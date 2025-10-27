Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 136
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
NOVI PROJEKT

Izrael je navodno podržao četiri različite milicije u borbi protiv Hamasa u Pojasu Gaze - oni su dio plana Nova Gaza

Autor
Danijel Prerad
27.10.2025.
u 14:54

Osim borbe protiv Hamasa, milicija ima i humanitarnu ulogu u Gazi. Vođa jedne od četiri skupine je rekao da su pružili medicinsku skrb i obrazovanje 30 obitelji, primajući tjedne pošiljke namirnica koje je inače teško pronaći u Pojasu Gaze

Izrael je navodno podržao četiri različite milicije u borbi protiv Hamasa u Pojasu Gaze, potvrdio je Sky News u subotu, pozivajući se na vođu najnovije skupine. Dijeleći snimke najnovije od četiri skupine, Hossam al-Astal, vođa jedne od četiri skupine, rekao je za Sky News da su četiri milicije bile dio koordiniranog napora za uklanjanje Hamasa s vodstva. Astal je te napore nazvao Projektom Nova Gaza, za koji je tvrdio da je i vođa druge milicije Yasser Abu Shabab pristao raditi na njemu. Abu Shabab je u lipnju za Army Radio izjavio da njegova milicija nije primila oružje od IDF-a i porekao je da je primio bilo kakvu potporu od Izraela, ali je inzistirao da je njegova skupina otvorena za suradnju sa židovskom državom. Pedesetogodišnjak, bivši pripadnik sigurnosne službe Palestinske uprave, također je tvrdio da je Ashraf al-Mansi, vođa Sjevernih snaga Narodne armije, pristao raditi na Projektu Nova Gaza.

Ključne riječi
milicija Hamas Izrael Palestina Gaza

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja