Izrael je navodno podržao četiri različite milicije u borbi protiv Hamasa u Pojasu Gaze - oni su dio plana Nova Gaza

Izrael je navodno podržao četiri različite milicije u borbi protiv Hamasa u Pojasu Gaze, potvrdio je Sky News u subotu, pozivajući se na vođu najnovije skupine. Dijeleći snimke najnovije od četiri skupine, Hossam al-Astal, vođa jedne od četiri skupine, rekao je za Sky News da su četiri milicije bile dio koordiniranog napora za uklanjanje Hamasa s vodstva. Astal je te napore nazvao Projektom Nova Gaza, za koji je tvrdio da je i vođa druge milicije Yasser Abu Shabab pristao raditi na njemu. Abu Shabab je u lipnju za Army Radio izjavio da njegova milicija nije primila oružje od IDF-a i porekao je da je primio bilo kakvu potporu od Izraela, ali je inzistirao da je njegova skupina otvorena za suradnju sa židovskom državom. Pedesetogodišnjak, bivši pripadnik sigurnosne službe Palestinske uprave, također je tvrdio da je Ashraf al-Mansi, vođa Sjevernih snaga Narodne armije, pristao raditi na Projektu Nova Gaza.