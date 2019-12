Nikad teže do Pantovčaka

Nakon smrti prvog predsjednika Franje Tuđmana, Hrvatska je 2000. godine prvi put imala predsjedničke izbore s dva izborna kruga. Ti su izbori, osim po izostanku pobjede u prvom krugu, bili iznenađujući jer je pobijedio Stjepan Mesić kojem ankete nisu davala šanse, ali koji je kritikom Tuđmana i njegove politike devedesetih godina te uz pomoć glasova, kako piše Milan Ivkošić, HDZ-ovih crnih labudova dvaput osvajao Pantovčak.

I prije pet godina bilo je neizvjesno i napeto jer su ankete prognozirale pobjedu Ive Josipovića, tada aktualnog lijevog predsjednika, koji je bio poznat i kao “rejting efendija”. Neke su ankete čak prognozirale njegovu pobjedu u prvom krugu, ali tijesno ga je na kraju pobijedila kandidatkinja HDZ-a Kolinda Grabar Kitarović s razlikom od samo 32.509 glasova. Od toga, s nešto manje od 2000 glasova u Hrvatskoj, ostale glasove osvojila je u dijaspori (većinom u BiH). I ti izbori prije pet godina titulirani su kao najneizvjesniji od osnutka države, međutim predsjednički izbori 22. prosinca, odnosno 5. siječnja preuzeli su primat te titule. Nikad kao sada troje kandidata, prema anketama koje treba uzeti sa zadrškom, ali to je neka druga tema, nije imalo jednake šanse da postane predsjednicima, uđe ili ispadne iz drugog kruga.

Kolinda Grabar-Kitarović (HDZ), Zoran Milanović (SDP) i Miroslav Škoro, sudeći prema istraživanjima javnog mnijenja (ili kreiranju mnijenja tim anketama) izjednačeni su u mogućnostima da pobjede ili izgube.

“Kolakušićevi idu Milanoviću”

Upravo se vodi velika bitka na desnici, svojevrsni rat za HDZ-ove birače ili, kako kaže kolega Davor Ivanković, u tijeku je “neprijateljsko preuzimanje” HDZ-ovih glasača ili barem pokušaj preuzimanja jer se Kolinda Grabar-Kitarović i Miroslav Škoro bore za isto biračko tijelo. Škoro je uletio u procijep koji se stvorio između politike Andreja Plenkovića, predsjednika HDZ-a, i HDZ-ova članstva i birača.

Oni nezadovoljni Plenkovićevom umjerenom politikom, a on će sam reći politikom modernog HDZ-a, političko utočište pronalaze kod Miroslava Škore, bivšeg HDZ-ovca koji, kako dobacuju iz HDZ-a, u Sanaderovoj kampanji 2007. godine nije pjevao pjesmu “Sude mi”. Iako je Škoro oko sebe okupio stranke desnice koje je Plenković ili potjerao ili su se same maknule od njegove “lijevo-liberalne” politike, to nije dovoljno za izbornu pobjedu. Kao što ni Kolinda Grabar-Kitarović ne može računati na novi mandat ako je HDZ ne obrani od neprijateljskog preuzimanja i ako ne zahvati i birače centra.

U problemu je i Zoran Milanović jer se i na ljevici glasovi birača mrve između Katarine Peović, Dalije Orešković, pa i Darija Juričana iako njegovi birači nisu samo lijevo orijentirani. Milanovićev problem tim je veći što je, barem zasad, mnogo veća mobilizacija birača na desnici nego na ljevici. A tko god od troje favorita ušao u drugi krug, morat će nastojati osvojiti birače Mislava Kolakušića jer ga ankete pozicioniraju na četvrto mjesto (osim ako Juričan ne iznenadi brojem glasova zbog originalne i duhovite kampanje).

U Škorinom timu već su počeli snubiti Kolakušićeve birače i poručuju da obespravljeni (blokirani, ovršeni, žrtve kredita u švicarcima) prvi put mogu presuditi predsjedničke izbore, a Škoro nije slučajno najavio da će prvo raspisati referendum o Ovršnom zakonu. Iako se stječe dojam da bi Škoro, prođe li u drugi krug, mogao ponuditi politički pakt Kolakušiću kako bi pokušao privući njegove birače, politički analitičar Ivica Relković tvrdi da njegove analize pokazuju kako 60 posto Kolakušićevih birača kao sekundarni izbor bira Zorana Milanovića. On smatra da Škoro paktom s Kolakušićem ne bi ništa dobio jer da je on već privukao desno-centrističke protestne birače.

Relković se slaže da su ovi predsjednički izbori dosad najneizvjesniji, da sve troje kandidata ima šanse te da Zoran Milanović, unatoč tome što je dvoje desnih favorita, ne može biti siguran u drugi krug jer se i glasovi na ljevici mrve između više kandidata. Tek da je Milanović po anketama na 30 posto, mogao bi se prošetati kroz prvi krug. Iako Škoro sa svojih skupova poručuje da će pobijediti u prvom krugu, odnosno poziva birače da sve riješe 22. prosinca, Relković u tome iščitava maksimizaciju rezultata prvog kruga i ne vidi nikakvu realnost u scenariju pobjede 22. prosinca.

“Škoro igra na sve ili ništa”

– Radikalna obećanja političara kada je riječ o rezultatu kod birača mogu proizvesti dvostruki efekt, da te shvate neozbiljno ili da kod njih ubiješ potrebu za mobilizacijom. Takve poruke političarima često se obiju o glavu, premda bi Škoro mogao izbjeći taj efekt jer o njemu kao jednom od favorita govore i mediji i analitičari – rekao je Relković. Kada je riječ o Kolindi Grabar-Kitarović, Relković smatra da bi ona baš sada trebala inzistirati na sučeljavanjima, i to ne samo s favoritima, jer bi je kao aktualnu predsjednicu svi napadali, što bi nju stavilo u poziciju žrtve, na čemu bi profitirala.

U stožerima troje favorita u završnici kampanje tvrde da neće mijenjati taktiku. Kolindi Grabar-Kitarović svojim intervjuima proteklog tjedna pokušali su pomoći Gordan Jandroković i Andrej Plenković jer, kažu izvori bliski njenu timu, u vrhu HDZ-a vidjeli su da je vrag odnio šalu i da je ovo bitka za svaki glas. Osim toga, teško je očekivati da bi netko od Plenkovićevih oponenata koji podržavaju aktualnu predsjednicu išli u politički fajt s Miroslavom Škorom i tvrdili da Plenković nije izdao HDZ, što je Škoro kao granatu bacio sa svog velikog zagrebačkog skupa u Lisinskom.

U stožeru HDZ-ove kandidatkinje smatraju da Škoro igra na sve ili ništa i zato agresivno nastupa, a za njegove skupove kažu kako se ljudi ne okupljaju spontano nego ih se organizirano vozi autobusima. Iz Škorina tima dojavljuju da ankete kojima oni raspolažu govore o izjednačenosti K. Grabar-Kitarović i Milanovića te da je Škoro nad njima u prednosti za oko tri postotna poena. U Milanovićevu taboru tvrde da nastavljaju sa svojim motivacijskim skupovima.

Milanović će zadnji veći skup uoči prvog kruga imati u četvrtak u Puli, K. Grabar-Kitarović u petak u Vukovaru, a Škoro u grad heroj dolazi u srijedu. Do prvog kruga predsjedničkih izbora na kojima je sve moguće, i koji će odrediti scenarij parlamentarnih izbora, dijeli nas još samo sedam dana...