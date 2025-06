Neobična lubanja zbunila znanstvenike: Što je ovo 'čovjek-mrav' ili nešto drugo?

Sa svojom neobično izduženom lubanjom, kostur pronađen u Argentini izazvao je veliku zbunjenost među znanstvenicima – toliko da ga neki opisuju kao ostatke mogućeg izvanzemaljca. Lubanja, koju su radnici otkrili u San Fernandu u argentinskoj pokrajini Catamarca, po obliku se znatno razlikuje od ljudske anatomije kakvu poznajemo, piše Daily Mail. Prema arheolozima, lubanja ima neuobičajeno izduženi oblik, gotovo kao da je nekoć sadržavala mozak veći i razvijeniji od prosječnog ljudskog. Neki lokalni mediji sugeriraju da bi mogla pripadati nepoznatoj vrsti arhaičnih ljudi, dok je drugi, nadahnuti mitologijom, nazivaju “mrav-čovjek” po mitološkim bićima iz grčkih priča, poznatim kao Myrmekes, koji su živjeli u ogromnim mravinjacima punim blaga. Zanimljivo je i to da oblik lubanje neodoljivo podsjeća na izvanzemaljce iz popularnog znanstveno-fantastičnog filma Mars Napada! iz 1990-ih, što dodatno raspiruje maštu javnosti.

Radnici su tijekom iskapanja naišli na dvije pogrebne urne s ljudskim ostacima, a u jednoj od njih pronađena je lubanja neobičnog oblika. Prema izvješćima, jedna je urna sadržavala cijeli kostur, dok su u drugoj pronađeni samo djelomični ostaci. Obje će analizirati stručnjaci s Nacionalnog sveučilišta u Catamarci. „Posebnu je pozornost privukla lubanja čiji se oblik znatno razlikuje od uobičajenog kod ljudi“, navodi se u izvješću lokalnih medija. Zbog značaja otkrića, slučaj je prijavljen nadležnim antropološkim službama koje bi uskoro trebale doći na lokalitet. Područje je ograđeno i pod stalnim nadzorom kako bi se ostaci očuvali i stručnjacima omogućio nesmetan rad.

Neki lokalni mediji lubanju su nazvali ostacima „mrav-ljudi“, pozivajući se na grčku mitologiju, prenosi Heritage Daily, no stvarnost bi mogla biti znatno mračnija. Naime, pretpostavlja se da je lubanja namjerno oblikovana brutalnom tehnikom poznatom kao „umjetna deformacija lubanje“. Umjetno oblikovanje lubanja bilo je drevna praksa u kojoj su se dojenčadima vezivale glave trakama ili udlagama dok su im kosti još bile mekane i savitljive. Time se postizao izdužen oblik lubanje, često s ravnim ili zakrivljenim dijelom straga – upravo tamo gdje je bio primijenjen pritisak. Takva praksa bila je uobičajena među civilizacijama poput Ciénaga i Aguada, koje su živjele između 3. i 12. stoljeća nove ere.

Rick Schulting, profesor prapovijesne arheologije sa Sveučilišta u Oxfordu, ističe kako je ovakva vrsta modifikacije bila prisutna u mnogim dijelovima svijeta, uključujući i zapadnu Južnu Ameriku. „Razlozi su bili različiti – od estetskih do simboličkih, primjerice kao pokazatelj etničke pripadnosti ili društvenog statusa“, rekao je za MailOnline. „Prakticiralo se omatanje glave trakama, a ponekad i postavljanje dasaka radi postizanja željenog oblika. Nema dokaza da je takva praksa negativno utjecala na zdravlje djece. Dr. Heidi Dawson-Hobbis, viša predavačica biološke antropologije sa Sveučilišta u Winchesteru, iznijela je mogućnost da lubanja pripada djetetu. „Na prvi pogled, na temelju fotografije, pomislila sam na hidrocefalus – stanje u kojem dolazi do nakupljanja tekućine u mozgu – ali to je teško procijeniti bez dodatnih podataka“, izjavila je za MailOnline.

Dodaje i kako su različite južnoameričke kulture, ovisno o vremenskom kontekstu nalaza, koristile tehnike vezanja glava ili nosiljki koje su mogle uzrokovati ovakve promjene u obliku lubanje. Različite kulture diljem svijeta umjetno su oblikovale lubanje u raznim oblicima, poput zaobljenih i stožastih, no neki drevni narodi išli su i korak dalje te prakticirali još ekstremnije metode – primjerice trepanaciju, odnosno bušenje lubanje. Taj je zahvat uključivao uklanjanje dijela lubanje, najčešće kako bi se ublažio unutarnji pritisak ili u sklopu ritualnih vjerovanja i običaja. Trenutno nije poznato u kakvom se stanju nalazi druga lubanja pronađena u drugoj pogrebnoj urni u Argentini, a MailOnline je zatražio dodatne informacije od lokalnih vlasti. Stručnjaci s Nacionalnog sveučilišta u Catamarci poručili su u priopćenju: „Ovi nalazi pružaju priliku da produbimo svoje razumijevanje i povezanost s nasljeđem naših predaka. Poštivanjem i uvažavanjem ovih kulturnih praksi i njihovih značenja, odajemo počast prošlim generacijama i povezujemo se s njima kroz zajedničku ljudsku povijest.”