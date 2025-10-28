Netanyahu naredio snažne udare na Gazu

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je u utorak vojsci da smjesta pokrene "snažne napade" na Pojas Gaze, tvrdeći da Hamas krši sporazum o prekidu vatre i o vraćanju tijela izraelskih talaca. Izrael je ranije u utorak objavio da u lijesu koji je u ponedjeljak Hamas predao izraelskoj strani nije bilo tijela nijednog od ubijenih taoca koje bi ta skupina trebala predati.

Forenzički nalazi su pokazali da posmrtni ostaci pripadaju Ofiru Tzarfatiju čije su tijelo izraelske snage pronašle krajem 2023., a ne nekom od 13 mrtvih taolaca koji se nalaze u Gazi, objavio je Netanyahuov ured i optužio Hamas da ne poštuje dogovor o predaji tijela preostalih mrtvih talaca. "To predstavlja očito kršenje sporazuma od strane terorističke organizacije Hamasa", prenosi BBC priopćenje ureda izraelskog premijera.

Hamas je planirao u utorak predati jedno tijelo, ali je njegovo oružano krilo, Brigade Al-Qasam priopćilo da se to odgađa jer Izrael krši primirje u Gazi. Skupina je upozorila da bi izraelski napadi na Gazu mogli omesti operacije potrage za tijelima izraelskih vojnika te odgoditi njihovu predaju. Hamas je više puta objavio da Izrael pokušava "izmisliti lažne izgovore u pripremi za poduzimanje novih agresivnih koraka" u Gazi.

U ranijoj na Telegramu je baveo da ostaje predan sporazumu postignutom uz posredovanje SAD-a, Katra, Egipta i Turske te da treba pomoć kako bi se pronašla tijela ispod ruševina. Tzarfati, 27-godišnji dvojni državljanin Francuske i Izraela je ranjen i otet na glazbenom festivalu Nova tijekom napada Hamasa 7. listopada 2023. na južni Izrael, koji je izazvao rat u Gazi. Početkom 2023., IDF je objavio da je u operaciji u Gazi njegovo tijelo pronađeno i vraćeno u Izrael. U ožujku 2024. je pronađeno još njegovih posmrtnih ostataka te je potom sahranjen.