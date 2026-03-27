Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
FOTO Izvanredno stanje u Zagrebu: Ovo je 200 fotografija kaosa
Vjetar će i dalje harati, evo kada se očekuje smirivanje. Još će se podebljati i snježni pokrivač
A što s Vjesnikom? Pitali smo stručnjaka može li izdržati ove nalete vjetra
Tomašević: Vjetar dosegnuo 120 km/h, hitne službe primile više od 1000 poziva, ima ozlijeđenih
Vatrogasci apeliraju: Zovite nas ako je stvarno nešto bitno. Da nas ima deset puta više, ne bi uspjeli sve odraditi
Dramatično jutro zagrebačkih vatrogasaca: Zvao me i rekao 'šefe, netko od nas će poginuti'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
SUĐENJE ZA POŽAR U DRAVI INTERNATIONAL

Vatrogasac na sudu opisao veliki požar u Osijeku: 'Lava od plastike širila se tlom'

Osijek: Započinje suđenje Zvonku Bedeu za požar u tvornici Drava International
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
1/6
Autor
Karolina Lubina
27.03.2026.
u 13:18

Plastika se gasi teškom pjenom, ali za to je potrebna stalna dopuna vodom koju nismo imali jer hidranti nisu bili u punoj funkciji, ispričao je Vjeko Pejić iz JVP-a Osijek

Na osječkom Općinskom sudu nastavljen je postupak protiv Zvonka Bedea, suvlasnika tvrtke Drava International, te zaposlenika Vinka Lovrića i Zorana Zatka, optuženih za izazivanje katastrofalnog požara na skladištu plastike 4. listopada 2023. godine.

Svoj iskaz dao je Vjeko Pejić, zapovjednik smjene JVP-a Osijek kobne noći. Uočivši razmjere plamena već iz daljine, odmah je zatražio pojačanje. – Bilo je nezgodno, plamen je dolazio iz dubine uskladištene plastike. Vozačima sam rekao da pronađu različite prilaze kako se ne bismo blokirali. Imali smo malo prostora, a plastika je bila nepravilno složena u visini dva kamiona – rekao je Pejić. Pojasnio je da su vatru gasili vodom zbog ekstremne topline, no suočili su se s problemom niskog pritiska u hidrantima.

– Nije prvi put da hidranti nisu u funkciji, pa sam tražio pomoć DVD-ova. Radnici Drave su viličarima uklanjali plastiku blizu pogona, a pomogli su nam i strojevi komunalnih tvrtki – kazao je Pejić. Istaknuo je da im je fokus bio spasiti zatvoreni dio tvornice. – Tražio sam povećanje pritiska vode, što je dogovoreno s Vodovodom. Primijetio sam acetilenske i plinske boce te kanistere s razrjeđivačem i tražio njihovo uklanjanje, što su radnici učinili. Imao sam dobru suradnju s gospodinom Zatkom i gospodinom Ivanom iz Drave – dodao je.

Kada se požar razbuktao, vatrogasci su pronašli prostor širine 10-15 metara i nastavili gašenje. – Tu smo aktivirali jedan tvornički vanjski hidrant. Intenzivna borba trajala je 4-5 sati, a nekoliko smo puta spriječili prodor vatre u tvornicu – rekao je Pejić. Naveo je da se pritisak vode popravio tek ujutro kada je netko od radnika navodno otvorio ventil. Procijenio je da je požar zahvatio 30x50 metara.

– Plastika se gasi teškom pjenom, ali za to je potrebna stalna dopuna vodom koju nismo imali jer hidranti nisu bili u punoj funkciji. Vatrogasci su bili požrtvovani, preskakali su s hrpe na hrpu pod ogromnim isijavanjem, a pojavila se i lava od plastike koja se širila tlom –  opisao je Pejić. Potvrdio je da je mreža u tvrtki bila razgranata, ali se od gašenja pjenom u jednom trenutku odustalo jer nije imalo svrhe.

Na pitanja odvjetnice Dubravke Krklec o izvješću koje je izradio Šime Ćuzela-Papata, Pejić je priznao da ga je potpisao automatizmom bez detaljnog proučavanja. Nesklad u izvješću, gdje se spominju mlazovi pjene, objasnio je kao neuspješan pokušaj zbog vjetra. – Čuo sam da se na dijelu požarišta nešto zatrpavalo zemljom, ali ne znam tko je to naredio – rekao je.

Svjedočio je i Dubravko Pichler iz osječkog Vodovoda, koji je naveo da je tlak u mreži podignut na zahtjev Centra 112. – Na požarištu nisam vidio da je ijedno vozilo spojeno na hidrant unutar tvornice. Hidrantska mreža Drave spojena je na Vodovod i ima svoj vodomjer, ali i obilazni vod za požare koji je inače plombiran. Vatrogasci imaju ovlast skinuti tu plombu bez obrazloženja – zaključio je Pichler, napomenuvši da više priključaka istovremeno neminovno dovodi do pada tlaka.

1/24
Ključne riječi
Drava International Zvonko Bede

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!