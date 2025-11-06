Nevjerojatna priča: Krenuo kod liječnika u francusko selo pa završio kod nas u Brelima

Pomalo nevjerojatna priča stiže s Makarske rivijere. Naime, 87-godišnji Francuz iz okolice Bordeauxa nenamjerno je prevalio gotovo 1800 kilometara i završio u Brelima. Gospodin je išao na rutinski pregled kod svog liječnika u blizini mjesta stanovanja. No, umjesto da u navigaciju upiše adresu ambulante u svom francuskom selu, upisao je 'Brela' i umjesto nekoliko kilometara vožnje po poznatom kraju, njegov automobil krenuo je prema Sredozemlju, preko Italije, Slovenije i naposljetku Hrvatske.

Nakon preduge vožnje, zbunjeni je vozač stigao pred hotel 'Soline' u Brelima, piše Slobodna Dalmacija. Djelatnici hotela brzo su uočili da nešto nije u redu. Čovjek je bio sam, bez prtljage, a s obzirom na godine, činilo se da nije svjestan koliko je daleko od doma. – Gospodina smo odmah smjestili u hotel i pobrinuli se da mu ništa ne nedostaje. Kontaktirali smo nadležne službe i njegovu obitelj u Francuskoj, koja je ostala u potpunom šoku – ispričali su djelatnici za Slobodnu Dalmaciju. U Francuskoj je obitelj prijavila nestanak, jer stariji muškarac nije dolazio kući ni nakon nekoliko sati. Kada je stigla vijest da je pronađen u Hrvatskoj, uslijedilo je olakšanje, ali i nevjerica. Hotel je odlučio zaštititi privatnost starijeg gospodina i nije dopustio intervjue dok ne stigne njegova obitelj, koja se odmah uputila prema Hrvatskoj.