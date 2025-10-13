Ruski predsjednik Vladimir Putin odlučan je testirati europske granice, a sukob bi se u svakom trenutku mogao pretvoriti u “vruću konfrontaciju”, upozorio je novi šef njemačke obavještajne službe BND-a, Martin Jäger. Kako prenosi Bloomberg, Jäger je u ponedjeljak pred njemačkim zastupnicima u Berlinu poručio da su ruske aktivnosti usmjerene na potkopavanje NATO saveza, destabilizaciju europskih demokracija, razjedinjavanje društava i zastrašivanje javnosti.
“Hibridna sredstva koja Rusija koristi kako bi to postigla sada su sveprisutna. Učestalost pojedinačnih incidenata pokazuje novu razinu konfrontacije, one u kojoj nas Rusija vidi kao protivnike i zaraćenu stranu,” rekao je Jäger. Dodao je da Moskva “kamuflira svoje prave namjere”, no da u stvarnosti želi testirati granice Europe.
“U najboljem slučaju u Europi vlada ledeni mir, koji se u svakom trenutku može pretvoriti u vruću konfrontaciju. Moramo biti spremni na daljnje eskalacije,” naglasio je. Govoreći na godišnjem javnom saslušanju čelnika saveznih obavještajnih službi, Jäger je upozorio kako Njemačka i njezini saveznici ne smiju podcijeniti prijetnju iz Rusije.
“Naš protivnik ne poznaje odmor ni predah, a mi si ne smijemo dopustiti da sjedimo skrštenih ruku i vjerujemo da mogući ruski napad neće doći prije 2029. Mi smo već danas pod pritiskom,” izjavio je. Šef BND-a dodao je kako Rusija ne pokazuje nikakvu suzdržanost kad se radi o promicanju vlastitih interesa prema Europi. “Istodobno, suzdržanost i popustljivost naši protivnici, poput Rusije, tumače kao slabost, iz toga moramo izvući prave zaključke,” kazao je Jäger. “Moramo se suprotstaviti našim protivnicima gdje god je to potrebno, i to na kontroliran, ali odlučan način, čak i ako to znači preuzimanje većeg rizika.”
Jäger je također naglasio da takav pristup može izazvati i određene otpore u njemačkoj javnosti. "Osim društvene potpore, potrebna je i politička podrška i povjerenje zakonodavaca. Zajedno moramo prilagoditi Zakon o BND-u stvarnosti novog doba," zaključio je.
Svako ko je i malo upućen u sukobu u Ukrajini, zna da je EU nedvosmisleno stala na stranu Ukrajine i da je ona jedan od učesnika u sukobu. Nije Rusija napala Evropu, i nikada kroz istoriju nisu imali aspiraciju da osvajaju niti Nemačku niti Francusku . . . bilo je obrnuto. Evropa je bacila milijarde i milijarde eura u ukrajinski bunar i to još nije kraj, odrekla se jeftinih ruskih sirovina i tržišta. Za sve što joj se sada dešava sama je kriva. Čak je pokušala da i Ameriku uvuče u sukob ali i tu su se preračunali. Problem je što i dalje nastavljaju sa ovom, po nju, pogubnom politikom.