Nije postupio po rješenju: Pripuz mora ukloniti bespravne objekte, a izrečena mu je i novčana kazna

Zoran Pripuz odlukom Državnog inspektorata (DIRH) mora ukloniti bespravne objekte koje je suprotno zakonu podignuo na zemljištu u uvali Vučigrađa na otoku Murteru. Potvrdila je to za Večernji list građevinska inspekcija Državnog inspektorata, koja je donijela rješenje o uklanjanju bespravne gradnje na Pripuzovu gradilištu nakon što su inspektori obavili inspekcijski nadzor i utvrdili povredu zakonskih propisa iz nadležnosti građevinske inspekcije.

Podsjetimo, Večernji list pola godine prati i istražuje graditeljski pothvat bez građevinske dozvole na samoj obali gdje je Pripuz zidovima dugim 219 metara i visokim gotovo dva metra opasao rt i skoro 3000 kvadrata zemljišta izvan građevinskog područja, u zoni rekreacije, plaže i "bijelog pojasa", koji u prostornom planu općine Murter-Kornati označava područje bez namjene, odnosno obalnu stijenu.

Radovi vrijedni milijun i pol kuna prijavljeni su Uredu za prostorno uređenje Šibensko-kninske županije sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, a struka upozorava da je upravo taj akt temelj mnogobrojnih ilegalnih pothvata i devastacija. Razvučeni su kabeli za instalacije, izbušene rupe za biološke septičke jame, a prijavljen je projekt gradnje ogradnih i potpornih zidova – zbog strmog terena.

Nakon serije članaka Večernjeg lista o radovima na punti na samom ulazu u kornatski arhipelag DIRH je 20. lipnja zatvorio gradilište i zabranio pristup i daljnje radove. Šokiralo ih je kada su doznali da su radovi nastavljeni, odnosno da je sutradan na zapečaćeno gradilište dovučena – preko plaže Slanica – i mobilna kućica, a zbog te akcije podignute su i kaznene prijave protiv počinitelja, potvrđeno je Večernjem listu. Investitor također nije postupio prema rješenju o rušenju, izvijestio nas je DIRH, te je u tijeku daljnji inspekcijski postupak.

Inspekcijskim nadzorom utvrđena je povreda zakonskih propisa iz nadležnosti građevinske inspekcije, slijedom čega je doneseno rješenje o uklanjanju bespravno sagrađenih građevina. Kada se kontroliralo je li napravljeno ono što je naloženo, utvrđeno je kako investitor nije postupio prema izdanom rješenju u propisanom roku. Pa mu je izdano novo rješenje, ovaj put i s kaznama. Dobio je kaznu od 6636 eura i tom se kaznom investitora prisiljava na obustavu građenja. Nadalje, novčano je kažnjen s još 6636 eura i tom se kaznom investitora prisiljava na izvršenje rješenja o uklanjanju. Investitoru je izdan i prekršajni nalog od 1655 eura jer nije uklonio predmetne građevine. Isto tako, podnesene su kaznene prijave zbog sumnji u građenje izvan građevinskog područja, u zaštićenom području – zaštićeni obalni pojas (ZOP), te unutar obuhvata zaštićene ekološke mreže Nature 2000, HR2001050 Murter (POVS). Kaznena prijava podnesena je i zbog sumnje da je došlo do skidanja i povrede službenog pečata i znaka. Žalba na rješenje DIRH-a ne odgađa izvršenje, to bi investitor mogao dobiti eventualno ako bi podnio zahtjev za građevinsku dozvolu, ali do danas to nije učinio.

Ovo je drugi kraj istrage o ambicioznom Pripuzovu projektu na vrhu atraktivne punte jer osim građevinske inspekcije, reagiralo je i Ministarstvo turizma. Njihov je problem spomenuto sporno rješenje Ureda za gospodarstvo i turizam gdje je Pripuzu izdana dozvola za kamp u domaćinstvu iako na terenu nema ni kampa ni domaćinstva, što su utvrdili i državni inspektori iz sektora za turizam koji su također obišli gradilište na Murteru. Utvrdili su da je riječ o fiktivnom kampu bez označenih parcela, opreme za kampiranje, parkirališta i WC-a te su zatražili od šibensko-kninskog ureda za turizam da neupitno utvrdi je li izdano rješenje protivno zakonu. S obzirom na to da Pripuz nije registrirao obavljanje djelatnosti za koju ima spornu dozvolu, predmet je vraćen prvostupanjskom tijelu da o njemu odlučuje.

Posljednji u nizu vlasnika

Ono najinteresantnije u cijeloj priči, a vjerojatno i za samog investitora – koji nam je prije kazao da nikada nije imao namjeru otvoriti kamp niti se baviti pružanjem usluga smještaja u domaćinstvu – nalazi se na samom vrhu punte, sa stijenama uz more. Riječ je o ostacima stare kuće, građene 60-ih godina i navodno srušene nakon Domovinskog rata jer se vodi kao ratna šteta 5. kategorije, sukladno stajalištu Ureda za obnovu Šibensko-kninske županije.

Ruševina je zavedena kao čestica zgrade iako nema ni krov, ali se tako vodi prema snimkama napravljenim prije 1968. godine. Te su snimke poznate kao vojne karte bivše Jugoslavije, a do njih se dolazi privatnim upitima u Beogradu, te ih se također smatra podlogom za građevinske i investicijske muljaže već godinama. Investitor je u posjedu tih snimaka te, kako nam je kazao njegov opunomoćenik Anto Nobilo, nekretninu je namjeravao obnoviti sukladno Zakonu o gradnji. Reakciju na rješenje DIRH-a još nismo dobili. Istražili smo kako je građevinu 60-ih godina sagradila danas pokojna Mila Stepanov, učiteljica engleskog jezika, a devastirana je i napuštena nakon Domovinskog rata te se vodi kao ratna šteta 5. kategorije. Vlasnica se odselila iz Hrvatske, nekretnine je prodala zagrebačkom odvjetniku Anđelku Jurešku, koji je ovdje i prije izvodio građevinske radove. Pripuz je posljednji u nizu vlasnika atraktivne parcele oko koje se pravne bitke vode već desetljećima.