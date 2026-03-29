PETERO OSUMNJIČENIH ZA TRGOVANJE LJUDIMA

Razotkriven lanac prosjačenja: Starce prisiljavali da glume invalide pa ih vozili pred trgovačke centre i uzimali im svaki euro

Foto: PU zagrebačka
Autor
Lorena Posavec
29.03.2026.
u 07:37

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad petero osumnjičenih, dvojicom muškaraca (36 i 57) te trima ženama (27, 32 i 39), zbog sumnje na trgovanje ljudima na štetu dvojice muškaraca u dobi od 59 i 68 godina. Sumnja se da su osumnjičeni, zajedno i po prethodnom dogovoru, zlouporabili ranjivo psihosocijalno stanje oštećenih te stvorili odnos ovisnosti i nadzora nad njima. Naime, s ciljem stjecanja protupravne imovinske koristi za sebe, sumnja se, stekavši nadzor nad oštećenima, osumnjičeni su ih, od početka prosinca 2025. do kraja ožujka 2026., iskorištavali za prosjačenje na području Zagreba, Varaždina, Velike Gorice i drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, priopćila je policija.

U navedenom su razdoblju, sumnja se, oštećene smjestili i skrivali u stambenim objektima na području grada Zagreba, odakle bi ih prevozili na prostore ispred trgovačkih centara te na druga mjesta s velikim protokom ljudi. Nadzirući ih tijekom prošnje, ujedno su pribavili različita pomagala za kretanje uključujući ortopedski nadomjestak i invalidska kolica, koja su oštećeni tijekom prošnje morali koristiti kako bi stvorili privid invaliditeta i na taj način kod građana izazvali osjećaj suosjećanja i potrebe za pomoći, a time za osumnjičene pribavili i više novca.

Novac koji su oštećeni pribavili na taj način, osumnjičeni bi im oduzimali te ga međusobno podijelili i zadržali za sebe. Tijekom  kriminalističkog istraživanja policijski su službenici obavili pretragu kuće na području Zagreba koju su osumnjičeni koristili za smještaj oštećenih, a pri čemu su pronađena različita pomagala za kretanje za koje se sumnja da su korištena tijekom prosjačenja. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja protiv osumnjičenih je podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Zagrebu. Četvero osumnjičenih predano je pritvorskom nadzorniku, dok se osumnjičena 39-godišnjakinja od ranije nalazi u Zatvoru u Zagrebu. U odnosu na oštećene osobe - žrtve trgovanja ljudima, policija je inicirala pružanje pomoći sukladno Nacionalnom Planu za suzbijanje trgovanja ljudima.

FOTO Pogledajte kako izgleda Maksimir nakon nevremena, vjetar napravio kaos
Ključne riječi
invaliditet prosjačenje trgovanje ljudima

Komentara 3

Lukeruk
07:41 29.03.2026.

Ovo je stvarno velika novost za narod hajdaša i kajtazija

Prava Hrvatina
08:05 29.03.2026.

Ne treba hrvatske poduzetničke ideje i hrvatsku baštinu domoljubnog snalaženja i pronalaženja tako kritićki procjenjivati i nedomoljubno ocenjivati.

Jingo
08:22 29.03.2026.

Velike li novosti. Pa to se zna desetljećima. Na svoje oči sam vidio čovjeka kako izlazi iz Mercedesa, rasklapa iz prtljažnika invalidska kolica, podvije nogu i 8 satno radno vrijeme na tržnici u Dubravi. Kad mu je dosta, uđe u Mercedes i ode. U Centru desetak isitih prosjaka operira ne znam od kad, barem 20 godina.

