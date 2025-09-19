Majka uz pomoć Googlea spasila život svom šestogodišnjem sinu: 'Mislila sam da ću ga izgubiti'

Liječnici često koriste svoje znanje i iskustvo da bi prepoznali rane znakove zdravstvenih problema prije nego se pojave ozbiljni simptomi. Pravilna dijagnoza i pravovremeno prepoznavanje mogu pomoći u sprječavanju komplikacija i omogućiti pravovremeno liječenje, čime se poboljšava kvaliteta života pacijenata. Ono što je započelo kao jednostavna bolest pretvorilo se u noćnu moru za teksašku obitelj kada je njihov 6-godišnji sin ostao paraliziran samo nekoliko sati nakon što mu je pogrešno dijagnosticirana gripa.

Očajna i bez ikakvih mogućnosti, njegova prestravljena majka okrenula se Googleu usred noći, a njezina pretraga na na kraju mu je spasila život. "Mislila sam da ću ga tog dana izgubiti", rekla je Casey Daniel. Zastrašujuća situacija dogodila se u travnju kada je 6-godišnji Witten primljen u bolnicu s vrtoglavicom i glavoboljom, prenosi New York Post. Liječnici su za to isprva okrivili gripu, ali manje od 24 sata nakon dolaska u bolnicu dječak nije mogao hodati, govoriti, pa čak ni samostalno disati i tada je izgubio svijest. "Nema riječi kojima se može opisati koliko je užasno vidjeti svoje dijete u takvom stanju", rekla je Casey.

Liječnici su požurili intubirati Wittena da bi mu osigurali disanje dok su žurno provodili pretrage, očajnički pokušavajući otkriti uzrok njegovih zbunjujućih simptoma jer se nije radilo o gripi. Umjesto toga, pronašli su rijedak i potencijalno smrtonosan skup krvnih žila koje su propuštale unutar njegovog moždanog debla. Wittenovo stanje se brzo pogoršalo. Napadaji i moždani udari devastirali su njegovo malo tijelo dok je ležao u bolnici, a liječnici su upozorili roditelje da, ako preživi, vjerojatno nikada više neće moći hodati te će do kraja života trebati respirator i sondu za hranjenje.

Casey je bila zapanjena jer je Witten samo dva tjedna radnije osvojio medalju na natjecanju u košarci. Odlučila je obratiti se Googleu u potrazi za odgovor te je pretraživala internet dok nije pronašla članak neurokirurga Jacquesa Morcosa koji se specijalizirao za stanje njezina sina. Poslala mu je očajnički e-mail moleći za pomoć. Ubrzo nakon toga, on je odgovorio te je inzistirao da se Wittena hitno preveze u njegovu ustanovu, gdje su liječnici potvrdili da ima po život opasnu kavernoznu malformaciju.

Ubrzo nakon dolaska u novu bolnicu, Witten je prevezen na hitnu operaciju koja je trajala četiri sata, a operirali su ga Morcos i dječji neurokirurg Manish Shah. Rizičan postupak je bio uspješan, a Witten se probudio nakon nekoliko sati te je samostalno disao i ponovno govorio. Šest tjedana kasnije, vratio se kući za svoj 7. rođendan.

Liječnici savjetuju: Jedite ove četiri namirnice za savršenu probavu i zdravlje crijeva

"Želim zahvaliti dr. Morcosu i dr. Shahu što su mi omogućili da ponovno vidim svoje prijatelje", rekao je sedmogodišnjak. Ove jeseni Witten je krenuo u drugi razred i već je dobio odobrenje za povratak na teren. "Zapravo, rekli smo mu da je jedini uvjet za igranje košarke da nam pošalje fotografije", rekao je dr. Shah.

Vjeruje se da otprilike 1 od 500 ljudi ima barem jedan od ovih opasnih nakupina koje vrebaju u mozgu ili kralježnici, prema Savezu za liječenje kavernoznih malformacija. Kada se simptomi pojave, obično između 20. i 40. godine, tada su napadaji najčešći znak, nakon čega slijede krvarenje i neurološki problemi poput zamagljenog vida, glavobolja, slabosti i problema s govorom. Većina slučajeva nema jasan uzrok, ali 20 posto ih je genetski. Ti pacijenti često razviju višestruke malformacije tijekom života.