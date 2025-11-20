Naši Portali
KONFERENCIJA ZA MEDIJE

UŽIVO Nova akcija USKOK-a: Tomašević će komentirati uhićenje bivšeg ravnatelja Klinike Sveti Ivan

Zagreb: Tomislav Tomašević i zamjenici obilježili su početak nove sezone sadnje stabala
Luka Antunac/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
20.11.2025.
u 11:17

Kako smo neslužbeno saznali, uhićenje je vezano uz radove na uređenju nove zgrade za dnevne bolnice

USKOK i policija jutros su pokucali na vrata više osoba na području Zagreba, Velike Gorice i Kutine koje se sumnjiče za koruptivna djela. Prema priopćenjima policije i USKOK-a sumnja se da su koruptivna djela počinjenja prilikom izvođenja građevinskih radova na jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. Prema neslužbenim informacijama, uhićen je Vladimir Grošić koji je do nedavno bio ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru.

A kako smo također neslužbeno saznali, riječ je o radovima na uređenju nove zgrade za dnevne bolnice koja se nalazi neposredno uz Kaufland Jankomir. Tomislav Tomašević u 11.30 sati održat će redovnu konferenciju za novinare na kojoj će, među ostalim, komentirati taj slučaj. Klinika Sveti Ivan, naime, u vlasništvu je Grada Zagreba. 

Uskoro opširnije.... 

Komentara 2

Pogledaj Sve
VA
VanjaPlank
11:38 20.11.2025.

Evo ga, sad nam bu pošteni Tomašević, nama bedakima, objasnil kak su oni pošteno ukrali i muljali i da oni nisu kao ovi lopovi što nepošteno kradu

OL
OlujaU 💙
11:40 20.11.2025.

Zašto Kekin to ne komentira? Ona je zaslužna za njegovo ustoličenje

