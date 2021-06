Obrat u slučaju robova na Visu: Nepalci nahvalili Marijana sudu, preko odvjetnice im isplatio 50.000 kuna

Istraga nad zagrebačkim poduzetnikom Zoranom Marijanom kojeg se sumnjiči da je držao četvoricu Nepalaca kao robove dobila je neočekivan obrat nakon što su Nepalci dali iskaz na sudu.

Kako prenosi Slobodna Dalmacija, četvorica državljana Nepala u dobi od 42, 40, 38 te 32 godine dali su svoje iskaze pred sucem splitskog županijskog suda, no ni u jednom trenutku nisu navodili spomenute optužbe o ropstvu. Rekli su da su bili smješteni u baraci u kojem nije bilo sanitarnog čvora te su spavali na podu, no redovito su dobivali hranu koju im je on kuhao, a ponekad je i s njima jeo.

Također su rekli i da im nije ograničavao kretanje no da ih je upozorio da ne idu u mjesto dok im ne sredi dokumente jer bi ih netko mogao prijaviti. U istrazi se navodi i kako je Marijan za njih i podnio zahtjeve za izdavanjem radnih dozvola no da su ti papiri ostali negdje neriješeni.

Kazali su kako je Marijan dobar čovjek, a s njim su u konobi jednom i feštali, ali su ga prijavili jer im nije isplatio tri mjeseca plaća, što je ukupno 50-ak tisuća kuna kojeg je u srijedu Marijanova odvjetnica Ivanka Šamija na kraju isplatila Nepalcima na ruke.

Poduzetnika je policija nakon privođenja i ispitivanja pustila da se brani sa slobode, no imao je mjeru opreza zabrane približavanja žrtvama. Nakon što su Nepalci dali svoj iskaz i objasnili pozadinu prijave, ta mjera mu je također bila ukinuta.

