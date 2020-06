'Ne vidim ništa sporno u odluci ministra Ćorića, ne mislim da bi potpisao bilo što'

Premijer Andrej Plenković izjavio je u utorak da ne vidi ništa sporno u odluci ministra Tomislava Ćorića da poništi rješenje da se za vjetroelektranu Krš – Pađene napravi nova procjena prihvatljivosti, rekavši kako ne misli da bi Ćorić poptisao nešto što nije provjerio sa strukom.

"Ne vidim ništa sporno u odluci ministra Ćorića ako mislite na odluku iz 2017. To je bilo po modelu kao i za druge vjetroelektrane", kazao je Plenković tijekom posjete tvrtki Elka.

Dodao je, međutim, kako će se provjeriti odluka ministra zaštite okoliša i energetike Ćorića u kojoj se poništava prethodno rješenje o potrebi provedbi procjene utjecaja na okoliš i glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu u projektu vjetroelektrane Krš-Pađene.

"Sve što se treba provjeriti je provjerljivo. Ja ne mislim da bi ministar Ćorić potpisao bilo što, a da to prethodno nije provjerio sa strukom u svom ministarstvu", poručio je Plenković.

Kazao je i kako Ćorić tu odluku nije provjerio s njime jer su to upravo te odluke koje su na razini ministara.

"Postoje jasno razlučene nadležnosti onoga što odlučuje Vlada i onome o čemu odlučuju ministri. Ne može Vlada sve donositi", kazao je dodavši da se mora imati minimum delegacije i minimum povjerenja.

Plenković je dodao i da ne zna ništa o postupku u kojem Europska komisija traži očitovanje od ministarstva zaštite okoliša i energetike o tome zašto nije izvedena studija utjecaja na okoliš.

Upitan za razloge brze reakcije oko sankcija za bivšu državnu tajnicu u Ministarstvu uprave Josipu Rimac, Plenković je kazao da se slučaj te koruptivne afere dogodio u realnom vremenu ove Vlade, zbog čega je reakcija uslijedila odmah.

Ustvrdio je da postoji ogromna razlika između tog i slučajeva ministara koji su odlazili iz Vlade.

"Molim da ne generaliziramo priče oko ove Vlade, ministara i njihove odgovornosti. Od svih mogućih političko-medijskih orkestriranih trešnji čiji je cilj od 2017. bilo rušenje Vlade, (...) kada pogledate operativno, gdje su ti procesi? Tko je u procesu bilo čega?", zapitao se Plenković.

O sumnjama u počinjenje kaznenih djela bivšeg ministra uprave Lovre Kuščevića, Plenković je podsjetio da su to procesi vođeni zbog događaja kada je Kuščević bio načelnik Općine Nerežišća, a ne član njegove Vlade.

"To je nešto što nije imalo veze s ovom Vladom i to je bit", rekao je.

Upitan je li moralno da Josipa Rimac, kao državna službenica koja se sumnjiči za korupciju, ima pravo na naknadu plaće i nakon razrješenja s te dužnosti, Plenković je rekao da je to trenutno takav zakonski okvir, a da je to krajnje neobična situacija.

"Ne imenujete ljude na dužnosti da bi se bavili poslovima koji su nevezani za njihove nadležnosti, a ovo je očito bilo apsolutno s one strane zakona", izjavio je Plenković te dodao da će se vidjeti hoće li Rimac tražiti aktivaciju toga prava.

Na upit zašto među nositeljima HDZ-ovih lista u Hrvatskoj, osim one u dijaspori, nema žena, Plenković je ustvrdio da u HDZ-u ima puno žena i mladih te je spomenuo mnoge žene u HDZ-u na vodećim funkcijama.

"Što se tiče nositelja lista, ovo su političke poruke, svi oni koji nose liste imaju naslov da to budu", kazao je dodavši da će HDZ nastojati poštivati propisanu kvotu od 40 posto žena na izbornoj listi.

Plenković je komentirao i odluku Damira Krstičevića o neizlasku na izbore, kazavši da ju poštuje "s obzirom na brojne odvraćajuće napore niza aktera koji na tome rade".

Na pitanje zabrinjava li ga curenje informacija iz istraga USKOK-a, što je prema nekim tvrdnjama razlog naglih uhićenja u aferi vjetroelektrane, Plenković je ocijenio da je to strašno.

"Ljudi koji imaju te informacije, to može biti jako uzak krug ljudi, to mora izaći ili iz DORH-a ili iz policije. Oni koji su za to odgovorni, moraju unutar svojih službi pronaći tko su ti koji im praktički kompromitiraju akcije. Ja mislim da je to katastrofa", poručio je premijer.

