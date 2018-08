Napuštene životinje iz Slatine zbrinjavaju se u skloništu u Virovitici

Očito vidjeli tek nakon obavijesti inspekcije

Prvi glas Gradu Slatini da u skloništu Beli Manastir nešto nije u redu bila je obavijest Službe veterinarske inspekcije. Znači li to da se do tada, pune dvije godine, nisu raspitivali što se događa sa psima, kako su, za to vrijeme nisu dobivali ili tražili izvješća? Ako ih baš i nije zanimalo, ali trebali su znati jer za sve to su plaćali. Možda im je bilo svejedno jer nisu plaćali iz svog džepa, već iz džepova onih koji i njih plaćaju. Iz istih su džepova plaćali i za stavke iz ugovora po kojima je Beli Manstir u Slatini morao graditi sklonište. Tu, u njihovom gradu, njima pod nosom, ne gotovo sto kilometara dalje. Kad ih već nije zanimalo radi li sklonište pravilno, kako je psima, ovo su sigurno morali vidjeti. Teško da nisu zamijetili da se ne događa baš ništa. I to, sudeći po odgovoru, nije bio dovoljan razlog za još raniji raskid ugovora. Jer sve to događalo se puno prije od izvještaja koji navode. Da se psi u Belom Manastiru nisu poklali, da građani sve to nisu dojavili inspekciji i tražili da nešto poduzme, bi li u Slatini još uvijek čekali da Beli Manastir počne graditi sklonište u njihovom gradu?