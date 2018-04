Ilustracija na kutiji poznatog keksa godinama je skrivala proste scene, vidite li ih?

Slobodni umjetnik Mick Hill još 1970-ih godina ilustrirao je kutiju keksa za tvrtku Huntley & Palmers iz engleskog Berkshirea, no idilična slika sa sela na kojoj žene sjede za stolom u vrtu i imaju čajanku krije dvije vrlo proste scene.

Iako se morate dobro namučiti da biste ih uočili, na ilustraciji se nalaze dvije scene seksa. Na jednoj je par u grmlju, a na drugoj su dva psa u akciji. Mick Hill godinama nije htio otkriti zbog čega je to nacrtao, no sada je otkrio svoju tajnu.

Stara kutija keksa prodana je na aukciji za čak 250 funti, a iako su mnogi vjerovali kako je Mick to učinio da bi se osvetio kompaniji za koju je radio, on tvrdi da to nije istina.

– Bio je to vragolasti potez, iz čiste zabave. Uvijek sam bio pomalo prosti dječak i nikada nisam imao ništa protiv Huntley & Palmersa. Kružile su glasine kako su me otpustili pa sam zato to učinio, no to nije istina. Uvijek sam bio slobodni umjetnik, samo sam htio malo začiniti stvari – rekao je on.

Foto: Huntley & Palmers