Nijemci masovno kupuju nekretnine na našoj obali: 'Iznenadilo me što se ovdje nudi'

Jens i njegova obitelj iz njemačke pokrajine Baden-Württemberg su si ispunili san: sada su vlasnici luksuzne vile s bazenom i pogledom na more. Sve je počelo zajedničkim odmorom njegove obitelji i obitelji njegove sestre u Istri. Njima se ova regija jako svidjela, ali je najamnina za dovoljno veliku i dobro opremljenu vilu s bazenom bila prilično visoka. Kad su krenuli računati, zaključili su da bi im se isplatilo posjedovati vlastitu kuću. Dugo su tražili, ali nisu uspijevali naći nešto što bi im se stvarno svidjelo.

A onda su otkrili prekrasno gradilište na rubu ribarskog mjesta na jugu Istre s veličanstvenim pogledom na more. I odlučili se za gradnju. „Bilo je jednostavnije nego što smo mislili“, ističe 53-godišnji Jens. On kaže da je cijena građevinskog materijala otprilike ista kao i u Njemačkoj, ali da je radna snaga još uvijek znatno jeftinija. I tako su prošle godine završili gradnju svoje vile s bazenom, a ove godine već imaju prve turiste.

Naime, oni su kredit za gradnju digli u Njemačkoj, a planiraju ga otplaćivati iznajmljivanjem kuće u razdobljima u kojima ju sami ne koriste.

„Zanimljiv porezni model"

Za isti model „graditi, a ne unajmiti“ odlučio se i 55-godišnji Oliver iz Bavarske. „To je bilo više slučajno. Mi smo iz Italije krenuli dalje prema Istri i ondje vidjeli lijepe gradove, bistro more i čiste plaže. To me je odmah osvojilo“, priča ovaj Nijemac. Nakon toga su, kaže, par godina ljetovali na jugu Istre i odlučili kupiti kuću. No i oni, kao i Jensova obitelj, nisu uspjeli naći ništa odgovarajuće, pa su zaključili da im je bolje graditi u skladu sa svojim željama i potrebama.

Prije nekoliko godina su našli jedno lijepo i veliko gradilište. Prvobitna namjera je bila gradnja za vlastite potrebe. No na parceli s fantastičnim pogledom na more bila je predviđena gradnja većeg objekta. „Pitao sam prodavatelja: ‘Što ću s tročlanom obitelji na 500 kvadrata?‘ A on mi je odgovorio: ‘Pa izgradite apartmane i iznajmljujte!‘“, priča Oliver. I tako je nastala veća zgrada u kojoj se nalazi njegov dvoetažni privatni stan s maštovito uređenim bazenom te tri apartmana koja iznajmljuje. „Ja sam osnovao firmu u Hrvatskoj i tako kod gradnje objekta dobio nazad 25 posto PDV-a", objašnjava. On i u Njemačkoj otprije ima tvrtku za prodaju strojeva za industrijska postrojenja, pa je onda pokrenuo i prodaju preko svoje hrvatske firme. "Sve to što smo radili preko Hrvatske, pa sve do motornog čamca koji je na firmu, to su zanimljivi porezni modeli“, kaže ovaj njemački poduzetnik.

On priznaje da se iznajmljivanje isplati, ali dodaje: „U međuvremenu je u Hrvatskoj postalo teško iznajmljivati ako nemaš bazen, jer je ponuda vrlo velika" piše Deutsche Welle.

I stvarno, posvuda po Istri kao gljive poslije kiše niču uglavnom luksuzne vile s bazenima – unatoč drastičnom poskupljenju gradnje. „Bazen je u međuvremenu postao bitan ako želiš imati dobru zaradu“, objašnjava Oliver.

Većina stranih kupaca su Nijemci

Jens i Oliver su samo dvojica od tisuća Nijemaca koji posjeduju nekretnine u Hrvatskoj. I svakim danom ih je sve više. Prema nedavno objavljenim podacima Porezne uprave, stranci su prošle godine kupili 9.514 nekretnina, što je 50 posto više nego godinu dana ranije. I to još uvijek nisu potpuni podaci za to razdoblje. Najviše kupuju Nijemci, Austrijanci i Slovenci. Prodaja nekretnina njemačkim državljanima je prošle godine porasla čak za 70 posto.

Mnogi stranci kupuju za vlastite potrebe, no sve ih je više koji na taj način ulažu novac. Jer, iznajmljivanje nekretnina je u Hrvatskoj očito postalo unosan posao. Turizam nakon korone ponovo cvjeta, najamnine apartmana i kuća rastu, a porezi su i za strance relativno povoljni.

Stranci najviše kupuju na moru – na obali svaki četvrti kupac nema hrvatsko državljanstvo. To u prvom redu vrijedi za područja do kojih se relativno brzo može doći vlastitim automobilom. Zato su za Nijemce i Austrijance najatraktivnije nekretnine u Istri i na sjevernom Jadranu.

Naravno, sve veća potražnja odražava se i na cijene: u prošloj godini je cijena nekretnina na obali porasla za 11,7 posto.

„Ovdje nema korupcije"

Oliver i Jens, koji su se odlučili na gradnju kuće u Hrvatskoj, još uvijek predstavljaju manjinu. Većina Nijemaca radije kupuje gotove kuće ili stanove jer se plaše birokracije i eventualnih problema u gradnji u stranoj zemlji, čiji jezik većinom ne znaju. Oliver kaže da se najprije detaljno informirao o svemu. Recimo, izabrao je građevinara čije je zgrade najprije dobro pogledao. I bio vrlo zadovoljan onim što je vidio. „Kada sam vidio što se ovdje nudi u smislu kvalitete, to me je stvarno iznenadilo. Jasno je da sam bio malo sumnjičav zbog jezika, potpisivanja ugovora i općenito kako će sve funkcionirati“, priznaje ovaj njemački poduzetnik. A na pitanje je li se svih ovih godina koliko posluje u Hrvatskoj susretao s korupcijom, on odlučno odgovara: „Ne, toga ovdje uopće nema.“

Inače, u ribarskom selu u kojem je ostvario svoj san o nekretnini s pogledom na more Oliver sada poznaje još najmanje deset njemačkih državljana koji iznajmljuju kuće u svom vlasništvu – i, kako kaže, svi imaju dobra iskustva.