Čovjek kojeg mnogi krive za prevaru u kojoj su ostali bez novca: 'Nitko nikoga nije tjerao, znalo se da postoji rizik'

Više od godinu dana nekoliko tisuća građana Hrvatske bili su uključeni u platformu pod nazivom XUEX EG Investment Group koja je predstavljana kao platforma koja se bavi trgovinom kriptovalutama i preko koje su neki zarađivali. To je trajalo sve do petka, 29. kolovoza, kada se platforma urušila i kada su tisuće građana ostale bez svog novca. Oni koji su ostali bez novca, i koji se smatraju prevarenima, jednom od osoba smatraju Ninu Bošnjaka iz Vukovara za kojeg se navodi kako je bio jedan od glavnih ljudi ove platforme u Hrvatskoj. Dio najodgovornijih članova Telegram grupe, koju je vodio Bošnjak, upravo njega optužuje da je sve znao, da je jedan od krivaca što su prevareni i ostali bez novca i slično.
Najdrži su mi ovi koji su "slučajno" uložili lovu i izgubili je. Zanima me dali bi ikad čuli o njima ili od njih, da su slučajno napravili obećani profit??? Ha,ha kako da ne!