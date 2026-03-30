SUĐENJE ZA AFERU JANAF

Sud odbio zahtjev obrane da se prekine s postupkom do odluke Suda EU

Zagreb: Nastavljeno suđenje Kreši Peteku, Vinku Grgiću i Draženu Barišiću u aferi Janaf
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
30.03.2026.
u 15:00

Inače, riječ je o postupku u kojem su u jedan predmet spojene optužnice u aferama Janaf i Odijela, a USKOK tereti Kovačevića da je od Petaka tražio mito kako bi Petekova tvrtka dobila milijunske poslove s Janafom na natječajima koji su, po tvrdnjama tužiteljstva, namješteni.

Koji je bio radni status Tomislava Kambera, tužitelja koji je podigao optužnicu protiv Dragana Kovačevića, Kreše Peteka i drugih optuženih u aferi Janaf i jučer je bilo glavno pitanje tijekom nastavka suđenja na zagrebačkom Županijskom sudu. Obrane Dragana Kovačevića i Kreše Peteka na prošloj su raspravi isticale da je Kamber optužnicu potpisao kao zamjenik ravnatelja USKOK-a, iako je u to vrijeme radio kao delegirani tužitelj Ureda europskog javnog tužitelja EPPO-a. Stoga su tražili da se to raščisti, a USKOK se na raspravi jučer o njihovom zahtjevu očitovao navevši da je to u skladu s Uredbom o radu EPPO-a. Iz koje proizlazi da je Kamber, kao zamjenik ravnatelja USKOK-a 2020. pokrenuo istragu u aferi Janaf koju je vodio do podizanja optužnice. Iako je u međuvremenu prešao u EPPO-a, sukladno sporazumu koje su potpisale Laura Kövesi, glavna europska tužiteljica i Zlata Hrvoj Šipek, Kamber je kao delegirani europski tužitelj mogao raditi prvo godinu dana, a zatim dvije godine na predmetima nacionalnog tužiteljstva. Taj sporazum čelnih osoba dvaju tužiteljstva pokriva period u kojem je on podigao i potpisao optužnicu.

No obrani je bilo sporno što USKOK nije dostavio Kamberov radni ugovor već se samo očitovao o njihovom zahtjevu, pa su tražili i da se taj ugovor dostavi. Sud je taj zahtjev odbio, nakon čega je Jelana Batarelo Peh, braniteljica Dragana Kovačevića zatražila da se s postupkom prekine te da se od Suda Europske unije u Luksemburgu zatraži tumačenje je li Kamber prema Uredbi o EPPO-u, mogao kao delegirani europski tužitelj potpisati optužnicu USKOK-a. No sud je i taj zahtjev obrane odbio, pa se pristupilo izvođenju dokaza, odnosno čitanju dokumentacije u spisu. Da se čita sva dokumentacija u spisu tražile su obrane Kovačevića i Peteka, koji se jedini od optuženika jučer pojavio na raspravi. Ostali nisu došli, jer prema zakonu, nakon što su dobili upozorenje da će se rasprava održati i bez njih, ne moraju nazočiti raspravi. Uglavnom, sud je odlučujući o dokaznim prijedlozima, odlučio da se pročita dokumentacija u spisu i iskaz jednog svjedoka koji j preminuo. Što se tiče saslušanja ostalih svjedoka, o tome će se odlučiti naknadno. Kako se obrane Kovačevića i Peteka, za razliku od obrana drugih optuženika, ne protive čitanju iskaza saslušanih svjedoka, sud je od USKOK-a zatražio da precizira koji se iskazi odnose na Kovačevića, a koji na Peteka.

Inače, riječ je o postupku u kojem su u jedan predmet spojene optužnice u aferama Janaf i Odijela, a USKOK tereti Kovačevića da je od Petaka tražio mito kako bi Petekova tvrtka dobila milijunske poslove s Janafom na natječajima koji su, po tvrdnjama tužiteljstva, namješteni. Osim Kovačevića i Peteka još su optuženi Damir Vrbanc, Vatroslav Sabljić, Ivan Širić i Edo Seifried, a svi su optuženici na početku suđenja zanijekali krivnju.

FOTO Desant američkih mornara na Split. Ne zna se koliko ostaju, ali zna se čega je prvo nestalo u trgovinama
Zagreb: Nastavljeno suđenje Kreši Peteku, Vinku Grgiću i Draženu Barišiću u aferi Janaf
