Napuštene i izgubljenje životinje iz Jastrebarskog zbrinjava Veterinarska ambulanta Pokupsko Cerje

Iako u gradu Jastrebarskom postoji registrirano sklonište za napuštene životinje u sklopu Veterinarske stanice Jastrebarsko d.o.o., u njemu se više ne zbrinjavaju napuštene i izgubljene životinje s gradskog područja.

Jaskanci su to doznali iz obavijesti Veterinarske stanice, a vrlo brzo proširila se informacija koja je stigla i u našu redakciju - grad Jastrebarsko potpisao je ugovor s Veterinarskom ambulantom Pokupsko Cerje d.o.o. Kako na službenim gradskim stranicama nije bilo nikakvih obavijesti o bilo kakvim promjenama u zbrinjavanju napuštenih životinja, zatražili smo ih pismenim putem. Zanimalo nas je jesu li točne informacije o ugovoru s Pokupskim Cerjem, kada je proveden natječaj za zbrinjavanje napuštenih životinja i tko se na njega javio. Tražili smo i odgovore na pitanja po kojem kriteriju je odabrana Veterinarska stanica Pokupsko Cerje, što je sve obuhvaćeno ugovorom i koliko to košta Grad?

– Poziv na dostavu ponude, sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave grada Jastrebarskog, dostavljen je u lipnju 2018. na adrese dva gospodarska subjekta koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o zaštiti životinja. Pozivi su poslani Veterinarskoj stanici Jastrebarsko d.o.o. i Veterinarskoj ambulanti Pokupsko Cerje d.o.o., a odabralo se prema kriteriju najniže cijene. Naime, Veterinarska stanica Jastrebarsko d.o.o. dostavila je ponudu na ukupan iznos od 82.900 kuna (bez PDV-a), a Veterinarska stanica Pokupsko Cerje d.o.o. na ukupan iznos od 70.934,00 kuna (bez PDV-a) – stoji u odgovoru Grada koji potpisuje Ivan Batušić, viši stručni suradnik za odnose s javnošću.

Foto: GettyImages

Dodaje kako su ugovorom obuhvaćene usluge hvatanja i obrade pasa i mačaka, što uključuje liječenje i smještaj pasa i mačaka u skloništu, te usluge uklanjanja uginulih životinja. Ugovor je potpisan za razdoblje od 1. kolovoza do 31. prosinca 2018. godine.

Kako je, osim skloništu u gradu, poziv na ponudu poslan i skloništu koje je udaljeno 46 kilometara od Jastrebarskog, iako ih unutar županije ima nekoliko koji su bliže, čiji je to bio prijedlog, nismo uspjeli doznati.

Imaju i opravdanje - sve je po propisima

Iz grada Jastrebarskog objašnjavaju samo kako su u odabiru poslovnog partnera s kojim su potpisali ugovor o sakupljanju i zbrinjavanju napuštenih ili izgubljenih životinja napravili sve sukladno svojem Pravilniku i Zakonu o zaštiti životinja. I doista, u to nema sumnje. Izabrano je sklonište unutar županije, a postupak je odrađen po Pravilniku. U kojem piše da slanje poziva za ponude obavlja Povjerenstvo za javnu nabavu, a njega pak imenuje gradonačelnik. No, Povjerenstvo ponude šalje na adrese koje su odabrane u odjelu u čijem je djelokrugu predmet nabave, u ovom slučaju zbrinjavanje napuštenih životinja. Pa su tako pozivi po nečijem naputku poslani u Jastrebarsko i Pokupsko Cerje. A onda je to isto Povjerenstvo između dvije ponude izabralo onu jeftiniju, prema kriteriju niže cijene, kako stoji u Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave. I Gradu čiji je godišnji proračun 58.460.100 kuna uštedilo 11.966 kuna (bez PDV-a).

A mogli su, osim cijene, birati i prema nekim drugim kriterijima, i to stoji u Pravilniku. Nije im, očito, ništa bilo nejasno ili sumnjivo ni u troškovniku prema kojem je ugovor i potpisan. Tim je troškovnikom predviđeno da će na ulicama Jastrebarskog biti uhvaćeno 15 pasa, ali samo osam ih ima osiguran smještaj u skloništu za cijelo vrijeme trajanja ugovora, za što će Grad platiti 36.000 kuna (bez PDV-a). No, istovremeno u troškovniku je obračunato cijepljenje i čipiranje 21 psa, kao i kastracija svih njih. Kako će ovih 6 koje neće uhvatiti djelatnici skloništa stići do Pokupskog Cerja? Predviđeno je i da će devet pasa trebati liječenje, a prema troškovniku liječenje jednog psa košta 100 kuna. Uračunate su i četiri eutanazije, svaka je 200 kuna, iako nije jasno o kakvim je eutanazijama riječ. Ako se misli na neizlječive pse, to je gotovo četvrtina od uhvaćenih, petina od čipiranih, odnosno polovica pasa smještenih u sklonište.

Foto: GettyImages

Hvatat će Pokupsko Cerje na ulicama Jastrebarskog i mačke, barem tako piše u troškovniku. No, od njih osam koliko planiraju uloviti kastrirat će samo dvije, cijena jede kastracije je 400 kuna, jednako kao i za psa. Dvije mačke trebat će liječenje, koštat će isto kao liječenje psa, a dvije eutanaziju. Cijena eutanazije mačke, a uključuje i zbrinjavanje, je samo jednu kunu. Toliko košta i jedan dan smještaja mačke u skoništu. Čime će se te mačke eutanazirati i kako će se hraniti, nitko očito nije tražio dodatna objašnjenja.

Prema podacima grada Jastrebarskog, u 2017. godini u skloništu u Jastrebarskom zbrinuta su 82 psa. Troškovnik prema kojem je potpisan ugovor s Pokupskim Cerjem predviđa zbrinjavanje manjeg broja pasa tijekom pet mjeseci. U ugovoru stoji da će Grad skloništu mjesečno plaćati izvršene usluge. No, što će biti s prekobrojnim životinjama, koje se ne uklapaju u troškovnik? Povećanje iznosa razlog je za raskid ugovora, stoji u jednom članku ugovora. U njemu, između ostalog, piše da se psi i mačke, ali i lešine, moraju zbrinuti u roku sat vremena od poziva ovlaštene osobe Grada. Da bi stigli iz Pokupskog Cerja, a udaljenost je 46 kilometara, djelatnici skloništa morat će biti jako brzi.