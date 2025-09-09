Hamas spreman prepustiti Pojas Gaze na upravljanje 'odboru neovisnih Palestinaca'

Dok izraelski zrakoplovi nastavljaju s intenzivnim bombardiranjem Pojasa Gaze, američki predsjednik Donald Trump objavio je da je "vrlo blizu dogovoru" o rješenju sukoba. Trump je Hamasu uputio "posljednje upozorenje" te najavio novi pregovarački proces pod okriljem Washingtona. Izjavio je da vjeruje kako se sporazum može postići "vrlo brzo", nakon što je objavio da je Izrael prihvatio njegove uvjete, dok je Hamasu upućen "konačni ultimatum" za oslobađanje izraelskih talaca.



