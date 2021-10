Nakon 15 godina presuđeno da odvjetnik Došen nije kriv: 'Zbog stresa sam doživio i moždani udar'

Nakon 15 godina sudskog procesa i čak dvije oslobađajuće sudske presude, Županijski sud u Slavonskom Brodu konačno je pravomoćno presudio - Velimir Došen i Januz Dervishi oslobođeni su optužbe da su počinili kazneno djelo protiv pravosuđa sprečavanjem dokazivanja.

– Bila je to duga mračna noć koja je trajala 15 godina. Odlazio sam u krevet i budio se s tim slučajem i cijelo to vrijeme bio u velikom stresu. Nikome ne bih poželio to što sam doživio u tih 15 godina - kazao je za Novi list odvjetnik Velimir Došen.

Kaže da je cijelo to vrijeme bio diskreditiran i kao čovjek, i kao odvjetnik.

- Neki ljudi su od mene okretali glavu. Nije bilo dobro viđati se sa mnom. Taj proces ostavio je velikog traga na mene i moju obitelj, a posebno na moje zdravstveno stanje. Dijabetes mi je uznapredovao, prešao sam na inzulinsku terapiju, a prošle godine imao sam moždani udar i operaciju srca - govori Došen pa dodaje da je ipak pobijedila pravda u koju je i vjerovao.

- Najviše sam sretan zbog svoje djece, kćeri Marte i sina Tonija, kao i supruge Renate, ali i cijele moje obitelji. Rođenje kćeri Marte u najtežim trenucima života vratilo mi je snagu za život i borbu za pravdu - kaže ovaj poznati odvjetnik.

Radi se o slučaju od prije nešto više od 15 godina kada su odvjetnik Velimir Došen i Januz Dervishi optuženi da su 7. rujna 2006. navodno nagovarali svjedoka da na sudu da drukčiji iskaz od onoga što je prethodno dao pred policijom. Oni su te optužbe napokon pravomoćno oslobođeni, ali trećeokrivljeni Živko Letić nije bio te sreće, jer je u međuvrenu umro.

