Iranci projektilom oštetili pet američkih zračnih tankera, pogodili vojnu bazu

*Iran prijeti napadima na naftnu infrastrukturu nakon što su SAD napale otok Harg

*Američka vojska izvela je jedan od najmoćnijih zračnih napada u povijesti Bliskog istoka i napala otok Harg koji služi kao terminal za gotovo sav izvoz iranske nafte, objavio je predsjednik SAD-a Donald Trump

*Katar evakuirao dijelove Dohe

*Najmanje 12 zdravstvenih radnika ubijeno u izraelskom napadu na Libanon

10:02 – Američki State Department naredio je da dio američkog vladinog osoblja i članovi njihovih obitelji napusti Oman zbog sigurnosnih rizika. Putnicima je također poručeno da razmotre odgodu putovanja u Oman zbog rizika od oružanog sukoba i terorizma, u okviru upozorenja razine 3. Za pogranično područje Omana s Jemenom na snazi je najviša razina upozorenja, razina 4, koja znači preporuku da se ondje uopće ne putuje.

10:00 – Iranski projektili pogodili su američku zračnu bazu Prince Sultan u Saudijskoj Arabiji i oštetili pet američkih vojnih tankera za dopunu goriva u zraku, objavio je Wall Street Journal. Prema navodima lista, tankeri koji su bili stacionirani u bazi oštećeni su u iranskom raketnom napadu. Nijedan avion nije potpuno uništen, a u tijeku su popravci. U napadu nije bilo poginulih ni ozlijeđenih.

8:20 – U izraelskim zračnim napadima pogođeno više ciljeva koji nisu izravno povezani s Hezbolahom, javlja BBC. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 12 zdravstvenih radnika ubijeno u gradu Burj Qalawiya kada je tijekom noći pogođen primarni zdravstveni centar u gradu. Izrael je također bombardirao drugu civilnu infrastrukturu, uključujući ceste i mostove.

7:59: Američka vojska planira poslati dodatne snage na Bliski istok, uključujući marince i ratne brodove, objavili su američki mediji pozivajući se na dužnosnike. Dvojica američkih dužnosnika potvrdila su za CBS News da se očekuje raspoređivanje dodatnih snaga iz takozvane amfibijske borbene skupine i njezine marinske ekspedicijske postrojbe. Prema njihovim riječima, skupinu bi trebao predvoditi USS Tripoli, amfibijski jurišni brod koji je stalno raspoređen u Japanu. Iako se prvotno govorilo o oko 2000 marinaca, postrojba predvođena brodom USS Tripoli obično uključuje oko 5000 mornara i marinaca raspoređenih na nekoliko ratnih brodova.

7:43: Američko veleposlanstvo u iračkoj prijestolnici Bagdadu pogođeno je u raketnom napadu, rekli su u subotu Reutersu irački sigurnosni izvori. Nakon napada uzdizao se dim iz zgrade veleposlanstva, rekli su izvori, bez navođenja detalja o šteti. Agencija AP prenijela je da je pogođen helidrom. Irački sigurnosni izvori rekli su za Reuters da je iračka protuzračna obrana srušila dron koji je ciljao američki diplomatski centrar u blizini bigdadske zračne luke.

7:32 – Raketa je pogodila helidrom unutar kompleksa američkog veleposlanstva u Bagdadu, prema dvama iračkim dužnosnicima koje je citirala novinska agencija AP. Veleposlanstvo nije komentiralo, ali snimka prikazuje oblak dima koji se uzdiže iznad objekta. Više puta su ga ciljale rakete i dronovi skupina povezanih s Iranom.

7:18 – Katarske vlasti evakuirale su rano u subotu dijelove okruga Msheireb u Dohi, koji uključuju vladine urede i ured Googlea, rekli su svjedoci te tvrtke. Svjedoci su također rekli da su vlasti evakuirale dijelove Dohe u kojem se nalaze podružnice šest američkih sveučilišta. Naredbe za evakuaciju dolaze nakon što je katarsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo da vlasti evakuiraju "niz određenih područja kao privremenu mjeru opreza", bez navođenja detalja o tim područjima. To se otprilike dogodilo sat vremena prije nego što su vlasti izvijestile o presretanjima projektila u Kataru.

7:10 – Iranske oružane snage izjavile su u subotu da će svaki napad na iransku naftnu i energetsku infrastrukturu dovesti do napada na energetsku infrastrukturu u vlasništvu naftnih tvrtki koje surađuju sa Sjedinjenim Državama u regiji, izvijestili su iranski mediji. Upozorenje je stiglo nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su Sjedinjene Države uništile vojne ciljeve na glavnom iranskom naftnom čvorištu, otoku Kharg. Otok služi kao izvozni terminal za 90 posto iranskih pošiljki nafte.

7:00 – Da je američka vojska izvela jedan od najmoćnijih zračnih napada u povijesti Bliskog istoka i napala otok Harg koji služi kao terminal za gotovo sav izvoz iranske nafte, predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social. "Prije nekoliko trenutaka Središnje zapovjedništvo SAD-a izvelo je jedan od najmoćnijih bombarderskih napada u povijesti Bliskog istoka i potpuno uništilo sve vojne ciljeve na iranskom dragulju, otoku Harg", napisao je Trump.

Dodao je da je odlučio ne napasti naftnu infrastrukturu na otoku. "Odlučio sam ne uništiti naftnu infrastrukturu na otoku. Međutim, ako Iran ili bilo tko drugi učini bilo što kako bi ometao slobodan i siguran prolaz brodova kroz Hormuški tjesnac, odmah ću ponovno razmotriti tu odluku", poručio je američki predsjednik. Trump je pozvao Iran da položi oružje i "spasi ono što je ostalo od njihove zemlje, a toga nema mnogo".

Otok Hark (Kharg), kroz koji prolazi oko 90 posto iranskog izvoza nafte, smatra se najosjetljivijim ekonomskim ciljem u Iranu. Udaljen je oko 43 kilometra od iranske obale. Na njemu završavaju naftovodi koji dovode naftu iz polja u središnjem i zapadnom dijelu Irana. Terminal je izvorno izgradila američka naftna kompanija Amoco, a Iran ga je preuzeo tijekom revolucije 1979. godine.

Obično kroz Hark prolazi između 1,3 i 1,6 milijuna barela nafte dnevno. No Iran je sredinom veljače povećao količine na oko tri milijuna barela dnevno, prema podacima investicijske banke JP Morgan, u očekivanju mogućeg napada predvođenog SAD-om. Na otoku je pohranjeno i dodatnih 18 milijuna barela kao sigurnosna zaliha.

Uništavanje Harka ili oštećenje izvoznog terminala "nosi rizik da izazove dugotrajan skok cijena nafte koji se ne bi brzo smanjio", upozorila je prije nekoliko dana Lynette Nusbacher, bivša časnica britanske vojne obavještajne službe. Izrael ga nije napao ni tijekom prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata, a složena infrastruktura mogla bi se popravljati godinama.

"Otok Hark toliko je važan za iransko gospodarstvo da bi uništavanje njegovih postrojenja značilo odustajanje od bilo kakve ideje da se rat vodi radi stvaranja bolje budućnosti za Iran", smatra Nusbacher. Time bi se, kaže, budućem iranskom režimu uskratili ključni prihodi od nafte.

Pokušaj zauzimanja otoka, s obzirom na njegovu veličinu, vjerojatno bi zahtijevao veliku i dugotrajnu operaciju, znatno veću od tipične akcije specijalnih snaga. Iako bi američko preuzimanje otoka teoretski dalo Washingtonu snažan pritisak na Teheran, Neil Quilliam iz londonskog instituta Chatham House vjeruje da bi takav potez vjerojatno imao suprotan učinak. "Ako bi SAD zauzeo otok, iranska naftna industrija bila bi podijeljena. Iran bi mogao proizvoditi naftu, ali je ne bi mogao izvoziti, dok SAD ne bi mogao proizvoditi. To bi tržišta gurnulo u potpuni kaos, bio bi to pravi zastoj", zaključio je analitičar.