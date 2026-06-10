'Naša prosječna plaća u trgovini je 1892 eura, imamo više od 20.300 molbi za posao, a od zaposlenika tražimo samo nekoliko stvari'

Trideset godina od otvaranja prve trgovine u zagrebačkoj Dubravi dm postavlja trendove na hrvatskom maloprodajnom tržištu – od uvođenja plaćanja kreditnim karticama u devedesetima, do bezreceptnih medicinskih proizvoda, online shopa, vlastite mreže paketomata, eko punionica... Vodeći drogerijski lanac u Hrvatskoj u poslovnoj 2024./2025. godini ostvario je 571,06 milijuna eura prihoda, a s prosječnom plaćom zaposlenika u trgovini na bazi 14 godišnjih isplata i pune satnice (bez menadžera) koja je u iznosila 1892,51 euro te s filozofijom koja ljude i zajednicu stavlja u središte jasno je i zašto je već godinama i jedan od najpoželjnijih poslodavaca u Hrvatskoj. Kako je u dm-u bilo raditi nekad i sad, po čemu se izdvaja od konkurencije, što se najviše prodaje, je li točno da ima najviše marže u maloprodaji, društvena odgovornost i atraktivne kampanje koje ga stavljaju u središte pozornosti, samo su neke od tema o kojima razgovaramo s Gordanom Picek, članicom Uprave i voditeljicom resora nabave i marketinga dm-a za regiju Adria.