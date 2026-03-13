Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SLUČAJ KOJI JE ŠOKIRAO SVIJET

Preživjela je otmicu i brutalno zlostavljanje. Obitelj Natasche Kampusch oglasila se o njezinom stanju: 'Kao da je ponovno nestala'

Foto: Peter Trykar/DPA
1/3
Autor
Lorena Posavec
13.03.2026.
u 23:50

Natascha je bila zatočena u kući na periferiji Beča, u skrivenoj tamnici otprilike tri metra ispod zemlje

Nataschu Kampusch (38) je 1998. godine, kada je imala samo 10 godina, oteo Wolfgang Priklopil, te ju je gotovo deset godina držao zatvorenu u podrumu. Stotine puta tjedno ju je tukao, izgladnjivao i seksualno zlostavljao prije nego što je 2006. godine uspjela pobjeći. Njezina obitelj sada je rasvijetlila njezino sve gore stanje – tvrdeći da je "opet u nekoj vrsti zatvora". Kako se bliži 20. godišnjica njezina bijega, njezina sestra Claudia Nestelberger izjavila je da je Natascha "potpuno nestala". Austrijskoj javnoj televiziji ORF rekla je: "Svi znaju kako je Natascha prije govorila pred kamerama. To je sada potpuno nestalo". "Uglavnom je u svom svijetu. Opet je u nekoj vrsti zatvora. Srce nam se slama i osjećamo se bespomoćno". To se događa nakon što je Natascha prije samo tri godine rekla da je "pozitivna i puna nade" u pogledu svoje budućnosti. Dizajnirala je vlastitu kolekciju nakita i bila je uključena u projekt izgradnje bolnice u Šri Lanki. U to je vrijeme rekla: "Provodim puno vremena u prirodi i sa svojim konjem".

Nataschina priča privukla je pozornost svjetskih medija, kako tijekom trajanja zatočeništva, tako i tijekom konačnog bijega. Nakon dolaska na slobodu, napisala je nekoliko knjiga, uključujući memoare u kojima je detaljno opisala svoja iskustva i borbe s prilagođavanjem životu nakon zatočeništva. Također je javno govorila o svojoj patnji, podižući svijest o problemima vezanim uz otmicu i traumu. Natascha je bila zatočena kod Priklopila osam godina i četiri mjeseca, razdoblje koje je inspiriralo naslov njezinih memoara, 3096 dana, piše The Sun.

Tijekom zatočeništva, Natascha je bila zatočena u kući na periferiji Beča, u skrivenoj tamnici otprilike tri metra ispod zemlje. Bila je prisiljena kuhati i čistiti za Priklopila dok je živjela u malom podrumu ispod njegove garaže. Dan kada joj se život zauvijek promijenio započeo je kao i svaki normalan dan za školarca. Uputila se u Osnovnu školu Brioschiweg, baš kao i bezbroj puta prije. Međutim, Wolfgang Priklopil se skrivao u svom bijelom Mercedesovom kombiju, parkiranom uz njezinu rutu. Dok je Natascha prolazila pored kombija, Priklopil je skočio, zgrabio je i uvukao unutra. 

Iako se žestoko borila, njezin napadač bio je fizički jači i lako ju je svladao. Dvanaestogodišnja svjedokinja izjavila je da je vidjela kako je dvojica muškaraca uvlače u bijelo vozilo, iako je Natascha kasnije pojasnila da je susrela samo Priklopila. Prepričala je mučne detalje svoje otmice: "Pitala sam ga hoće li me ubiti ili zakopati u šumi, ali rekao mi je da šutim". "Umotana sam u deku i zatim odnesena u podrum". "Zatim sam bila smještena u tamu, mračnu sobu, tamnicu. Bila sam u šoku. Bio je mrkli mrak". "Stalno sam mislila da će netko doći i pronaći me, da ću faliti mami i školi". "Bila sam uvjeren da će policija doći i spasiti me, kao u filmovima i na televiziji". Ulaz u njezin podrum bio je vješto skriven iza ormara s betonskim vratima ojačanim čelikom. 

Soba nije imala prozore i bila je zvučno izolirana kako bi prigušila njezine krike. Priklopil je redovito izgladnjivao Nataschu kako bi je fizički oslabio i spriječio bijeg. Ulijevao joj je strah tvrdeći da su vrata i prozori kuće bili opremljeni eksplozivom, a često je tvrdio da ima pištolj kojim će ubiti nju i susjede ako pokuša pobjeći. Ako bi plakala, pribjegavao bi nasilju, što je dodatno produbilo njezinu traumu. Nataschin konačni bijeg uključivao je i pažljivo promatranje i trenutak prilike. Do tada joj je Priklopil počeo više vjerovati, dopuštajući joj povremene privilegije, poput ograničenog vremena provedenog izvan podruma i pomaganja njemu s kućanskim poslovima.

Na dan bijega, Natascha je čistila Priklopilov crveni sportski automobil BMW u vrtu. Priklopil je primio telefonski poziv, koji ga je omeo. Iskoristivši priliku, Natascha je vidjela da se odmaknuo i da je ne promatra pomno. Ostavila je usisavač uključen kao distrakciju, a kad se Priklopil udaljio da se javi na poziv, pobjegla je. Trčala je 200 metara kroz susjedne vrtove i ulicu, preskačući ograde i moleći prolaznike da pozovu policiju, ali oni nisu obraćali pažnju na nju. Nakon što je trčala neko vrijeme, naišla je na susjednu kuću i zamolila za pomoć. Pozvali su policiju i ubrzo su stigle vlasti, a Natascha je konačno bila slobodna.

Prisjećajući se trenutka kada je pokušala pobjeći, rekla je: "Prišuljala sam se do vrata koja su obično bila zatvorena ili blokirana teškim predmetima, ali ne i tog dana". "Jedva sam mogla disati. Osjećala sam se stvrdnuto, kao da su mi ruke i noge paralizirane, kroz mene su prolazile zbrkane slike". "Tada sam ugledala ženu u vrtnoj kućici, pokucala na njezin prozor i šapnula 'Molim vas, pomozite mi!'" "Pitala me što radim u njezinom vrtu, a zatim je pozvala policiju". Priklopil, u to vrijeme tehničar u tridesetima koji je živio u kući svoje majke, skočio je pod vlak na obližnjoj stanici nakon što je saznao da je ona pobjegla. 

Ključne riječi
Wolfgang Priklopil otmica Natascha Kampusch

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!