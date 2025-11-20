FOTO Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem korupcije u bolnici na Jankomiru

Po nalogu USKOK-a, policijski službenici Uprave kriminalističke policije priveli su osobe povezane sa slučajem bolnice u Jankomiru.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Radi se o više fizičkih i pravnih osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela vezana za izvođenje građevinskih radova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na Jankomiru.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Navodno je riječ o izdvojenom objektu budućih dnevnih bolnica, sagrađenom u neposrednoj blizini, pokraj Kauflanda koji se nalazi preko puta jankomirske bolnice.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Među uhićenima je i Vladimir Grošić, bivši ravnatelj Klinike.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju, o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
O svemu se oglasio i MUP: "Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine".
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
"Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela, a postupanjem je obuhvaćeno i nekoliko pravnih osoba. U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji. Sve osumnjičene osobe nakon provođenja hitnih dokaznih radnji bit će predane u pritvorsku policijsku jedinicu", navodi se u priopćenju.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
