, jer koža i dlaka su mu u jako lošem stanju, što je posljedica nebrige, zapuštenosti i tužne sudbine, koja ga je zadesila. No, mi smo obećali Noi, Šimi, Lukasu i Luki da će Reks biti dobro i da će ozdraviti i to ćemo obećanje i ispuniti. Nakon toga će, nadamo se i za njega stići poziv koji će mu promijeniti život – poziv od čovjeka koji želi, da baš Reks, bude njegov najbolji prijatelj“, kaže nam Saša Stojić, koji je dječacima obećao i da će, od njihovih džeparaca, koje su nesebično donirali, Reksu obavezno kupiti i igračke.

Svi koji mogu i žele pomoći u pokrivanju troškova liječenja i hrane, za Reksa, ali i ostale male i velike četveronošce, o kojima skrbe nesalomljivi volonteri iz Slavonije, mogu to učiniti na broj računa Udruge Novogradiške njuške IBAN: HR9623600001102830151