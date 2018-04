Naručio hlače i naočale s poznate stranice, a ono što je dobio nasmijalo je sve

Kupovina preko interneta uvijek je rizik pa čak i kad kupujete preko stranica s kojima je većina kupaca i više nego zadovoljna.

Uvjerio se u to i britanski televizijski i radio voditelj Dylan Evans čija je objava na Twitteru postala viralni hit.

On je s Asosa, naime, naručio hlače i naočale, no umjesto toga došla mu je crvena haljina.

– Možda sam u krivu, ali poprilično sam siguran da su mi poslali krivu narudžbu – napisao je uz fotografije koje je objavio na Twitteru Dylan Evans.

Ayy @ASOS (I might be wrong) but, I’m pretty sure you’ve sent me the wrong order... pic.twitter.com/mFRTi3yg6T