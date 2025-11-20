FOTO Privođenje uhićenih povezanih sa slučajem korupcije u bolnici na Jankomiru

O svemu se oglasio i MUP: "Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ravnateljstva policije u koordinaciji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta provode hitne dokazne radnje na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine".
"Tijekom jutra uhićeno je nekoliko osoba zbog sumnje u počinjenje koruptivnih kaznenih djela, a postupanjem je obuhvaćeno i nekoliko pravnih osoba. U tijeku je provođenje hitnih dokaznih radnji. Sve osumnjičene osobe nakon provođenja hitnih dokaznih radnji bit će predane u pritvorsku policijsku jedinicu", navodi se u priopćenju.