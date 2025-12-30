Pilot otkrio koliko zarađuje, pa izazvao lavinu reakcija: 'Ovaj čovjek zaradi u jednom danu ono što ja zaradim za cijeli mjesec'

Prema jednoj objavi na Redditu koja je postala viralna, pilot American Airlinesa koji upravlja Boeingom 737 zaradio je prošle godine impresivnih 457.894 dolara, radeći u prosjeku manje od 20 sati tjedno. Objava, koja je izbrisana, izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama. Jedan korisnik Reddita napisao je: "Ovaj čovjek zaradi u jednom danu ono što ja zaradim za cijeli mjesec!“ Mnogi su se zapitali jesu li prestari za promjenu karijere, svjesni da njihovi trenutni poslovi nikada neće donijeti plaću od preko 360 dolara po satu, koliko zarađuje spomenuti pilot.

Prema zakonskim smjernicama, piloti smiju letjeti do 1000 sati godišnje, što znači da je ovaj pilot ostvario svoju zaradu uz značajno kraće radno vrijeme od prosječnog radnika. Publikacija One Mile at a Time otkrila je da piloti koji upravljaju većim avionima, poput Boeinga 777, zarađuju čak 25% više, s osnovnom plaćom od 447 dolara po satu prije dodatnih pogodnosti. Osim toga, piloti American Airlinesa i Delte često dobivaju udio u dobiti svojih poslodavaca. Za neke pilote Delte to je značilo zaradu preko 600.000 dolara godišnje, zahvaljujući rekordnim profitima zrakoplovnih kompanija. Plaće pilota značajno su porasle posljednjih godina, dijelom zahvaljujući snažnim sindikatima koji su izborili povoljne ugovore. Stručnjaci predviđaju daljnja povećanja plaća u 2026. i 2027. godini, čime će ovaj posao ostati jedan od najunosnijih u SAD-u.

American Airlines pilot posted in the salary sub… $360+ per hour base… $35k+ biweekly gross after all of the incentives… 😭https://t.co/U6tD7OaPXH pic.twitter.com/61s1F0yrJ7 — fso tee (@fienixtaranova) December 22, 2025

No, ulazak u svijet komercijalnog zrakoplovstva daleko je od jednostavnog. Stjecanje potrebnih certifikata i letačkog iskustva može potrajati od 9 mjeseci do 10 godina, ovisno o financijskim mogućnostima i raspoloživom vremenu. Obuka za pilote može koštati i do 100.000 dolara, a početnici često započinju leteći manje regionalne zrakoplove ili teretne letove, gdje zarađuju oko 150.000 dolara godišnje – daleko od plaća pilota velikih putničkih aviona.

Jedan korisnik Reddita objasnio je: "Za sve certifikate i ocjene potrebno je uložiti preko 100.000 dolara. Leteći pilot prve godine u regionalnoj kompaniji zarađuje pristojno, ali to je tek početak dugog puta do upravljanja Boeingom 737 ili 777".

Dok su se mnogi divili visokim plaćama, bivši pilot na Redditu podijelio je drugačiju perspektivu: „Kad sam profesionalno letio, govorilo se da smo preplaćeni većinu vremena, sve dok ne dođe do 30 kritičnih sekundi u hitnim situacijama, kada svojoj plaći opravdamo svaki cent". Ova izjava naglašava ogromnu odgovornost pilota, koji svakodnevno prevoze tisuće putnika i moraju biti spremni na neočekivane izazove, piše Unilad.