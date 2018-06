Moguće je i da raspuste Predsjedništvo SDP-a

Davor Bernardić idućih bi se dana mogao suočiti s dosad najozbiljnijim pokušajem da ga se makne s čela SDP-a. Njegovi protivnici, koji su do sada uglavnom djelovali kroz Klub zastupnika u Saboru, prikupljaju potpise za peticiju kojom će od Bernardića zatražiti da odstupi s funkcije predsjednika SDP-a.

Cilj im je za svoju akciju pridobiti podršku što više čelnika županijskih organizacija stranke, načelnika i gradonačelnika. Kada prikupe potpise, peticiju će javno pročitati pred sjedištem SDP-a na Iblerovu trgu, a naši izvori govore kako “urotnici” razmišljaju i o tome da, uz smjenu predsjednika, predlože i raspuštanje Predsjedništva SDP-a.

Prozivanje gradonačelnika

Takvim bi prijedlogom poslali poruku da su spremni ponuditi i vlastite funkcije za dobrobit stranke, dok se na raspuštanje Glavnog odbora ne bi išlo jer smatraju da se njegov sastav ne bi bitno promijenio, a žele podršku i toga tijela. U središtu pobune i ovoga su puta Peđa Grbin i Siniša Hajdaš Dončić, koji će se dogovoriti, kažu naši izvori, koji će od njih biti istaknut kao izazivač Bernardiću.

Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL/Ilustracija

U ovom trenutku nezadovoljnicima je ključno pridobiti što više viđenih SDP-ovaca, pri čemu im na ruku ide videoobjava u kojoj Bernardić poručuje kako ga glasni pojedinci kritiziraju samo radi kritike i kako od takvih ne dolazi ništa dobro ni afirmativno.

– Jedini je cilj glasnih pojedinaca stvoriti dojam kaosa u SDP-u. Oni tako štite isključivo svoje fotelje – poručio je Bernardić i pozvao SDP-ovce da javno i glasno stanu o obranu SDP-a i socijaldemokracije. Iz suprotnog tabora uzvraćaju kako je takav istup predsjednika stranke neprimjeren, posebno kada se zna da su među kritičarima i oni koji godinama za SDP osvajaju izbore u važnim gradovima.

– Prozivanjem ljudi kakvi su Vojko Obersnel ili Kristina Ikić Baniček, tvrdeći da nikada nisu ništa dali SDP-u, pokazuje koliko malo uvažava one koji su za SDP godinama dobivali izbore i koji su danas praktički jedini jamac opstanka ove stranke – komentirao nam je jedan od članova Predsjedništva SDP-a.

“Neće ga rušiti oni, nego mi”

Da podrška Bernardiću kopni, vidi se i u razgovoru s članovima Predsjedništva koji su mu do jučer bili odani, no oni su ogorčeni i postupcima Bernardićevih protivnika.

– Vidim da stvari u stranci ne stoje dobro, ali oni koji rade anonimno i kukavički, ne mogu me dobiti za saveznika – kazao nam je član Predsjedništva iz Bernardićeva tabora. Kaže kako za pad rejtinga stranke nije kriv samo Bernardić već i njegovi protivnici.

– Oni nemaju kredibilitet i neće ga uspjeti srušiti. Možemo ga srušiti samo mi koji smo ga do sada podržavali, ako procijenimo da je to nužno. Okidač za to može biti ili loš izborni rezultat ili ozbiljan pad rejtinga, recimo na 15 posto. Ovi koji Bernardiću sada rade o glavi, rade o glavi i stranci – kazao nam je taj član Predsjedništva.