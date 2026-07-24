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SUMNJIČE IH ZA ZLOPORABE

Računovotkinja dječjeg vrtića u Zagrebu na račun bliske osobe prebacila 138.550 eura

PIXABAY
VL
Autor
Ivana Jakelić
24.07.2026.
u 08:50
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Osumnjičena 35-godišnjakinja je bila voditeljica računovodstva u dječjem vrtiću na području Zagreba i sumnjiči ju se da je na traženje 36-godišnjaka, inače odgovorne osobe dvije tvrtke i njoj bliske osobe, s bankovnog računa dječjeg vrtića u više navrata plaćala novac na račune tvrtki 36-godišnjaka

Zbog sumnje da su jedan dječji vrtić oštetili za 138. 550 eura osumnjičeni su 35-godišnjakinja i 36-godišnjak zbog čega su njih dvoje ispitani na ŽDO Zagreb, nakon čega je protiv njih pokrenuta istraga. Ona se sumnjiči za zloporabu položaja, a on za poticanje na zloporabu položaja. Njih se dvoje sumnjiče da su od 16. prosinca 2024. do 17. siječnja 2025. zajedno dogovorili način kako da si pribave protupravnu imovinsku korist. Osumnjičena 35-godišnjakinja je bila voditeljica računovodstva u dječjem vrtiću na području Zagreba i sumnjiči ju se da je na traženje 36-godišnjaka, inače odgovorne osobe dvije tvrtke i njoj bliske osobe, s bankovnog računa dječjeg vrtića u više navrata plaćala novac na račune tvrtki 36-godišnjaka. Činila je to iako vrtić nije poslovao s tim tvrtkama, a tako je 36-godišnjaku pribavljena protupravna imovinska korist od 138.500 eura, za koliko je oštećen vrtić. 

Ključne riječi
krađa dječji vrtić

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