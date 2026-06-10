Trideset godina od otvaranja prve trgovine u zagrebačkoj Dubravi dm postavlja trendove na hrvatskom maloprodajnom tržištu – od uvođenja plaćanja kreditnim karticama u devedesetima, do bezreceptnih medicinskih proizvoda, online shopa, vlastite mreže paketomata, eko punionica... Vodeći drogerijski lanac u Hrvatskoj u poslovnoj 2024./2025. godini ostvario je 571,06 milijuna eura prihoda, a s prosječnom plaćom zaposlenika u trgovini na bazi 14 godišnjih isplata i pune satnice (bez menadžera) koja je u iznosila 1892,51 euro te s filozofijom koja ljude i zajednicu stavlja u središte jasno je i zašto je već godinama i jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj. Kako je u dm-u bilo raditi nekad i sad, po čemu se izdvaja od konkurencije, što se najviše prodaje, je li točno da ima najviše marže u maloprodaji, društvena odgovornost i atraktivne kampanje koje ga stavljaju u središte pozornosti, samo su neke od tema o kojima razgovaramo s Gordanom Picek, članicom Uprave i voditeljicom resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.
'Naša prosječna plaća u trgovini je 1892 eura, imamo više od 20.300 molbi za posao, a od zaposlenika tražimo samo nekoliko stvari'
Kako je u dm-u bilo raditi nekad i sad, po čemu se izdvaja od konkurencije, što se najviše prodaje, je li točno da ima najviše marže u maloprodaji, društvena odgovornost i atraktivne kampanje koje ga stavljaju u središte pozornosti, samo su neke od tema o kojima razgovaramo s Gordanom Picek, članicom Uprave i voditeljicom resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.
Komentara 4
Često kupujem u dm--u i imam za njih samo riječi hvale. Prodavači/ice izuzetno ljubazni i susretljivi, a to je rezultat dobre kadrovske politike na čemu su izgradili sliku o profesionalnom pristupu i odnosu prema kupcima. Nadam se da će takav pristup i zadržati.
Pojedini prevaranti, koji nemaju nikakve veze s dm-om, pronalazili bi lakovjerne ljude i lagali im da "poznaju nekog direktora u dm-u" te tražili tisuće eura unaprijed kako bi im "sredili posao". Ljudi bi dali novac, posao naravno nikad ne bi dobili, a prevaranti bi završili na sudu. Kada je u pitanju natječaj na koji se javljaju stotine ljudi, nitko ne želi gubiti sate na pisanje životopisa i testiranja ako je ishod unaprijed namješten.Ako vas netko uvjerava da ima "čovjeka u dm-u" kojem trebate davati postotak plaće, budite oprezni.Tržište je odavno prešlo s nekadašnjeg sustava u kojem su se tražile "veze" za posao na današnji sustav u kojem tvrtke aktivno traže bilo koga tko želi i može raditi.
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Čuju ovo 20.000 molbi za posao prodavača za veliku lovu. Vidi se koliko naši ljudi vole 'raditi'