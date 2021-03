Što će biti od mega projekata: Gdje su metro, tramvaj do aerodroma, jarunski most, sjeverna obilaznica...?

Proračunska rupa od 1,3 milijarde kuna i razrušeni Zagreb – prije nego što se uhvati ukoštac bilo s čim drugim, ova će dva problema nasljedniku Milana Bandića morati biti prioritet. Kako će posložiti blagajnu da ona opet funkcionira bez minusa i na koji način pokrenuti obnovu nakon Richtera, morat će budući gradonačelnik dobro promisliti sa svojim timom, a posve je jasno da će to biti proces koji će potrajati barem jedan, ako ne i dva mandata budućega čelnog čovjeka metropole.

Jarunski most i “luknja”

Imat će, međutim, on (ili ona) još posla, pogotovo ako planira pokrenuti neki od kapitalnih projekata o kojima se govori u posljednja dva desetljeća, a koji su ostali “visjeti u zraku”. Jedan od tih svakako je Jarunski most, planiran opsežno još 2006. godine.

Kako bi on trebao točno izgledati, 2007. je godine zamislio pokojni arhitekt Jure Radić, a iz Grada prošlog je mjeseca stigla vijest da je za most zatražena lokacijska dozvola. Bila je ta 2006. produktivna, čini se, jer godina je to u kojoj se najavljivalo i skoro bušenje tunela kroz Medvednicu. Još je to jedan od projekata koji bi se aktualizirao svako malo.

– Iskopat ćemo luknju da se možemo tramvajem peljati u Stubake i Jezerčicu – u siječnju 2019. iz bagera u kojem je kopao temelje

za sljemensku žičaru objašnjavao je gradonačelnik Bandić kako će se Zagreb spojiti sa Zagorjem.

A kad smo već kod žičare, kako trenutačno stvari stoje, na sljedećem će gradonačelniku ostati i posao revizije projekta koji je ova gradska uprava nazivala “monumentalnim i povijesnim”.

Povijesni pothvat trebala je biti i podzemna željeznica, odnosno zagrebački metro. Nema godine u

kojoj se ona nije spominjala, a kad je zaključeno da bi bila preskupa i našem glavnom gradu, koji nema ni milijun stanovnika, prilično nepotrebna, upalila se Bandiću nova lampica.

– Ako građani pozitivno reagiraju na prijedlog da napravimo prvi kilometar U-Bahna od Iličkog placa do Draškovićeve, onda bi to mogla biti pješačka zona. Cijela Ilica od Iličkog placa do Jelačić placa i Jurišićevom od Jelačić placa do Draškovićeve – nek’ bude

bar malo podzemne – zaključio je prije otprilike godinu dana Milan Bandić.

Kako će to završiti, hamletovsko je pitanje. Baš poput onoga o dječjoj bolnici na mjestu sadašnje oronule Nacionalne, o kojoj se govorilo čak i prije nego što je Zagrebom zavladao doživotni gradonačelnik. Povukao se za dokumentaciju čak i neki novac iz EU, a na Vladi je, kao partneru Gradu, hoće li inzistirati na projektu ili ga odbaciti.

A kad smo već kod nacionalnog, ostaje i pitanje stadiona, za koji su također već postojale projekcije, aktualizirane nakon što je nogometna reprezentacija u srpnju 2018. postala viceprvakom svijeta. “Plavi vulkan” pretvarao se tada u kockasti, pa na kraju, u nepostojeći.

Ljeto na Savi propalo

Otprilike takva je bila i “spektakularna” manifestacija Ljeto na Savi pretprošle godine, čiji je prvotni plan bio oživjeti prostor uz rijeku. Barem privremeno, makar ni to nije uspjelo, jer plan Zagreba na Savi star je nekoliko desetljeća. Hidroelektrane, nove zaštite od poplava i sadržaji kako bi i naš glavni grad iskoristio vodu po uzoru na, primjerice, Ljubljanu ili Beograd, ostali su, kao uostalom i

sve dosad nabrojeno, samo ideja.

Sjeverna tangenta ili obilaznica, kako je kome draže, obećavala se još prije 16 godina, a terme Blato i kongresni centar izgubili su se, također, negdje po putu.

Baš kao što se gube i putnici koji stignu na aerodrom pa požele malo do centra grada. Sto milijuna eura trebala je koštati tračnička veza od Kvatrića do Zračne luke dr. Franjo Tuđman obećana 2017. s rokom izgradnje do kraja 2019.

Taj isti “tajmlajn” zacrtan je i za rekonstrukciju Remize, tj. okretišta Ljubljanica, ali ni ondje se dogodilo nije ništa. Za kraj, spomenimo još i “Manhattan” na prostoru Velesajma i Hipodroma, za čiju je realizaciju potpisan i okvirni sporazum s Arapima. “Zagreb City” ili “Grad u gradu” propao je krajem 2020.

