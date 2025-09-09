Naši Portali
POSLJEDNJE UPOZORENJE TRUMPA

Hamas spreman prepustiti Pojas Gaze na upravljanje 'odboru neovisnih Palestinaca'

Autor
Hassan Haidar Diab
09.09.2025.
u 17:21

Američki prijedlog pretpostavlja da će nakon oslobađanja talaca Izraelu biti teško dobiti unutarnji i međunarodni legitimitet za nastavak rata

Dok izraelski zrakoplovi nastavljaju s intenzivnim bombardiranjem Pojasa Gaze, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je "vrlo blizu dogovoru" o rješenju sukoba. Trump je Hamasu uputio "posljednje upozorenje" te najavio novi pregovarački proces pod okriljem Washingtona. Izjavio je da vjeruje kako se sporazum može postići "vrlo brzo", nakon što je objavio da je Izrael prihvatio njegove uvjete, dok je Hamasu upućen "konačni ultimatum" za oslobađanje izraelskih talaca.

UTRKA NAORUŽANJA

Ukrajina tvrdi kako Rusija ubrzava razvoj novog oružja i modernizaciju postojećeg arsenala i radi sukoba s NATO-m u budućnosti

„Rusija usmjerava svoje napore u razvoju projektila na tri područja: povećanje dometa, poboljšanje točnosti i povećanje učinkovitosti bojevih glava“ – istaknuo je Skybitskyi za Ukrinform. dodajući kako ovi ruski napori „nisu usmjereni isključivo na tekući rat u Ukrajini, već su i dio dugoročnih priprema za potencijalni sukob s NATO-om do 2030. godine“.

