Njemački špijunski šef upozorio: 'Putin testira granice Europe, a napad može doći ranije nego što mislimo'

Ruski predsjednik Vladimir Putin odlučan je testirati europske granice, a sukob bi se u svakom trenutku mogao pretvoriti u “vruću konfrontaciju”, upozorio je novi šef njemačke obavještajne službe BND-a, Martin Jäger. Kako prenosi Bloomberg, Jäger je u ponedjeljak pred njemačkim zastupnicima u Berlinu poručio da su ruske aktivnosti usmjerene na potkopavanje NATO saveza, destabilizaciju europskih demokracija, razjedinjavanje društava i zastrašivanje javnosti.

“Hibridna sredstva koja Rusija koristi kako bi to postigla sada su sveprisutna. Učestalost pojedinačnih incidenata pokazuje novu razinu konfrontacije, one u kojoj nas Rusija vidi kao protivnike i zaraćenu stranu,” rekao je Jäger. Dodao je da Moskva “kamuflira svoje prave namjere”, no da u stvarnosti želi testirati granice Europe.

“U najboljem slučaju u Europi vlada ledeni mir, koji se u svakom trenutku može pretvoriti u vruću konfrontaciju. Moramo biti spremni na daljnje eskalacije,” naglasio je. Govoreći na godišnjem javnom saslušanju čelnika saveznih obavještajnih službi, Jäger je upozorio kako Njemačka i njezini saveznici ne smiju podcijeniti prijetnju iz Rusije.

“Naš protivnik ne poznaje odmor ni predah, a mi si ne smijemo dopustiti da sjedimo skrštenih ruku i vjerujemo da mogući ruski napad neće doći prije 2029. Mi smo već danas pod pritiskom,” izjavio je. Šef BND-a dodao je kako Rusija ne pokazuje nikakvu suzdržanost kad se radi o promicanju vlastitih interesa prema Europi. “Istodobno, suzdržanost i popustljivost naši protivnici, poput Rusije, tumače kao slabost, iz toga moramo izvući prave zaključke,” kazao je Jäger. “Moramo se suprotstaviti našim protivnicima gdje god je to potrebno, i to na kontroliran, ali odlučan način, čak i ako to znači preuzimanje većeg rizika.”

Jäger je također naglasio da takav pristup može izazvati i određene otpore u njemačkoj javnosti. “Osim društvene potpore, potrebna je i politička podrška i povjerenje zakonodavaca. Zajedno moramo prilagoditi Zakon o BND-u stvarnosti novog doba,” zaključio je.