Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 172
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CHARLIE KIRK
#DRONOVI U POLJSKOJ
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
IZRAELSKI PREMIJER

Netanyahu: Neće biti palestinske države, to mjesto pripada nama

Suspected shooting attack in Jerusalem
Foto: AMMAR AWAD/REUTERS
1/3
VL
Autor
Maša Taušan/Hina
11.09.2025.
u 19:57

„Sačuvat ćemo našu baštinu, našu zemlju i našu sigurnost (...) Udvostručit ćemo broj stanovnika grada“

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je u četvrtak da "neće biti palestinske države" na ceremoniji potpisivanja važnog projekta daljnje izgradnje naselja na Zapadnoj obali, izvještava agencija France presse. "Održat ćemo naše obećanje: neće biti palestinske države, to mjesto pripada nama", rekao je Netanyahu tijekom posjeta naselju Maale Adumim na Zapadnoj obali.

„Sačuvat ćemo našu baštinu, našu zemlju i našu sigurnost (...) Udvostručit ćemo broj stanovnika grada“, nastavio je. Prošli mjesec, Izrael je odobrio ključni projekt izgradnje 3400 stambenih jedinica na Zapadnoj obali, koji su UN i nekoliko stranih čelnika osudili jer bi prepolovio teritorij moguće buduće palestinske države i time ugrozio mogućnost dvodržavnog rješenja. Projekt je poznat kao E1.

Izraelski krajnje desni ministar financija Bezalel Smotrich pozvao je na ubrzanje njegove provedbe i na aneksiju Zapadne obale, kao odgovor na najave nekoliko zemalja o njihovoj namjeri da priznaju Državu Palestinu. Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je u srpnju da će Francuska priznati Palestinu na zasjedanju Opće skupštine UN-a potkraj rujna. Nekoliko zemalja nakon toga je reklo da će učiniti isto, među kojima Kanada, Australija i Belgija.  U svjetlu izraelskog rata u Gazi palestinsku državu su među ostalima priznale Irska, Norveška, Španjolska i Slovenija.

Ključne riječi
E1 projekt naselja Zapadna obala palestinska država netanyahu

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još