Treba se opskrbiti za deset dana: Njemačka objavila važne preporuke, evo što je poručila građanima

"Njemačka je jedna od najsigurnijih zemalja na svijetu. Ipak, svjedoci smo da i u Njemačkoj krize remete naše uobičajene svakodnevne aktivnosti", navodi tamošnji Savezni ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama (BBK) koji je objavio novi vodič "Priprema za krize i katastrofe". Naime, riječ je o vodiču koji sažima preporuke za pripremu i postupanje u različitim hitnim situacijama. BBK napominje kako su ekstremni vremenski uvjeti postaju sve češći, dok kibernetički napadi, dezinformacije ili sabotaže uzrokuju napade na infrastrukturu i društvenu koheziju.

"Čak i rat više ne izgleda toliko nemoguć kao prije nekoliko godina. Kada se nešto dogodi, bolje je biti pripremljen", poručio je Savezni ured. Preporuke u vodiču su smjernica za njemačke građane, a on može pomoći u pripremi za krize te pokazuje kako sigurno svladati ekstremne situacije.

"Prilikom stvaranja zaliha treba, primjerice, uzeti u obzir različite prehrambene netolerancije, osobne preferencije i nesklonosti, kao i osobne okolnosti u pogledu mogućnosti skladištenja - stoga svaka osoba mora sama pronaći idealan sastav svojih zaliha", poručio je BBK te dodao: "Općenito, trebali biste biti u mogućnosti sami se opskrbiti za najmanje deset dana. No, čak i zaliha za barem tri dana već je vrlo korisna."

U vodiču stoji kako zaliha hrane može biti korisna u brojnim situacijama - bilo da se radi o iznenadnom nestanku struje, ekstremnim vremenskim uvjetima, iznenadnoj bolesti ili ako police u trgovini ostanu prazne. Preporučuje se imati hranu koja ne zahtijeva hlađenje i neće se pokvariti tijekom nestanka struje, hranu koja ne zahtijeva kuhanje te hranu koja se može pripremiti s malo energije. Što se tiče vode, ističe se kako je idealno imati dvije litre po osobi dnevno.

Savezni ured za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama, osnovan 2004. godine, pojasnio je zašto je tema rata uvrštena u novi vodič. "U kontekstu ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, mnogi građani obratili su se Saveznom uredu za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama s brigama i pitanjima o temi rata. Istraživanja su pokazala da mnogi ljudi žele više informacija i preporuka za pripremu na ovu temu. To je uzeto u obzir prilikom revizije vodiča."

U vodiču stoji kako su, za što učinkovitije upravljanje krizom, točne informacije o situaciji i odgovarajuće preporuke za djelovanje vrlo važne. "U nejasnim situacijama mogu postojati kontradiktorne i lažne informacije, na primjer, na društvenim mrežama. To ponekad dovodi do nesporazuma ili glasina. Nadalje, postoje akteri koji namjerno šire lažne informacije. Njihov je cilj namjerno utjecati na mišljenja, uznemiriti ljude, potkopati povjerenje u djelovanje vlade i oslabiti društvenu koheziju. Što je izvješće emotivnije ili dramatičnije, to se češće širi. Ovaj se učinak često koristi za namjerno širenje lažnih informacija. Takozvane dezinformacije vrlo su opasne, posebno u izvanrednim situacijama i krizama! Dezinformacije mogu uznemiriti ljude i dovesti do pogrešne procjene situacija."