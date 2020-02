Inspekcija najavila zabranu smještaja, a sklonište u Puli ipak nije prazno

Zbog loših uvjeta u Skloništu za životinje na Kaštijunu u vlasništvu Veterinarske ambulante Pula, o čemu smo pisali nakon dojava i fotografija koje su pristigle u našu redakciju, veterinarska inspekcija najavila je upravne mjere i privremenu zabranu smještanja životinja u sklonište do uklanjanja pronađenih nedostataka.

Odgovaraju nam tako iz Državnog inspektorata na upit koji smo im poslali još sredinom siječnja. Kažu da je inspekcijski nadzor u skloništu proveden 16. siječnja, a utvrđeno je kako je Sklonište, koje obavlja tu djelatnost dulje od 50 godina, 10. prosinca 2018. provelo izmjene kapaciteta i da od tog dana udovoljava zakonskim zahtjevima za smještaj 14 pasa i 18 mačaka temeljem odredbi Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati skloništa za životinje i higijenski servisi.

– Inspekcijskim nadzorom u prostorijama Skloništa utvrđene su nesukladnosti u odnosu na zvučnu i vizualnu izoliranost od okoline, neurednost dvorišta i površina podova, zidova i pregrada između boksova, odnosno površine podova, zidova i stropovi ne omogućavaju djelotvorno pranje i dezinfekciju – kažu iz Inspektorata. Ističu da je zbog prigovora udruga i samog voditelja Skloništa na etiku rada higijeničara Veterinarska ambulanta Pula istima izrekla opomene. A inspekcija će posebno obratiti pozornost na edukaciju zaposlenika, koja bi trebala biti provedena tijekom postupka usklađenja s novim Pravilnikom (za što je rok do 18. travnja, šest mjeseci od stupanja na snagu novog Pravilnika, op.a.).

U svom odgovoru ističu kako su u kratkom roku iz Skloništa uz posredovanje jedne osobe udomljena četiri psa i osam ih je otišlo na privremeno čuvanje, a sve je provedeno prema Zakonu o zaštiti životinja.



– Kroz sklonište je u 2018. prošlo 112 pasa, od kojih je 18 vraćeno vlasnicima, trajno udomljeno 69, a na privremeno čuvanje otišla su 22 psa. Tri psa su uginula. Tijekom 2019. sklonište je zbrinulo 129 pasa, 11 ih je vraćeno vlasnicima, udomljeno 87 i privremeno smješteno 27 pasa. Uginula su četiri psa. Od navedenog broja životinja u sklonište je temeljem rješenja veterinarskih inspektora u postupcima oduzimanja životinja, uglavnom zbog zanemarivanja, smješteno 40 pasa. Te životinje su redovito slabog zdravstvenog statusa. Jedna od njih je i crna kujica sa slike iz prijave, s bijelim paležom na prsima. Ona je oduzeta 28. rujna 2019., a udomljena je 13. prosinca 2019 – objašnjavaju u svom odgovoru i dodaju kako sve to pobija navode da sklonište nema sustav udomljavanja. Ističu da se svi psi iz skloništa oglašavaju i u centralnom informacijskom sustavu u sklopu Lysacana, koji je uspostavljen otprilike prije mjesec dana, a kojem svatko može pristupiti putem interneta. No, podataka o centralnom sustavu oglašavanja nema na ploči skloništa pa će to morati popraviti u postupku usklađenja.

Odgovaraju i kako inspekcijskim nadzorom nije potvrđeno da se psi ne izvode u šetnju, da se ispust za šetnju ne koristi i da se prostor u kojem borave psi ne čisti redovito.

– Psi se puštaju u ispust tijekom čišćenja boksova, a sklonište redovito obilaze volonteri Udruge Snoopy i Udruge Fido, koji sa skloništem usko surađuju. Neutemeljeni su i navodi o izrazito pothranjenim psima koji su preuzeti iz ovog skloništa, kao i primjedbe na račun veterinarske skrbi, jer su u skloništu uglavnom zbrinuti psi koji su oduzeti zbog sustavnog zanemarivanja i zlostavljanja te su bili lošeg zdravstvenog statusa – kažu iz Državnog inspektorata. Dodaju još i da navodi kako je psima pogrešno pružena veterinarska pomoć, koje nazivaju ‘provizornim izjavama veterinara iz drugih veterinarskih organizacija’, nisu i ne mogu biti relevantni u odnosu na veterinarsku skrb koju pružaju njihovi kolege iz Veterinarske ambulante Pula. Ističu i kako njihovu profesionalnu stručnost nadzire Hrvatska veterinarska komora, a ne inspekcija.

Foto: Privatni album



U svom odgovoru veterinarska inspekcija najavljuje odgovarajuće upravne mjere, ali nam ne otkriva o kakvim je mjerama riječ i jesu li ih već pokrenuli. Jednako tako, privremena zabrana smještanja životinja u sklonište ili još nije počela, ili je možda već i završila. U međuvremenu volonteri su sudjelovali u uređenju prostora i nabavi kućica za pse, možda je to bilo dovoljno da se ova mjera ukine. Jer provjerom u centralnom informacijskom sustavu otkrivamo da je 5. veljače u skloništu smješten jedan pas. Doduše, možda ih je i više, jer sudeći prema nekim drugim podacima informacijski sustav baš i nije pouzdan. Po njemu je, recimo, zagrebačko sklonište - prazno. Brojkama udomljenih pasa veterinarska inspekcija pobija da sklonište nema sustav udomljavanja. Ne dotiče se obveze da samo sklonište oglašava napuštene pse i traži im domove, a svima koji su upućeni u rad ovog skloništa poznato je kako se psi udomljavaju - da nema volontera, ne bi bilo ni udomljenih pasa.

Što se krije pod etikom rada higijeničara, zbog kojih su im izrečene i opomene, inspekcija ne otkriva. Ali zato od svjedoka doznajemo da se psi ipak ne puštaju u ispust dok se čiste boksevi, već u skučenom prostoru bježe ispred šmrka kojim se peru podovi. Što se događa kad nema svjedoka? Doznajemo i da travu u ispustu psi vide i osjete samo kad dođu volonteri.

U odgovoru veterinarska inspekcija ističe da su primjedbe na račun veterinarske skrbi i neuhranjenosti pasa neutemeljene, ne navodi čime to opravdava, osim da je većina pasa koja je zbrinuta u skloništu oduzeta zbog zlostavljanja pa su samim time lošijeg zdravlja. Jedino je nejasno kako je broj 40, koliko je pasa oduzeto, većina od 241, koliko je pasa prošlo kroz sklonište. Spominju i provizorne izjave veterinara iz drugih veterinarskih organizacija i njihovu nerelevantnost u odnosu na veterinarsku skrb koju pružaju njihovi kolege iz Veterinarske ambulante Pula.

Nakon što su veterinare odvojili na relevantne i nerelevantne, sve završavaju zaključkom kako njihovu profesionalnu stručnost ipak nadzire Hrvatska veterinarska komora, a ne inspekcija. Iako se njihov zaključak razlikuje od onog što kažu iz Komore. Od njih smo u potrazi za odgovorima o brzinskoj eutanaziji ozlijeđenog psa doznali da prije nego bilo što odluče od veterinarske inspekcije očekuju da obavi nadzor. Tko tu koga nadzire nije lako reći, ali ako je suditi po odgovorima veterinarskih inspekcija na brojne podnesene prijave, pa i zbog veterinarskih odluka, ni Komora nema potrebe za donošenjem nekih mjera.