'Nema odustajanja, rušimo Bernardića do kraja tjedna'

Davora Bernardića, šefa SDP-a, ruši se otkako je i postao predsjednik stranke. Do sada uglavnom anonimno i uvijek neuspješno. Ovog puta, čini se da su se nezadovoljnici odlučili na konkretan udar. Pa nas tako naši izvori uvjeravaju nas da će se Davor Bernardić do kraja tjedna doista suočiti s konkretnim zahtjevom da odstupi.

Političko pitanje

Plan je sljedeći – sredinom tjedna protiv Bernardića i s apelom da je vrijeme da ode trebalo bi izaći u javnost još nekoliko uglednih članova stranke, a potom bi u četvrtak ili petak istu poruku trebali poslati i ugledni članovi s terena, što gradonačelnici, što načelnici, što aktualni i bivši predsjednici županijskih organizacija potpomognuti potporom nezadovoljnih članova Kluba zastupnika.

Koliko će ta kritična masa doista biti masovna, u ovom trenutku nije poznato, ali organizatori puča uvjeravaju da neće biti zanemariva. Svi oni stat će, kažu, iza pisma u kojem će se tražiti odlazak aktualnog predsjednika čiji se sadržaj još uvijek brusi, a nakon toga potez bi trebao biti na samom Predsjedništvu stranke.

– U operacionalizaciju cijele akcije ide se definitivno pred kraj tjedna. Ti potpisi koje sada svi spominju, tko ga je dao, a tko nije, obična su fama. Činjenica je da će do kraja tjedna velik broj bitnih ljudi u stranci kazati da podržavaju Bernardićev odlazak. Javno! Bernardić, s druge strane, ostavku dati neće. To je jasno. I jedino što kritičnoj masi preostaje jest da osigura većinu, prvo u Predsjedništvu, a potom i na Glavnom odboru i to se upravo radi. Ovo je političko pitanje, ne poslovničko – kaže naš izvor iz SDP-a i jedan od glavnih organizatora pobune.

Ipak, kako ne bi bilo prvi put da se od svega u zadnji tren odustane, mnogi u SDP-u i dalje su poprilično oprezni u davanju vlastitih prognoza kako će cijela priča završiti. Mnogi drže da od svega ni ovog puta neće biti ništa i da će se glavni akteri koji su se našli u središtu pobune, a riječ je o potpredsjedniku stranke Peđi Grbinu i članu Predsjedništva Siniši Hajdašu Dončiću, predomisliti i odustati od svega. No dobro upućeni u cijelu priču tvrde kako ovog puta nema odustajanja i da se ide do kraja. Uostalom, bitka je već počela, mnogi su već javno istupili protiv Davora Bernardića i teško je sada nakon svega “podići ručnu”.

– Ovo je borba za novi smjer SDP-a i ovo ide do kraja. Do promjene – kaže naš izvor.

Navodno su se i Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić, koji se spominju i kao najizgledniji nasljednici za šefa, dogovorili da će jedan od njih dvojice biti kandidat za šefa stranke na eventualnim budućim izborima.

Međutim, s obzirom na to da obojica imaju ambiciju, a Hajdaš Dončić i snažno uporište na terenu u “crvenoj” Krapinsko-zagorskoj županiji, jasno je tko bi tu mogao biti u svojevrsnoj prednosti. Iako, ima i onih koji drže da Bernardić mora otići, ali da ni Grbin ni Hajdaš Dončić nisu dobro novo rješenje.

Također je zanimljiva i činjenica da nitko od viđenijih SDP-ovaca zadnjih nekoliko dana nije stao u obranu aktualnog šefa. Posebno se iščekuje što će na sve kazati potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina koji je najavio da će se o svemu očitovati danas u 10 sati. Što će Komadina kazati, s velikim se nestrpljenjem iščekuje u SDP-u. Mnogi misle da će još jednom dati potporu Bernardiću i na taj ga način pokušati zaštititi. Drže da bi Komadina mogao igrati na to da će jedan dio urotnika odustati od puča ako on ponovno stane uz Bernardića.

– Ne bi me čudilo da će igrati ponovno na tu kartu, ali ovog puta ljudi neće šutjeti. Bernardićeva je ekipa bila divlja i agresivna i sada će se suočiti s vrlo direktnim i argumentiranim odgovorom. Ljudi su gradili stranku, zna se tko je koliko stvarao, radio. Bero misli da se to ne zna – kaže izvor iz SDP-a.

Nervozni i Bernardićevi ljudi

U krugu onih koji su još uvijek uz Bernardića također se može osjetiti nervoza zbog svega što bi se moglo dogoditi. I jedna i druga strana svjesna je da bi krivi potezi mogli dovesti do stanja od kojeg se SDP neće nikada oporaviti pa i do cijepanja stranke na pola.

– Ovo se sada mora raspetljati, na ovaj ili onaj način. Ali, postoji procedura, zna se kako se ruši šef stranke. Ne vidim da se sada događa nešto bitno drukčije nego smo već imali prošle jeseni. Stalno prijete, ali nikako da naprave neki potez. Neka više izađu iz mišjih rupa i pokažu koliko su i na što spremni pa ćemo vidjeti kako će sve završiti – kaže član vodstva koji podupire Bernardića.