Vatrogasac na sudu opisao veliki požar u Osijeku: 'Lava od plastike širila se tlom'

Na osječkom Općinskom sudu nastavljen je postupak protiv Zvonka Bedea, suvlasnika tvrtke Drava International, te zaposlenika Vinka Lovrića i Zorana Zatka, optuženih za izazivanje katastrofalnog požara na skladištu plastike 4. listopada 2023. godine.

Svoj iskaz dao je Vjeko Pejić, zapovjednik smjene JVP-a Osijek kobne noći. Uočivši razmjere plamena već iz daljine, odmah je zatražio pojačanje. – Bilo je nezgodno, plamen je dolazio iz dubine uskladištene plastike. Vozačima sam rekao da pronađu različite prilaze kako se ne bismo blokirali. Imali smo malo prostora, a plastika je bila nepravilno složena u visini dva kamiona – rekao je Pejić. Pojasnio je da su vatru gasili vodom zbog ekstremne topline, no suočili su se s problemom niskog pritiska u hidrantima.

– Nije prvi put da hidranti nisu u funkciji, pa sam tražio pomoć DVD-ova. Radnici Drave su viličarima uklanjali plastiku blizu pogona, a pomogli su nam i strojevi komunalnih tvrtki – kazao je Pejić. Istaknuo je da im je fokus bio spasiti zatvoreni dio tvornice. – Tražio sam povećanje pritiska vode, što je dogovoreno s Vodovodom. Primijetio sam acetilenske i plinske boce te kanistere s razrjeđivačem i tražio njihovo uklanjanje, što su radnici učinili. Imao sam dobru suradnju s gospodinom Zatkom i gospodinom Ivanom iz Drave – dodao je.

Kada se požar razbuktao, vatrogasci su pronašli prostor širine 10-15 metara i nastavili gašenje. – Tu smo aktivirali jedan tvornički vanjski hidrant. Intenzivna borba trajala je 4-5 sati, a nekoliko smo puta spriječili prodor vatre u tvornicu – rekao je Pejić. Naveo je da se pritisak vode popravio tek ujutro kada je netko od radnika navodno otvorio ventil. Procijenio je da je požar zahvatio 30x50 metara.

– Plastika se gasi teškom pjenom, ali za to je potrebna stalna dopuna vodom koju nismo imali jer hidranti nisu bili u punoj funkciji. Vatrogasci su bili požrtvovani, preskakali su s hrpe na hrpu pod ogromnim isijavanjem, a pojavila se i lava od plastike koja se širila tlom – opisao je Pejić. Potvrdio je da je mreža u tvrtki bila razgranata, ali se od gašenja pjenom u jednom trenutku odustalo jer nije imalo svrhe.

Na pitanja odvjetnice Dubravke Krklec o izvješću koje je izradio Šime Ćuzela-Papata, Pejić je priznao da ga je potpisao automatizmom bez detaljnog proučavanja. Nesklad u izvješću, gdje se spominju mlazovi pjene, objasnio je kao neuspješan pokušaj zbog vjetra. – Čuo sam da se na dijelu požarišta nešto zatrpavalo zemljom, ali ne znam tko je to naredio – rekao je.

Svjedočio je i Dubravko Pichler iz osječkog Vodovoda, koji je naveo da je tlak u mreži podignut na zahtjev Centra 112. – Na požarištu nisam vidio da je ijedno vozilo spojeno na hidrant unutar tvornice. Hidrantska mreža Drave spojena je na Vodovod i ima svoj vodomjer, ali i obilazni vod za požare koji je inače plombiran. Vatrogasci imaju ovlast skinuti tu plombu bez obrazloženja – zaključio je Pichler, napomenuvši da više priključaka istovremeno neminovno dovodi do pada tlaka.