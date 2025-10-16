Neurokirurginja iz Graza optužena da je dopustila kćeri (12) da buši glavu pacijenta, obrana: 'Samo je držala ruku'

Neurokirurginja iz Graza u Austriji uhićena je nakon što je optužena da je dopustila svojoj 12-godišnjoj kćeri da sudjeluje u operaciji na nesvjesnom pacijentu te mu izbuši glavu. Ovaj incident izazvao je šok u austrijskoj javnosti i otvorio brojne etičke i pravne dileme.

Prema izvještajima, 13. siječnja prošle godine muškarac je hitno prebačen u Regionalnu bolnicu u Grazu, nakon što je zadobio tešku traumatsku ozljedu mozga u nesreći u šumarstvu. Liječnici su hitno izvršili operaciju, koja je, srećom, bila uspješna, ali tijekom nje dogodila se nesvakidašnja situacija. Naime, neurokirurginja je navodno pozvala svoju kćer u operacijsku salu, gdje je ona pomagala u postupku. Majka je navodno svojoj kćeri dala medicinsku bušilicu s kojom je, prema optužnici, napravila rupu u pacijentovoj lubanji kako bi izradila sondažu.

Tužiteljstvo tvrdi da je neurokirurginja nakon toga s ponosom izjavila da je njezina kći upravo „izbušila svoju prvu rupu“, a majčina izjava dodatno je šokirala javnost. Optužena liječnica nije negirala svoju ulogu u incidentu, ali su i ona i njezin kolega, koji je bio odgovoran za samu operaciju, pred sudom izjavili da nisu krivi za lakše tjelesne ozljede pacijenta.

Tužiteljica Julia Steiner izjavila je kako je postupak neurokirurginje bio „nepoštovanje pacijenta“, dodajući kako je „rizik od uključivanja djeteta u operaciju bio iznimno visok“. Također je naglasila kako je cijeli incident izazvao „nevjerojatan nedostatak poštovanja prema pacijentu“, koji nije bio u mogućnosti dati pristanak za takvu vrstu intervencije.

Odvjetnik neurokirurginje Bernhard Lehofer stao je u obranu svoje klijentice, ističući da dijete zapravo nije bušilo lubanju pacijenta, nego je samo postavilo ruku na ruku liječnice koja je upravljala bušilicom. „Dijete nije bušilo“, rekao je Lehofer, dodajući da je liječnica imala potpunu kontrolu nad opremom. Ipak, priznao je da nije bila dobra ideja dovesti dijete u operacijsku salu, ali smatra da je njegova klijentica već gotovo dvije godine pod stresom zbog tog propusta.

I drugi odvjetnici, uključujući Michaela Kropiuniga, koji brani liječnika povezanog s ovim slučajem, rekli su kako njegov klijent nije znao djetetovu dob. Prema njegovim riječima, liječnica je samo dopustila djetetu da postavi ruku na njezinu ruku dok je upravljala bušilicom, što, kako tvrdi, nije relevantno za kazneni postupak.

Svjedočanstvo neurokirurginje također je izazvalo veliku pažnju. Ona je tvrdila da je njezina kći većinu dana provela u njezinu uredu, no kako je bila pozvana u operacijsku salu, pratila je majku. „Htjela sam je zaštititi“, izjavila je majka, objašnjavajući kako nije željela da liječnik bude suočen s bilo kakvim pitanjima o incidentu.

Tijekom istrage majka je navodno drugim zdravstvenim djelatnicima u bolnici rekla da je kći bila uključena samo u „bušenje“ tijekom operacije, dok je sama tvrdila da nije vidjela trenutak kada je došlo do bušenja, budući da je stajala „straga“ u sali i bila „zabavljena“.

Stefan Wolfsberger, šef neurokirurgije u bolnici, izjavio je da je primio anonimno pismo o ovom slučaju, u kojem je pisalo da je cijela situacija bila „nevjerojatna“ i „nepovjerljiva“. Pismo je izazvalo daljnju istragu, koja je uključivala ispitivanje drugih medicinskih djelatnika i sudsku istragu. Presuda u ovom slučaju bit će donesena nakon što sud nastavi razmatrati sve dokaze i izjave, a finalni ishod bit će poznat 10. prosinca ove godine.