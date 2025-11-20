Nenad Petrak je godinama živio ispod radara. Jedna pucnjava je razotkrila je da organizira krijumčarenje tona droge. Sada mu je potvrđena optužnica

Godinama je živio ispod radara. U Splitu su ga znali kao poduzetnika. A onda je zbog revolveraškog obračuna u travnju 2023. na splitskim Skalicama postao "poznato" ime. I to toliko poznato da je o njegovom uhićenju u Istanbulu u studenom 2023. izvijestio osobno ministar unutarnjih poslova Turske. Uhićen je u akciji kodnog imena Kartela 2, a Europol ga je označio ka jednog od vođa Balkanskog kartela. Nakon nekog vremena je izručen Hrvatskoj gdje je USKOK protiv njega pokrenuo istragu zbog sumnje da je organizirao zločinačko udruženje od 25 osoba koje se tereti za krijumčarenje 1,2 tone kokaina, tonu marihuane i 100 kilograma hašiša, ukupne vrijednosti od 17,5 milijuna eura. Nadalje, USKOK je tvrdio i da je njegova skupina prodala najmanje 340 kilograma kokaina vrijednog više od 14 milijuna eura, oko 450 kilograma marihuane vrijednih 1,2 milijuna eura te 77 kilograma hašiša čija je vrijednost prelazila 300.000 eura. Ta je istraga na koncu rezultirala optužnicom, koja je nakon pustih peripetija, od kojih je zadnja bila dojava o bombi na Županijskom sudu u Splitu u vrijeme održavanja sjednice optužnog vijeća, konačno postala pravomoćna.

On je Nenad Petrak i do daljnjeg će na splitskim Bilicama čekati početak suđenja u priči o kojoj bi se mogao napraviti i dobar kriminalistički film. Kada je sada potvrđena optužnica tek bila podignuta, špekuliralo se da je Petrak bio spreman na priznanje krivnje i nagodbu s USKOK-om. No od toga je odustao nakon što je dobio prijetnje i to na inventivan način: onaj koji mu je prijetio iskoristio je televizijski teletekst da mu preko poruka u njemu "objasni" da priznanje krivnje i nagodba s USKOK-om baš nisu pametan potez. USKOK Petraka i ostale tereti da su od prosinca 2019. do veljače 2023. na području Hrvatske, Španjolske, Nizozemske, Njemačke, Francuske, Italije, Crne Gore, Kolumbije i Sijera Leonea, kontinuirano nabavljali veće količine droge iz Kolumbije, Sijera Leonea i Španjolske. Drogu su jedrilicama krijumčarili u EU i dalje je preprodavali. Kako je skupina komunicirala vidjelo se iz komunikacije putem SKY-a, čiju je zakonitost obrana osporavala. No optužno vijeće Županijskog suda u Splitu i kasnije Visoki kazneni sud (VSK) zauzeli su stav da su ti dokazi zakoniti, a u komunikaciji putem SKY-a, Petrak se koristio s više nadimaka: "Modric, Tom Hardy, Tom Hardy New, Tom Hardy new new, Novosibirski 657766 Georg Clooney, sjedi brat, Lovac pro socer, michael Jordan, Skynew, Modric nema me, 2 sata, Modric gute Nacht, Raketa...."

On i ostali mu suoptuženici, među kojima su i Ante Varnica, Jerko Radić, nedostupni Vlado Brkić... prema optužnici međusobno su izmijenili milijune kriptiranih poruka. USKOK tvrdi da su jedan drugome, slali svoje fotografije, fotografije svoje djece, osobne dokumente, svojih kuća, žena, roditelja, ožiljaka, tetovaža, novca... Jednom prigodom je jedan od optuženika upozoravao drugog da "mu policija traži mamu", drugi put je među pripadnicima grupe bila izmijenjena fotografija nekog vozila za koje je naplaćena prekršajna kazna... Ponekad su u komunikaciji miješali privatno i "poslovno" pa je tako jedan optuženik drugome poslao poruku kako "čeka da preuzme pet kilograma droge" te ga usput obavijestio i da mu se sestra udaje. Ti osobni podaci kasnije su pomogli USKOK-u da identificira osobe koje su kriju iza SKY PIN brojeva i kodnih nadimaka, pa su tako doznali da se kokain diljem Europe prijevozi za cijenu, koja predstavlja 8 posto vrijednosti droge. Pošiljka od gotovo tone kokaina, pala je u Španjolskoj u rujnu 2020., a droga je nađena na jedrilici Majic. Droga je bila pakirana i 49 torbi u posebno prepravljenom skrovištu na brodu. Prije toga komunikacija između članova kriminalne grupe bila je intenzivna:

- Kada preuzmeš taj kokain, kreni prema Gibraltaru, a između 500 i 800 kilograma baci u more 100 nautičkih milja prije Gibraltara - dobio je uputu Zoltan Kovač, koji je na koncu i uhićen, a kasnije u Španjolskoj i pravomoćno presuđen zbog te droge. Na jedrilici Majic tada je nađeno 950 kilograma kokaina vrijednog 37,5 milijuna eura, a kako oko transporta ima problema, Kovač dobiva upute da uzme kriptirani telefon, a onda se čuje i "poslovno" promišljanje: - Iduće godine kod planiranja krijumčarenja unaprijed trebamo uzeti 200.000, a za obavljeni posao tražiti šest milijuna - kaže jedan optuženik drugome. Uhvaćena je i komunikacija između Petraka i Vlade Brkića prije no što je ta droga pala, pa Petrak kaže Brkiću: - Skiper je tražio milijun eura za 900 kg. To je džabe. Jedan milijun nije ništa za takav posao, još 10 posto na 900 kilograma za preuzimanje droge od skipera... Samo neka prođe ovaj posao, pa drugu godinu idemo mi samostalno u to jer mi nije potrebna trenutno potrebna nervoza. Pogotovo takva nervoza ne treba tebi koji si u sredini između svih nas - kaže Petrak Brkiću.

Što se tiče marihuane, ona se krijumčarila cestovnim putem i to u prepravljenim kamionima. Po transportu droge se dobivalo oko 500 eura, a ako je vozač bio neškolovan za vožnju kamiona, taj je problem riješen tako što bi mu se platila - autoškola. Problema je bilo i kada pošiljke droge koje se transportiraju kopnom, počinju padati, pa Petrak riba jednog od članova grupe koji je vozio kao prethodnica. - Sada moramo naći kompletno novu rutu. Vozač mora imati Signal. Ne SKY. SKY mora biti u bunkeru. Rekao sam da nabavi Signal. Da kupi normalna mobitel i stavi Signal. Rekao sam mu to 10 puta. I ništa do danas nije učinjeno. Tu se vidi koliko ozbiljno shvaćaš svoj posao. Moraš posao voljeti i biti sretan što imaš posao, zaraditi 50 milja, ponekad dnevno tri do četiri auta, svaki dan dva auta, a jedan je 500... OK, pretpostavljam da si bio tamo. I kažeš nisi vidio carinu na odmorištu i nisi vidio dva kombija. A morao si vidjeti jer si imao razmak maksimalno 10 kilometara... Onda nisi radio svoj posao kako trebaš jer je ova vožnja ispred najodgovorniji posao i lak novaca. Svaki dan tri do četiri auta, to je 1500 do 2000 eura... Darovani novci... I onda to ne radiš kako treba... Momak se ne osjeća sigurno, a mora - riba Petrak člana skupine, nakon što je njemačka carina u rujnu 2020. presrela vozilo u kojem je bilo šest kilograma kokaina.