Ministar energetike i zaštite okoliša Tomislav Ćorić poručio je u utorak kako će o tome je li uteg u Vladi procijeniti prije svih predsjednik stranke, te kako je njegovo rješenje vezano za vjetroelektrane dobilo pozitivnu potvrdu na dvije sudske instance.

"Jesam li uteg u Vladi to će procijeniti prije svega predsjednik stranke, u posljednje tri i pol godine funkcioniram tako da je moj mandat mom predsjedniku svaki dan na raspolaganju“, rekao je ministar na potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte iz EU fondova.

"Onog trenutka kad moj predsjednik bude mislio da ne trebam biti dio tog tima, ja ću apsolutno to shvatiti i podržati odluku“, rekao je i naglasio kako čini sve da hrvatsku energetiku, sustav zaštite okoliša, te vodno komunalni sektor dovede u što je moguće bolje stanje. Ćorić kaže kako je rješenje vjetroelektrane potpisano u skladu sa zakonom, nakon višekratnih konzultacija s institucijama koje čuvaju interes države.

"To je rješenje svoju pozitivnu potvrdu dobilo na dvije sudske instance i ono ni na koji način u tom trenutku nije moglo predstavljati pogodovanje bilo kome“, naglasio je, navodeći da se njime išlo u smjeru 14 drugih rješenja koja su donesena u posljednjih 10-ak godina. „Ono nije iznimka, ono je potvrda prakse koju Ministarstvo, u pravilu, ima“, kazao je.

Upitan je li istina da premijer Plenković nije bio upoznat s njegovim potpisom za vjetroelektrane, odgovorio je kako ga na dnevnoj razini ne upoznaje s rješenjima i potpisima. Ćorić je istaknuo da prema projekcijama njegova Ministarstva iduća godina ne bi treba donijeti povećanje naknade za obnovljive izvore energije, a time i veće račune za struju.

Kad je riječ o državnim poticajima, podsjeća da postojeći sustav uspostavljen prije njega, postoji već sedam-osam godina.

U 2013. i 2014. su udareni temelji sustava, ako pitate je li on dugoročno opravdan, većina europskih i svjetskih ekonomija izašla je s vremenom iz njega, kaže Ćorić. Navodi kako su tada, u pravilu, zasnovani ugovori za isplatu poticajnih sredstava koja su omogućila da u ovom trenutku u Hrvatskoj imamo oko 900 megavata instalirane proizvodnje iz obnovljivih izvora energije.

Na dio odluka koje diktiraju cijenu utjecao Čačić, na dio Vrdoljak

Naglasio je i kako obnovljivi izvori energije nemaju alternativu, to je smjer kojim Hrvatska treba ići, neovisno o činjenici što trenutno u javnosti imamo situaciju u kojoj se neki projekti propituju.

"Sve projekte koji su sumnjivi, sve sumnje u konačnici treba ispitati i temeljem toga reagirati, no držim da za hrvatsku energetiku, a u konačnici i ekonomiju nije dobro da cijeli sustav obnovljivih izvora energije sada stavljamo pod znak pitanja“, rekao je ministar.

Naveo je i kako su odluke koje uvjetuju cijenu po kojoj se električna energija otkupljuje danas donesene su u Vladi Zorana Milanovića. Na dio tih odluka utjecao je Radimir Čačić, na dio Ivan Vrdoljak, rekao je.

"Ulaskom u ministarstvo, nakon Slavena Dobrovića te sam ugovore naslijedio. Ideja promoviranja obnovljivih izvora energije je dobra, no svaka moguća devijacija treba biti otklonjena“, poručio je.

Objasnio je i kako postoji procedura za smjenu predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatorne agencije (Hera) Tomislava Jurekovića, uhapšenog u aferi Vjetroelektrane. Jurekovića je, kao i ostale članove UV, imenovao je Hrvatski sabor, na poziciji je od 2014., imenovan je na mandat od sedam godina i u ovom trenutku nemam nikakvu informaciju po pitanju njegove odgovornosti, izjavio je ministar.

„Onoga trenutka, ukoliko ta informacija temeljem optužbe, ili bilo kakve inkriminacije izađe u javnost, kad se podnesu kaznene prijave moći ćemo razgovarati o tom smjeru“, kazao je i najavio kako će do kraja tjedna kontaktirati s ljudima iz Here.

Posljednjih dana, kaže, nije imao kontakte sa njima, no do kraja tjedna će to svakako učiniti.