Nalaz veterinarske inspekcije: U skloništu As-Eko umire svaki peti pas

Više od 50 udruga Mreže za zaštitu životinja, koju vodi udruga Prijatelji životinja, zabrinuto je za životinje u nekim skloništima i ogorčeno nedjelovanjem veterinarske inspekcije, čak i nakon višegodišnjih uzastopnih prijava. Nakon što je u svibnju prijavljena tvrtka As-Eko d.o.o. iz Šibenika, koja obavlja djelatnost skloništa za životinje, veterinarska inspekcija u svojem nalazu utvrdila je da su u razdoblju od 16 mjeseci, od 1. siječnja 2019. do 1. svibnja 2020., u to sklonište primljena 633 psa. Udomljena su 333, a umrlo ih je 135, što je čak 21,37 %. Šokira činjenica da u skloništu koje bi trebalo osigurati dobrobit pasa umire svaki peti pas koji u njega uđe, ali i da veterinarska inspekcija to smatra normalnim!



– Prijavili smo As-Eko prvenstveno zbog velikoga broja ugovora o zbrinjavanju napuštenih pasa koje je ta tvrtka sklopila s tri županijska središta, Splitom, Šibenikom i Gospićem, te s mnogobrojnim gradovima i općinama iz čak pet županija. I laiku je jasno da kapacitet skloništa sigurno ne može podnijeti tako golem priljev pasa, a da time nije ugrožena njihova dobrobit. Osim što nas je zapanjila tvrdnja inspekcije da nije našla nikakve nepravilnosti vezane za dobrobit životinja, zaprepastio nas je i podatak o velikoj smrtnosti pasa u ovome skloništu za koje već godinama dobivamo dojave da psi iz njega izlaze traumatizirani, nesocijalizirani i teško udomljivi – kažu iz Mreže za zaštitu životinja.

Nakon što su zatražili podatke o broju umrlih pasa u nekim drugim skloništima kako bi ih usporedili, ostali su u još većem šoku.

– Dok je smrtnost pasa u As-Eku bila 21,37 %, u istome razdoblju u Skloništu za napuštene životinje ‘Prijatelji’ Čakovec smrtnost primljenih pasa iznosila je 8,81 %, u skloništu za napuštene životinje u Osijeku 7,15 %, a u skloništu u Virovitici 10,51 %. Nakon toga zatražili smo od veterinarske inspekcije reviziju nadzora jer zvučalo je nevjerojatno da lokalna veterinarska inspekcija, nije pronašla nikakve nedostatke u brizi za životinje. Međutim, ni ponovljenim nadzorom veterinarska inspekcija nije utvrdila nepravilnosti, iako toliko visoka stopa smrtnosti pasa ukazuje na nedostatak njege, zdravstvene skrbi i općenito skrbi za pse koje skloništima propisuje Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje – zgrožene su udruge.

Foto: Privatni album



Mreža za zaštitu životinja već godinama dobiva pritužbe na rad skloništa za napuštene ili izgubljene životinje tvrtke As-Eko, ali i još nekih skloništa čije loše postupanje prema životinjama veterinarska inspekcija godinama ignorira tvrdeći da nema nikakvih propusta ni nepravilnost. S druge strane, redovito nadgleda i sankcionira skloništa kojima je dobrobit životinja na prvome mjestu zbog, na primjer, neadekvatne veličine kućice. Skloništa kojima veterinarska inspekcija ne nalazi nikakve zamjerke krše zakonske propise i ozbiljno ugrožavaju zdravlje pasa sklapanjem velikoga broja ugovora o zbrinjavanju napuštenih životinja, iako realno temeljem kapaciteta koji posjeduju ne mogu isporučiti uslugu. Iako udruge Mreže za zaštitu životinja redovito prijavljuje takva skloništa, veterinarska inspekcija rijetko pronalazi nepravilnosti u njihovu radu.

Šokirana ovakvim rješenjima inspekcije i iskazanom nebrigom za dobrobit životinja u skloništima, Mreža za zaštitu životinja ukazuje na apsurdne nalaze veterinarske inspekcije koja često tolerira očite prekršaje na štetu životinja.

– Još je živ primjer inspekcijskog nalaza u skloništu za životinje u Belom Manastiru kojim je utvrđeno da je sklonište prekršilo mnoge odredbe Pravilnika, da broj pasa u skloništu četiri puta premašuje registrirani kapacitet te je skloništu privremeno bio zabranjen rad. No, indikativno je da je nekoliko dana prije nadzora koji je skloništu zabranio rad lokalna veterinarska inspekcija utvrdila da sklonište nema manjkavosti u poslovanju. Da tada u javnost nije došla snimka psa koji u skloništu jede leš drugoga psa, i da stoga nije sve pomaknuto s lokalne razine na nadležnost višeg veterinarskog inspektora, i dalje bismo dobivali odgovor da sklonište radi bez propusta. Možemo samo zaključiti da je inspekcija indiferentna spram dobrobiti životinja i da ih ne voli – upozoravaju zgranute udruge Mreže.