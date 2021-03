Analitičarka: Bandićevi ljudi su sada obezglavljeni, a jednog čovjeka vidim kao njegovog nasljednika

U studiju Večernjeg lista gostovala je politička analitičarka Ankica Mamić.

Ona je stručnom analizom objasnila što se sve mijenja na političkoj sceni u Zagrebu uoči lokalnih izbora nakon iznenadne smrti Milana Bandića.

Emisiju vodila: Petra Maretić Žonja

TEKSTUALNI PRIJENOS

Nakon smrti Milana Bandića karte se na zagrebačkoj sceni opet miješaju, stranke i kandidati morat će mijenjati strategiju, a do lokalnih je izbora ostalo nešto više od dva mjeseca. Kako vi komentirate tu situaciju?

Odlaskom Milana Bandića se sve duboko mijenja. Bez obzira na sve kontroverze koje su ga pratile ona je bio jedan od favorita na ovim izborima i to zbog jednostavne činjenice što bi opet u utrku ušao s pozicije moći i aktualnog gradonačelnika što mu uvelike olakšava infrastrukturu, logistiku ali i povećava količinu onih ljudi koji od njegove vladavine imaju interesa. Međutim, stranke i kandidati svoju strategiju sada moraju drastično mijenjati. Ključni mobilizacijski faktor kod većine kandidata očitovao se u tome da Bandić treba otići i zajedno s njim sve kontroverze i korupcijske afere. Dakle, dobar dio njih je de facto ostao bez dijela programa. Njihova glavna komunikacijska poluga "idemo se riješiti Bandića" je otišla preko noći i to višom silom, a ne zato što su se Bandić povukao ili priznao poraz.

Nakon Milana Bandića ostaje ogroman broj Bandićevih ljudi u gradskoj upravi i gradskim tvrtkama koji će zadržati određeni utjecaj.

Milan Bandić je svoju stranku i Zagreb vodio po principu famlijarnog biznisa i pritom mislim na pejorativni izraz "La famiglia" koji se koristi na jugu Italije. U svakom slučaju Bandićevi ljudi ostali su bez vođe i može se reći da su obezglavljeni. Priznanje treba dati njegovoj zajenici Jeleni Pavičić Vukičević koja mu je godinama odana i koja je sama jučer rekla da je svoju karijeru vezala isključivo uz Milana Bandića. Stranka Milana Bandića će vjerojatno izaći s nekom listom i za sada mi se čini da bi kandidat za gradonačelnika mogao biti gospodin Pavle Kalinić koji je javno i nacionalno prepoznat.

Trebaju li po vama svi kandidati sjesti sa svojim timovima i vidjeti što i kako promijeniti? Kako se sada trebaju obraćati biračima?

Vrlo je jednostavno. Iz reaktivne kampanje trebaju ići u proaktivnu i pritom ne mislim na programe nego se radi o porukama i mobilizaciji građana da izađu na izbore. Uspjeh Milana Bandića bio je taj što je apsolutno sve kandidata de facto natjerao da razmišljalju kao mikro menadžeri i razglabaju koju cestu popraviti. On im je nabio tempo pa je stoga izostala neka dugoročna vizija Zagreba koji ima ogroman proračun. Nitko nije ponudio idejno rješenje kako Zagreb kao glavni grad Hrvatske koja je članica EU može i treba izgledati, primjerice, za desetak godina.

Hoće li se na ovim lokalnim izborima ideologija vratiti u prvi plan?

Mislim da neće jer ideologija nikad nije bila presudna kod lokalnih izbora. Sjetimo se samo Bandića koji je ponikao u SDP-u za vrijeme Ivice Račana. On je zapravo izgradio zagrebački SDP i srušio tada HDZ s vlasti jer je razumijevao političke procese i birače, a to je na ovim izborima najvažnije. Milan Bandić je svojevremeno SDP-u osiguravao glasove koje oni nikad ne bi dobili jer je SDP devesetih bio kraljnja ljevica u odnosu na vladajući HDZ. Tada nisu postojale alternative kao što je Možemo. To je dokaz da ideologija nije presudna na lokalnim izborima premda je kasnije Bandić pragmatično ideološki lutao.

Tko je u ovim novim okolnostima favorit za zagrebačkog gradonačelnika?

Mislim da je za sada Tomislav Tomašević jedini siguran u drugom krugu. Međutim, njegova platforma do tada nužno mora prilagoditi svoj narativ i prilagoditi ga kontekstu. U platformi Možemo djeluje pet različitih stranaka i bit će zanimljivo vidjeti hoće li se svi homogeno oko toga slagati u ovim novim okolnostima. Ostaje pitanje koliko je Tomašević njihov snažan lider i koliko ih dugo i kvalitetno može držati na okupu.

Je li SDP-ov Joško Klisović može ugroziti Tomaševića?

Da je Bandić ostao u utrci rekla bih da ulazak Klisovića u drugi krug nije realan scenarij, ali sada je sve moguće. Klisović je u utrku ušao kao potpuni antipod Milanu Bandiću, ali kandidati trebaju shvatiti da to sada više nije potrebno. Treba nam miran, staložen, artikuliran gradonačelnik s vizijom. Joško Klisović je iskusni političar s iskustvom u diplomaciji i privatnom sektoru, dakle nije loš kandidat ali treba računati na to da je u utrku prema riječima Peđe Grbina - krenuo s ciljem da se na neki način obračuna sa svim preostalim kadrovima Milana Bandića u SDP-u. To sada nakon Bandićeve smrti naprosto više nije potrebno pa ostaje pitanje na čemu će graditi kampanju. Osim toga treba uzeti u obzir da se birači platforme Možemo i SDP-a u Zagrebu uglavnom nalaze u istom bazenu te će borba za svaki glas na ljevici biti žestoka.

Gužva je i na desnici.

Da i to puno veća, a tome treba pridodati i da će u utrku vjerojatno otići Miroslav Škoro. On ovu priliku sigurno neće propustiti. Za svaku stranku koja pretendira biti ozbiljna je važno da pokaže prisutnost na svim izborima bez obzira na rezultat, a u tom smjeru razmišlja i Miroslav Škoro. Pogotovo kad je riječ o glavnom gradu Hrvatske.

Je li moguće da se Most i Domovinski pokret ujedine oko jednog kandidata?

Ne vidim to kao izgledan scenarij jer bi to već napravili da su to htjeli, a osim toga prema svemu sudeći Miroslav Škoro ide u utrku, a Most je već istaknuo svog kandidata Zvonimira Troskota. Po toj istoj analogiji možemo se pitati zašto se SDP i Možemo ne ujedine, a naprosto su odlučili izaći odvojeno i testirati snagu pa zatim eventualno pregovarati o koalicijama i većini u gradskoj skupštini.

Je li se nestankom Milana Bandića sa scene sada otvorila prilika i za HDZ-ovog kandidata Davora Filipovića kojeg su mnogi od početka nazivali alibi kandidatom koji želi osigurati status quo i zadržati Bandića na vlasti u tihoj koaliciji?

Naravno da se otvara prostor budući da se biračko tijelo Milana Bandića i HDZ-a ne razlikuje mnogo. Uz dobru kampanju i dobre motivacijske poruke Filipović bi sada nesumnjivo mogao ostvariti bolji rezultat nego što je i sam mislio.

Damir Vanđelić je kazao da neće izaći na lokalne izbore u nikakvoj opciji. Je li to još jedan minus za HDZ koji ga ipak nije uspio nagovoriti da uđe u utrku?

Teško je znati što se tu zapravo dogodilo, ali znakovita je poruka i Vanđelića i Plenkovića nakon što je ovaj odustao da će Vanđelić ipak biti samo "prevremeni ravnatelj Fonda za obnovu Zagreba".

Je li izgledan scenarij da HDZ u ovim novim okolnostima promijeni kandidata?

Tehnički je to moguće ali malo izgledno. To ne bi bilo pametno jer bi HDZ time de facto priznao da je Filipović bio alibi kandidat.

Očekujete li osim Škore još neko jako ime koje bi se uskoro moglo pojaviti u utrci?

Teško. Za nezavisne kandidate je kasno jer je procedura teška. Od budžeta, sastavljanja listi, infrastrukture, pronalaska ljudi, brendiranja...

Kakvu izlaznost očekujete?

Da je Milan Bandić ostao živ i da je ušao u drugi krug onda bi glavna mobilizacijska okosnica njegovog protukandidata bila "izađite i srušite Bandića". U ovim novim okolnostima iz te kampanje u kojoj se bira manje zlo treba krenuti u proaktivnu kampanju koja će privući ljude, apsitente, mlade i neodlučne da izađu na birališta.