UŽIVO Nova akcija USKOK-a: Tomašević će komentirati uhićenje bivšeg ravnatelja Klinike Sveti Ivan

USKOK i policija jutros su pokucali na vrata više osoba na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine koje se sumnjiče za koruptivna djela. Prema priopćenjima policije i USKOK-a sumnja se da su koruptivna djela počinjenja prilikom izvođenja građevinskih radova na jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je Vladimir Grošić koji je do nedavno bio ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

A kako smo također neslužbeno saznali, riječ je o radovima na uređenju nove zgrade za dnevne bolnice koja se nalazi neposredno uz Kaufland Jankomir. Tomislav Tomašević u 11.30 sati održat će redovnu konferenciju za novinare na kojoj će, među ostalim, komentirati taj slučaj. Klinika Sveti Ivan, naime, u vlasništvu je Grada Zagreba.

