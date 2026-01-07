Generali otkrili mračne prognoze: Zbog Ukrajine postoji vjerojatnost da se dogodi novi sukob

Četiri godine nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, visoki dužnosnici Europske unije i NATO-a jednoglasno upozoravaju: rat u Europi nije samo regionalni sukob, već globalni alarm koji povećava rizik od oružanog sukoba u Indo-Pacifiku. Zemlje poput Australije, Japana i Južne Koreje moraju hitno jačati svoje obrambene kapacitete, posebno u području dronova i hibridnog ratovanja. U zračnoj bazi Łask u središnjoj Poljskoj, potpukovnik Grzegorz Langowski, zadužen za operacije, ističe ključnu ulogu međunarodne suradnje. Australija je bila prva zemlja izvan NATO-a koja je poslala svoj napredni zrakoplov za rano upozoravanje E-7A Wedgetail na misije u istočnoj Europi. "Australija je bila prva zemlja koja nije članica NATO-a koja je došla ovdje“, rekao je Langowski. "Bilo je vrlo važno da surađujemo, da vježbamo taktike, tehnike i postupke kako bismo mogli djelovati na što širem planu. Ali svijet je međusobno povezan i strategija je važna. To uključuje Poljsku i rat u Ukrajini, ali utječe i na Kinu i Australiju", dodao je. Langowski je proveo desetke misija iznad područja blizu ukrajinske granice i reagirao na ruske upade u zračni prostor saveznika. On bi, kaže, rado vidio još veće australsko angažiranje, čak i dok traju mirovni pregovori koje vodi američki predsjednik Donald Trump.

U Bruxellesu, Andrius Kubilius, bivši litavski premijer i sadašnji povjerenik EU-a za obranu i svemir, upozorava na novu prijetnju koja se širi daleko izvan Ukrajine. "Vrlo je važno da shvatimo da ono što sada nazivamo provokacijama dronovima može biti nova vrsta ratovanja", izjavio je Kubilius. "Ne morate uvijek slati tenkove ili topništvo preko granice kako biste okupirali teritorij. Ali možete stvarno terorizirati susjedne zemlje ili zemlje dalje dronovima, uznemiravajući stratešku infrastrukturu i njezino funkcioniranje", kazao je.

Kubilius naglašava da je EU prekasno prepoznala opasnost masovnog ratovanja dronovima. "Lekcija iz Ukrajine je vrlo jednostavna“, dodaje. "Moramo naučiti ne samo kako izgraditi dron, kako proizvesti dron, već i kako stvoriti cijeli ekosustav. Svaka dva mjeseca dronovi koji se koriste postaju zastarjeli. Vaš protivnik brzo pronalazi načine da ih uništi, presretne ili ometa", dodao je.

EU zato razvija ambiciozan projekt „zida od dronova“ – sustav ranog otkrivanja i neutralizacije bespilotnih letjelica duž vanjskih granica Unije. U Varšavi, general-pukovnik Maciej Klisz, operativni zapovjednik poljskih oružanih snaga, nedavno je koordinirao prvi NATO-ov odgovor na ruske dronove iznad poljskog teritorija od Drugog svjetskog rata. "Ono u čemu smo se složili s australskim kolegama jest da imaju isti priručnik“, rekao je Klisz nakon sastanka s viceadmiralom Justinom Jonesom iz Australije. „Rusija nije jedini izvor negativnih stvari u svijetu. Iako nam je Moskva blizu, mi je vidimo u mnogo širem kontekstu i ne možemo izbjeći spominjanje Kine", kaže.

Klisz upozorava da taktike koje Rusija primjenjuje, od pomorskog uznemiravanja do ciljanja kritične infrastrukture, lako mogu biti replicirane u Indo-Pacifiku. Poljska zato planira sudjelovati u velikoj australskoj vojnoj vježbi Talisman Sabre, a obje zemlje već surađuju kroz program borbenih zrakoplova F-35. Poljski državni podtajnik i savjetnik premijera za nacionalnu sigurnost Robert Kupiecki ističe globalnu povezanost prijetnji. "Ako se nešto loše dogodi u vašem dijelu svijeta, a što uključuje naše američke saveznike, to će imati izravan utjecaj na nas", rekao je Kupiecki. "Tim više što Kina i Rusija strateški surađuju. Međunarodna analiza pokazuje brojne scenarije mogućih paralelnih sukoba u Europi i na Tihom oceanu", kazao je.

U Parizu, Marc Abensour, visoki francuski diplomat zadužen za Indo-Pacifik, naglašava europsku predanost multilateralnom poretku. "Potpuno smo predani redu temeljenom na pravilima, a to je nešto što dijelimo s velikom većinom partnera u Indo-Pacifičkoj regiji“, izjavio je Abensour. "Ono što Francuska, a rekao bih i EU, pruža, jest upravo kako izbjeći podjelu svijeta na sfere utjecaja i nekog velikog igrača koji vrši utjecaj i pritisak", kazao je.

Abensour indirektno kritizira povratak koncepta „sfera utjecaja“, koji je nedavno oživio u Trumpovoj administraciji nakon operacije u Venezueli. "Nakon ruske invazije na Ukrajinu, svi smo se suočili s povećanom strateškom dezinhibicijom. To ima globalni utjecaj i nije ograničeno samo na europsko ratište", dodao je.

Australska ministrica vanjskih poslova Penny Wong ističe da je odlučnost međunarodne zajednice protiv ruske agresije lekcija i za Indo-Pacifik. "Želimo regiju u kojoj se poštuje suverenitet, gdje nijedna zemlja ne dominira i nijedna zemlja nije dominirana“, rekla je Wong. Australija već reagira konkretno: u sljedećem desetljeću planira uložiti najmanje 10 milijardi dolara u sustave dronova, uključujući nabavu šest naprednih bespilotnih letjelica Ghost Bat dometa većeg od 3700 kilometara. Dok mirovni pregovori za Ukrajinu ostaju neizvjesni, a ruski napadi dronovima i raketama nastavljaju pogađati civile, poruka iz Europe je kristalno jasna -ono što se događa na ukrajinskom bojnom polju nije izolirani sukob. To je upozorenje svijetu da se pripremi za eru u kojoj su prijetnje globalno povezane, a nova ratovanja više ne zahtijevaju tenkove na granici – dovoljni su dronovi iznad kritične infrastrukture, piše Guardian u svojoj analizi.