Mladić zaprosio djevojku, a o reakciji njezina oca pričaju svi

Internetom se proširila urnebesna snimka jedne 'prosidbe', no ono što zabavlja sve jest reakcija oca koji gleda kako njegovu kćer prosi njezin dečko.

Naime, riječ je o šali za prvi travanj, no otac u tom trenutku nije to naslutio.

Djevojku po imenu Savannah Ajas iz američke savezne države Teksas u njezinu domu zaprosio je dečko, a sve pred očima cijele obitelji. Dok su braća uzbuđeno vrištala, majka je sve snimala, a otac je doslovno zanijemio.

i’d say we successfully fooled my dad 😂💍 pic.twitter.com/kBRETb1ttO