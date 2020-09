Nije ga zaustavila zaštitna mreža: Morski pas usmrtio muškarca dok je surfao

Niti zaštitna mreža nije uspjela spasiti surfera na australskoj plaži Greenmount od napada morskog psa. Unatoč brzoj reakciji spasilačke službe koja je izvukla napadnutog muškarca iz mora, nesretni surfer nije preživio težak napad morske zvijeri koja mu je odgrizla potkoljenicu.

- Bilo je jako traumatično za sve koji su se našli na mjestu događaja - kazao je William Houghton, voditelj tima hitne pomoći, prenose australski mediji.

Žrtva je bila u dobi između 50 i 60 godina. Službe upozoravaju da su mreže postavljene usporedno s plažama, ali da morski psi i dalje mogu proći ispod ili oko mreže.

A man has died in a shark attack at Greenmount Beach, off the Gold Coast. It's the first fatal shark attack in the area in over 60 years. https://t.co/44DbjSHQzE