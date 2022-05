Određen istražni zatvor za prvih deset huligana, ostali dolaze na sud u Veliku Goricu

Za deset navijača određen je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela dok će ostali biti uskoro dovedeni na sud u Velikoj Gorici. Jutros je na Županijski sud u Veliku Goricu dovedena prva skupina navijača uhićenih nakon sukoba s policijom u subotu navečer pri čemu su policijski službenici upotrijebili vatreno oružje.

VIDEO: Ispitivanje navijača nakon nereda na autocesti Zagreb-Karlovac

Podsjetimo, zagrebačka policija je izvijestila da je nakon derbija na Maksimiru više stotina navijača Hajduka na odmorištu Desinec u smjeru prema Splitu napalo 16 policajaca, među ostalim i bakljama, nakon čega je policija reagirala kako bi spasila živote policajaca, zaposlenika benzinske postaje, ali i napadača. U napadu je ozlijeđeno 20 policajaca i isto toliko pripadnika Torcide, izvijestila je policija dodajući da su policajci upotrijebili vatreno oružje.

Predviđena kazna od šest mjeseci do pet godina

- Suci istrage velikogoričkog Županijskog suda zaprimili su u ponedjeljak prijepodne prvi prijedlog za određivanje istražnog zatvora za 10 od ukupno 44 izazivača navijačkih nereda, a prvo ročište zakazano je za 11.30 sati, kazala je za Hinu glasnogovornica suda Kornelija Kallay Blažeković.

''Prema najavi, Državno odvjetništvo u Velikoj Gorici vrlo vjerojatno zatražit će određivanje istražnog zatvora za sva 44 uhićenika. Najvjerojatnije će ići četiri odvojena prijedloga s po 10 osumnjičenika u skupinama. Prijedlozi za određivanje istražnog zatvora stizat će na odjel za istrage velikogoričkog suda gdje su dežurne tri sutkinje'', rekla je Kallay Blažeković.

Precizirala je da se osumnjičenici terete za izazivanje nereda iz članka 324. stavka 2. Kaznenog zakona, za koje je predviđena zatvorska kazna od šest mjeseci do pet godina.

Većina uhićenika ima svoje izabrane branitelje, a dvojica ili trojica iskoristila su svoje pravo na privremenog branitelja u trenutku uhićenja te su sva 44 osumnjičenika ispitana ili se još uvijek nalaze na ispitivanju u Tužiteljstvu, doznaje se na sudu.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović komentirao je napad na policijske službenike.

"To što se dogodilo za svaku je osudu. Apsolutno je neprihvatljiva svaka vrsta nasilja, a kao ministru mi je neprihvatljivo nasilje koje se vrši nad policijom. Znamo da je bila utakmica visokog sigurnosnog rizika, nije to zbog policije koja je tu da rizik smanji i koja se pripremala za taj događaj. Policija je bila izložena huliganskom napadu na koji je reagirala prema postojećim pravilima struke, u skladu sa zakonom, a to će raditi i ubuduće", kazao je. Više o tome što je rekao ministar, pročitajte OVDJE.

Slučaj je komentirao i ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

"Osuđujem nasilje i ovo što se dogodilo. Na Ministarstvu je unutarnjih poslova da vidi postoje li adekvatne sankcije i preventivne aktivnosti u okviru postojećeg zakona koje se mogu poduzeti", kazao je Malenica za HRT.



Nije želio komentirati sudsku praksu u ovakvim slučajevima. Na sucu je, kaže, da u obzir uzme činjenično stanje, propis koji primjenjuje i odredi sankcije.

VIDEO: Stigao prvi prijedlog za istražni zatvor zbog nereda navijača nakon derbija, odvjetnik jednog od uhićenih: Policija ga je nasilno izvukla iz auta.

"Negira sudjelovanje u neredima"

Tihomir Mišić, odvjetnik jednog od uhićenih navijača, kaže kako njegov branjenik poriče bilo kakvo sudjelovanje u događajima na odmorištu Desinec.

“Iznio je obranu, opisao je detalje inkriminiranog događaja. Apsolutno je negirao djelo, kaže da je nasilno izveden iz vozila i uhićen. Bio je tamo, kao i 1500 drugih pripadnika Torcide. Nakon nereda bio je u vozilu s još dvojicom uhićenika. Nasilno je izvučen iz vozila, negira bilo kakvo sudjelovanje u neredima”, kaže odvjetnik za N1.

Upitan je li njegov branjenik kolateralna žrtva, Mišić kaže: “Apsolutno.”

"Prema navodima DORH-a ročište za određivanje istražnog zatvora bit će poslijepodne. Očekujem da prijedlog za moju stranku neće ni ići", ustvrdio je.