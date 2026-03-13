Stižu reakcije na popuštanje sankcija na rusku naftu: 'Birokrati EU-a uskoro će biti prisiljeni...'

U nastojanju stabilizacije globalnih cijena energenata, Ministarstvo financija SAD-a privremeno je omogućilo kupnju ruske nafte koja je trenutačno već na moru. Američki ministar Scott Bessent nazvao je to usko prilagođenom i kratkoročnom mjerom koja se odnosi "samo na naftu koja je već u tranzitu“. Pritom je napomenuo kako mjera "neće pružiti značajnu financijsku korist ruskoj vladi koja većinu prihoda od energenata ostvaruje porezima naplaćenim na mjestu vađenja“. Iako bi ublažavanje sankcija moglo povećati globalne energetske zalihe, kritičari kažu da to riskira podrivanje napora za pritiskanje Moskve zbog invazije na Ukrajinu.

"Američko ukidanje sankcija riskira da Rusiji baci financijski pojas za spašavanje upravo kada Moskva profitira od geopolitičkog šoka izazvanog sukobom s Iranom. Dopuštanje veće količine ruske nafte na tržište sada samo pomaže puniti Kremljev ratni proračun, podrivajući američku vanjsku politiku i oslabljujući europsku sigurnost. Ukrajinci će tu odluku platiti krvlju", kazao je Alexander Kirk iz nevladine organizacije Urgewald za Kyiv Independent.

S druge strane, Rusija je pozdravila taj potez. Kirill Dmitriev, ekonomski pregovarač Kremlja, smatra da je "ruska energija neophodna za ublažavanje najveće svjetske energetske krize". "Birokrati EU-a uskoro će biti prisiljeni priznati tu stvarnost, priznati svoje strateške pogreške i pokajati se“, navodi. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio kako bi ukidanje sankcija bilo ozbiljan udarac Ukrajini i udarac reputaciji za svijet. "Kako se sankcije mogu ukinuti Rusiji ako je ona agresor?“, rekao je Zelenski 10. ožujka.

Globalne cijene nafte i plina naglo su porasle nakon što su SAD i Izrael 28. veljače napali Iran. Kao odgovor, Teheran je zatvorio Hormuški tjesnac kojim se prevozi oko 20 posto svjetske opskrbe naftom. Centar za istraživanje energije i čistog zraka (CREA) utvrdio je da su ruski prihodi od nafte naglo porasli u dva tjedna sukoba između SAD-a i Irana, donijevši Moskvi dodatnih 6 milijardi eura prihoda. Nova američka dozvola stupila je na snagu odmah, a vrijedi do 11. travnja.