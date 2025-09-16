Naši Portali
NINO BOŠNJAK ZA VEČERNJI LIST

Čovjek kojeg mnogi krive za prevaru u kojoj su ostali bez novca: 'Nitko nikoga nije tjerao, znalo se da postoji rizik'

Kriptovalute
Davor Puklavec/PIXSELL
Autor
Branimir Bradarić
16.09.2025.
u 14:52

U razgovoru za Večernji list Bošnjak kaže kako je on sasvim slučajno u XUEX platformu ušao u srpnju 2024., i to s ulaganjem od 300 eura, od kojih je 200 eura bilo posuđeno

Više od godinu dana nekoliko tisuća građana Hrvatske bili su uključeni u platformu pod nazivom XUEX EG Investment Group koja je predstavljana kao platforma koja se bavi trgovinom kriptovalutama i preko koje su neki zarađivali. To je trajalo sve do petka, 29. kolovoza, kada se platforma urušila i kada su tisuće građana ostale bez svog novca. Oni koji su ostali bez novca, i koji se smatraju prevarenima, jednom od osoba smatraju Ninu Bošnjaka iz Vukovara za kojeg se navodi kako je bio jedan od glavnih ljudi ove platforme u Hrvatskoj. Dio najodgovornijih članova Telegram grupe, koju je vodio Bošnjak, upravo njega optužuje da je sve znao, da je jedan od krivaca što su prevareni i ostali bez novca i slično. 

LJ
Ljub
15:49 16.09.2025.

Najdrži su mi ovi koji su "slučajno" uložili lovu i izgubili je. Zanima me dali bi ikad čuli o njima ili od njih, da su slučajno napravili obećani profit??? Ha,ha kako da ne!

AN
AnimaTor
15:54 16.09.2025.

Pohlepa , pohlepa , pohlepa za kruhom/zaradom bez motike je put u Prevaru. Klasika.

CH
chemica
15:42 16.09.2025.

Hvala dragom bogu na prevelikoj mudrosti kojom me obdario, ali uspješno sam se odupro javnom pozivu premijera Plenkovića i predsjednika Milanovića da uložim novce u plinski biznis Pavla Vujnovca. No, pa kad takva dva velikana na fejsbuku traže da pomognem trećega, pa tko bi se odupro zovu takve strahobalne zarade, osim ako nije teški genij? lol

